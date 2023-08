Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Chieti: fermato col taser mentre corre nudo, morto 35enne

ULTIME NOTIZIE, CHIETI: 35ENNE DOPO ESSERE STATO FERMATO CON IL TASER

A San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, un uomo di 35 anni che stava correndo per strada nudo, è stato fermato mediante la pistola “taser” dai carabinieri e successivamente è morto in ospedale. Dopo questa vicenda, avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica, è partita una denuncia per “omicidio colposo”.

I carabinieri sono intervenuti a seguito di una telefonata che segnalava l’uomo nudo che era in stato confusionale e stava dirigendosi verso i binari della ferrovia. L’uomo si chiamava Simone De Gregorio e risiedeva nel paese; secondo le prime ricostruzioni aveva dei problemi psichiatrici ed era in cura presso una struttura specializzata. Le cause della morte saranno accertate con l’autopsia.

ULTIME NOTIZIE, ETNA IN ATTIVITÀ: CHIUSO AEROPORTO DI CATANIA

Non c’è pace per l’aeroporto di Catania che, dopo la chiusura per l’incendio, è di nuovo chiuso fino alle 6 di domani mattina a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. I voli diretti ed in partenza da Catania sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani, da Palermo a Comiso a Trapani, e questo ha naturalmente provocato disagi per i passeggeri che in questi giorni dovevano arrivare o partire dall’isola. Molti voli sono stati cancellati.

L’eruzione è partita con una grande intensità, diminuita poi con il passare delle ore, ma nella città di Catania con una ordinanza del sindaco è stato stabilito il divieto di utilizzare per due giorni le biciclette, i monopattini e le moto. Nelle strade del capoluogo etneo è stata già iniziata la pulizia delle strade. Per quanto riguarda le abitazioni e gli spazi privati da parte del comune è stato chiesto ai cittadini che hanno raccolto la sabbia vulcanica di depositarla presso le loro abitazioni, in piccoli contenitori.

ULTIME NOTIZIE, BARDONECCHIA: PAURA PER ESONDAZIONE RIO MERDOVINE

Paura a Bardonecchia dove, durante una festa paesana, il Rio Merdovine è esondato a causa di una frana. Un camper è stato travolto dalla piena, ma i suoi occupanti sono stati tutti messi in salvo. Nei primi momenti si temeva per 5 persone disperse, ma successivamente sono state tutte ritrovate.

L’esondazione è avvenuta nella tarda serata di ieri e ha interessato le strade del centro abitato di Bardonecchia, con 20 autovetture che sono state trascinate dall’ondata di fango. L’esondazione ha causato anche diverse interruzioni delle linee telefoniche e dell’acqua, con diverse zone che sono rimaste isolate. Danni ingenti, dunque, per la frana a Bardonecchia e un ferito.

ULTIME NOTIZIE, FERRAGOSTO: LE PREVISIONI METEO DI OGGI

L’anticiclone Nerone porta un aumento delle temperature per il giorno di Ferragosto, quando il termometro salirà anche fino a 40°C. Il caldo ed il sole saranno i protagonisti anche per i prossimi giorni, fino al 22 agosto. Le previsioni parlano dunque di un cielo sereno su tutte le regioni, con piccoli addensamenti locali in zone di montagna, dove saranno possibili locali temporali, principalmente nelle prime ore del pomeriggio.

ULTIME NOTIZIE, PER MANCINI LE SIRENE DELL’ARABIA SAUDITA

Roberto Mancini, dopo le dimissioni da CT dell’Italia sembra destinato a prendere le redini della Nazionale dell’Arabia Saudita. Le notizie che circolano oggi parlano di un possibile contratto triennale per l’ex tecnico azzurro, con uno stipendio di 30 milioni di euro l’anno. Intanto per la nazionale azzurra il nome più caldo è quello di Luciano Spalletti, ma resta da risolvere la questione dei 3,25 milioni che servono per ottenere la liberatoria da parte del Napoli, con cui il tecnico toscano ha vinto l’ultimo scudetto.

