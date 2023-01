Vincitore Lotteria Italia 2023, chi è?/ Biglietto vincente a Bologna “Il possessore…”

Chi è il vincitore della Lotteria Italia 2023? Se risalire all’identità del fortunato possessore del biglietto vincente D271862 risulta impresa ardua e complicata, meno lo è stato individuare la tabaccheria ricevitoria presso cui il tagliando è stato venduto. Si tratta dell’esercizio commerciale della signora Giuditta Pini, situato nella zona est del capoluogo emiliano. Quest’ultima, contattata da Agipronews, ha dichiarato: “Siamo caduti dalle nuvole e stiamo facendo le dovute verifiche per capire chi sia il vincitore, perché ne abbiamo venduti tanti. Spero che il vincitore della Lotteria Italia 2023 venga a trovarmi, magari a elargirmi un piccolo riconoscimento per festeggiare insieme. Spero di conoscere il milionario a cui ho fatto fare questa vincita”.

Il vincitore del secondo premio della Lotteria Italia 2023 ha invece acquistato il tagliando presso l’Autogrill Tiburtina Sud Oil sulla Penetrazione Urbana della A24, nel cuore di Roma. “A dirci che eravamo la ricevitoria dove è stato vinto il secondo premio (biglietto L486158) è stata una cliente – hanno dichiarato i titolari ad Agipronews –. Un altro cliente ci ha detto di aver comprato i due tagliandi successivi a quello vincente qua fuori, quindi è probabile che abbia fatto così anche il vincitore. In questa edizione abbiamo venduto circa 1500 biglietti”.

Se si sa che il vincitore del quinto premio della Lotteria Italia 2023 (1 milione di euro) ha acquistato il biglietto a Parma, per quanto riguarda il possessore del terzo tagliando più fortunato del Belpaese (2 milioni di euro) Agipronews ha reso noto che egli l’ha acquistato presso il bar pasticceria “Vitelli” di via Palombarese 370, a Fonte Nuova (Roma). Il figlio del titolare, Valerio Vitelli, ha asserito: “Stamattina appena sveglio ho ricevuto il messaggio di una cliente che mi annunciava che la vincita del terzo premio era arrivata nel mio esercizio e che solo per tre numeri non era lei la vincitrice. Penso che il vincitore sia un cliente abituale del bar. Spero si faccia vivo anche per un caffè e che sia una persona che abbia bisogno dell’importo vinto. Per il mio locale è la prima vincita così rilevante. Ci siamo spinti fino a 50mila euro con il Superenalotto, ma fino a ieri sera niente di così eclatante”.

L’edicola di piazza Giovine Italia a Roma è invece “la casa” del vincitore del quarto premio della Lotteria Italia 2023, quello da 1,5 milioni di euro: “Non ho idea di chi possa essere il vincitore, ma sicuramente ho venduto il biglietto tra fine novembre e inizio dicembre – ha detto il titolare, Roberto D’Itri –. In totale ne ho staccati circa 250: c’è stato qualche turista, ma la maggior parte dei tagliandi è stata acquistata da clienti abituali”.











