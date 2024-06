Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Cina: “Pronti ad usare la forza contro gli indipendentisti di Taiwan”

Ultime notizie, la Cina minaccia Taiwan: “Pronti ad usare la forza”

Sale nuovamente il livello di allerta tra Taiwan e Cina, con il ministro della Difesa Dong Jun che del Forum di Singapore si è detto pronto a fermare “con la forza” l’indipendenza dell’isola, sottolineando che “chiunque osi separare Taiwan dalla Cina sarà fatto a pezzi e subirà la propria distruzione. L’Esercito popolare di liberazione – ha continuato il ministro – è sempre stato una forza indistruttibile e potente in difesa dell’unificazione della madrepatria, e agirà in ogni momento con risolutezza e con forza” garantendo che “l’indipendenza di Taiwan non abbia successo”.

Terremoto oggi L'Aquila magnitudo 2.6/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Crotone e Potenza

Ultime notizie: Massimiliano Allegri licenziato, non sarà più l’allenatore della Juve

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. La società bianconera ha licenziato il tecnico livornese con motivazione di “giusta causa”. Questo permette la rescissione del contratto in essere senza l’obbligo di dover pagare ad Allegri le mensilità che restavano fino al termine del contratto nel mese di giugno del prossimo anno. La decisione della Juventus è stata comunicata al tecnico mentre si trova a Londra per assistere alla finale di Champions League che si disputa a Wembley. Allegri ha subito risposto che impugnerà davanti alla giustizia ordinaria il provvedimento della società e questo dovrebbe dare il via ad una serie di dibattiti in tribunale. La mossa della Juventus arriva dopo gli atteggiamenti di Allegri al termine della Coppa Italia vinta a Roma, al termine della quale era stato anche espulso dell’arbitro. Oltre al ricorso contro il provvedimento, gli avvocati difensori del tecnico livornese stanno valutando anche una richiesta di risarcimento, da parte della società, per danni alla sua immagine.

FRASI AUGURI BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2024/ "Speranza, purezza e sangue: il nostro tricolore"

La guerra Israele-Hamas: le ultime notizie del 2 giugno

Il presidente statunitense Joe Biden ha parlato della possibile pace in Medio Oriente in un discorso nel quale ha fissato in tre le fasi per arrivare ad una pace duratura nell’area della striscia di Gaza. Un discorso, quello di Biden, che è stato accolto come positivo da parte di Hamas, mentre il premier israeliano ha comunicato che “le condizioni per la fine della guerra non sono cambiate“. Il segretario di stato statunitense ha discusso del piano anche con vari ministri degli esteri dei paesi arabi che stanno lavorando per la mediazione e della Turchia. Per Netanyahu, l’unica condizione per raggiungere un accordo di pace è quella della distruzione totale di Hamas.

FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PERCHÉ SI FESTEGGIA OGGI 2 GIUGNO 2024/ Mattarella: "Ricordiamo il passato"

Ultime notizie: Bagnaia vince la prova sprint della MotoGP al Mugello

Francesco Bagnaia, in sella alla sua Ducati ufficiale, ha conquistato il primo posto nella gara sprint disputata sul circuito del Mugello. Alle sue spalle si è piazzato Marc Marquez che ha preceduto il giovane Acosta. L’attuale leader della classifica mondiale, Jorge Martin, è caduto mentre si trovava in terza posizione e lo stesso è accaduto all’altro pilota ufficiale Ducati, Enea Bastianini, a causa proprio di un contatto con Martin. Bagnaia è scattato subito in testa alla gara ed ha condotto per tutta la durata in maniera encomiabile, controllando tutti gli attacchi degli avversari. Nella gara di domani il pilota italiano, che nelle prove di qualifica si era piazzato al secondo posto, perderà tre posizioni per una penalizzazione e prenderà il via dalla seconda fila. Ora il suo distacco dal capoclassifica è sceso a 27 punti.

Le previsioni meteo sulle nostre regioni

Il fine settimana che è iniziato oggi si presenta ancora instabile, e per avere un primo assaggio della stagione estiva sarà necessario attendere la metà della settimana prossima, quando sulle nostre regioni arriverà finalmente l’alta pressione. Oggi su quasi tutte le regioni la prevalenza è stata di soleggiamento, anche se non intenso, con alcuni temporali locali nel pomeriggio, nelle zone alpine ed anche nelle vette appenniniche specialmente tra il Lazio e l’Abruzzo. Nella giornata di domani con la diminuzione della pressione si avrà una maggiore probabilità di piogge e temporali, specialmente nelle regioni del nord, con Lombardia e Veneto che subiranno un peggioramento nelle ore serali.











