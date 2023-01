Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Cina elimina quarantena per stranieri (8 gennaio)

Ultime notizie, Cina elimina quarantena obbligatoria per stranieri

Le ultime notizie provenienti dalla Cina rivelano che – nonostante la violenta ondata Covid in corso – il Paese del Dragone ha eliminato la quarantena obbligatoria per i cittadini stranieri in arrivo dall’estero, ponendo quindi fine a tre anni di isolamento. Dopo 36 mesi di restrizioni, la Cina aveva cancellato i principali divieti già il mese scorso e l’ultimo che rimaneva in piedi – abolito in queste ore – riguardava proprio l’abolizione della quarantena per i cittadini stranieri che, da marzo 2020, prevedeva un periodo di isolamento all’interno di appositi Covid hotel. Nei primi tempi si trattava di un periodo di tre settimane, poi la sua durata è stata ridotta a una settimana in estate e, infine, a cinque giorni a novembre.

STRANA ITALIA/ Tra Malraux e le bollette, quell'insoddisfazione che ci salva

Ultime notizie, estratti i biglietti della Lotteria Italia

Si è svolta venerdì 6 gennaio l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023, abbinata alla trasmissione di Rai Uno “I soliti Ignoti – Speciale”, condotta da Amadeus. Il primo premio da 5 milioni di euro è andato al possessore di un tagliando venduto a Bologna, mentre il secondo e il quarto a coloro che detengono due ticket acquistati a Roma. In provincia della capitale è stato venduto anche il biglietto che si è aggiudicato il terzo premio. Di nuovo in Emilia, a Parma, è stato poi venduto il biglietto che si è aggiudicato il quinto premio (1 milione di euro), l’ultimo tra quelli della prima categoria. In totale, compresi i premi della seconda e della terza categoria, l’ammontare dei 191 premi distribuiti supera i 16 milioni di euro, con il Lazio che ancora una volta si è aggiudicato il maggior numero di premi, anche grazie al maggior numero di biglietti acquistati. Nel suo complesso, la Lotteria Italia 2023 ha fatto registrare un piccolo flop, in quanto il numero dei biglietti venduti è stato inferiore di 400mila unità a quello dell’anno precedente.

DOVE SCIARE?/ Appennini out, gli impianti aperti (con neve in arrivo) sulle Alpi

Ultime notizie, USA: eletto lo speaker della Camera

Sono state necessarie 15 votazioni, il numero più alto in assoluto da sempre, ma alla fine il repubblicano Kevin McCarthy è stato eletto come speaker della Camera dei Rappresentanti. Il candidato designato dal Partito Repubblicano, che può contare sulla maggioranza, era stato frenato nelle precedenti votazioni proprio dalla mancanza dei voti da parte di alcune frange del suo partito, e prima della votazione decisiva ci sono stati momenti di tensione, con spaccature interne e anche qualche accenno di rissa tra i vari deputati.

Ultime notizie, due morti e due feriti gravi in uno scontro frontale ad Arezzo

Nella notte tra l’Epifania e sabato 7 gennaio uno scontro frontale tra due autovetture, avvenuto in provincia di Arezzo, ha causato la morte di due persone, marito e moglie, e il ferimento di due ragazze ventenni. Le auto che sono state protagoniste dello scontro, verificatosi nel territorio del Comune di Giovi, sono una Citroën Picasso e una Fiat Cinquecento. L’urto è stato violentissimo e ha causato il decesso di Santino Bonini e della moglie Nadia Pallini, mentre le due giovani, rimaste gravemente ferite, sono state ricoverate in ospedale. Sul posto sono arrivate sia le ambulanze del 118 che le forze dell’ordine, che stanno cercando di chiarire la dinamica dello scontro.

MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 7 gennaio 2023: le cinquine fortunate

Ultime notizie, muore un netturbino a Parma travolto da un’auto

La tragedia che ha causato la morte di un netturbino è avvenuta ieri mattina a Parma, quando l’uomo è stato investito da una autovettura che proveniva dal centro città, in via Traversetolo. Il netturbino stava svolgendo il suo lavoro di raccolta rifiuti con una collega. Nel tratto interessato dall’incidente le forze dell’ordine hanno interrotto la circolazione, mentre cercavano di chiarire la dinamica di quanto accaduto, con le testimonianze sia dell’investitore che della collega del morto.

Meteo, ultime notizie: pioggia, vento e neve in arrivo nei prossimi giorni

Le ultime notizie sul fronte meteorologico rivelano che un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nei prossimi giorni su tutte le regioni italiane, con l’arrivo di perturbazioni piovose e nevose, oltre che di forti raffiche di vento. Questi fenomeni interesseranno tutte le regioni italiane, iniziando dalle regioni settentrionali per spostarsi poi su tutte le altre. Sulle Alpi le nevicate saranno copiose a partire da quota 700-900 metri.

Ultime notizie, morto uno sciatore 20enne in Valtellina

Un giovane sciatore di 20 anni è morto ieri su una pista da sci in Valtellina dopo aver impattato violentemente contro un cannone sparaneve. L’urto è stato causato da una uscita di pista e le condizioni della vittima sono apparse da subito gravissime. Trasportato con l’elisoccorso, il ragazzo è morto durante il viaggio verso il nosocomio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA