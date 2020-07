ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: c’è la bozza del Piano Rilancio Italia (6 luglio)

Nelle ultime settimane la riapertura scolastica è un tema di cui si dibatte continuamente. Al centro della discussione sono ovviamente le misure di prevenzione sanitarie a tutela della salute sia del personale che degli studenti. Speranza propone la ricostruzione della medicina scolastica riferendosi a una norma del 1961 in modo da garantire un monitoraggio costante sulla popolazione scolastica. Attualmente, secondo le parole del ministro della Salute, chi risulta positivo al Covid-19 e viola la quarantena obbligatoria subisce una sanzione penale dai 3 ai 18 mesi di carcere e una multa fino a 5000 euro. L’idea della proposta di Speranza, da valutare una volta messa su carta in Parlamento, è di effettuare dei test sierologici sul personale scolastico e test molecolari sul resto della popolazione scolastica, in modo da tenere continuamente sotto controllo la situazione sanitaria all’interno degli edifici di istruzione. Nel messaggio ai media il ministro Speranza ribadisce ancora l’importanza di rispettare le misure di prevenzione ancora obbligatorie, cioè l’uso della mascherina, il distanziamento sociale di almeno un metro e la disinfettare spesso le mani.

Ultime notizie, Coronavirus: preoccupazione nel mantovano

Desta preoccupazione la situazione nel mantovano a seguito delle notizie di nuovi contagi da Coronavirus nel mantovano. Questa volta il teatro dell’episodio è stato il salumificio di Viadana, dove le squadre USCA (Unità Speciali Continuità Assistenziale) si sono adoperate per effettuare il tampone su 26 dipendenti, a seguito di un collega ricoverato in ospedale con la febbre alta. I risultati dei test hanno riportato cinque positivi, avviando quindi le misure di contenimento. Al momento è stata predisposta la chiusura del macello, in attesa della riapertura dopo la sanificazione del locale. Non sono tuttavia gli unici casi nel mantovano. Grazie ai tamponi effettuati negli ultimi giorni, aggiungendo questi cinque, sono risultati positivi in totale 68 lavoratori nei cinque macelli compresi fra VIadana e Dosolo, di cui la maggior asintomatici. Solo due ricoverati in ospedale le cui condizioni non sembrano essere gravi.

Ultime notizie, Coronavirus: nuovo Piano di rilancio in Italia

Negli ultimi mesi di pandemia il Governo Italiano ha messo in campo risorse ingenti per contrastare i devastanti effetti economici che ne sono risultati. Al momento è in discussione e in attesa di approvazione il nuovo Piano di rilancio che dovrà servire ad evitare una fase di depressione economica a seguito della crisi attuale. Il nuovo piano, che dovrà partire da settembre, verte su tre punti fondamentali, cioè la modernizzazione del Paese, transizione ecologica e una maggiori inclusione e sostenibilità sociale. Al centro della discussione del piano risulta anche una riformulazione complessiva del fisco, punto chiave dell’alleggerimento della pressione fiscale. Si vuole infatti elaborare una riformulazione della tassazione in modo da disegnare un piano fiscale semplice e trasparente per i cittadini. L’obiettivo è di ridurre la pressione fiscale a carico dei ceti medi e delle famiglie con figlie.

Ultime notizie, potenziare reddito di cittadinanza

Si vuole potenziare lo strumento di analisi del reddito di cittadinanza. Per molti cittadini è stato indubbiamente un aiuto molto valido, ma col Covid le modalità di erogazione e le valutazioni di necessità sono state intaccate profondamente, quindi bisogna valutare nuovamente l’efficacia e valutare un’eventuale riformulazione del RdC. Infine si discute anche dell’introduzione di un salario minimo orario, cioè una retribuzione minima per tutti i lavoratori, strumento fiscale attualmente in vigore in 22 Paesi su 28 dell’Unione Europea.



