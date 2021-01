ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, come cambiano le zone in Italia? (9 gennaio)

Nel bollettino di ieri del Coronavirus si sono registrati 17.533 nuovi casi sui 140.267 tamponi effettuati, con il rapporto di positività che è calato al 12,5 dal 14,8 di giovedì. Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva sono rimasti stabili, mentre si è registrato un aumento di 22 unità nei reparti ordinari. Oggi le vittime sono 620 con un netto aumento rispetto alle 414 registrate nella giornata di ieri. Il contagio delle singole regioni vede il Veneto a quota 3-388 nuovi casi, seguito dall’Emilia Romagna che è a 2.026, dalla Lombardia, a 1.963 e dalla Sicilia, Lazio e Puglia, tutte oltre quota 1000 nuovi casi. Il calo delle persone attualmente positive è di 666 unità.

Ultime notizie, La situazione nel mondo

Il coronavirus continua a creare grandi preoccupazioni nel Regno Unito, dove ieri si sono avuti 1.325 morti, oltre a 68.053 nuovi casi. Un record, l’ennesimo, che dimostra come la situazione dell’epidemia stia sfuggendo dal controllo delle autorità sanitarie britanniche, anche per gli effetti di una variante più contagiosa del virus. In totale dall’inizio della pandemia ci sono stati quasi 80mila morti, che rappresentano il numero più alto tra tutti i paesi europei. Nel Regno Unito da ieri è possibile utilizzare anche un terzo vaccino, quello di Moderna. Negli Stati Uniti i decessi sono stati oltre 4mila. Intanto l’Unione Europea ha ordinato alla Pfizer-Biontech altre 300 milioni di dosi del loro vaccino da distribuire tra tutti i paesi che la compongono.

Ultime notizie, Cinque regioni da lunedì in zona arancione

Oggi e domenica tutta l’Italia sarà in zona arancione e da lunedì 11 questa situazione continuerà in cinque regioni, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia e Calabria. La decisione è stata presa in base ai dati del monitoraggio settimanale che hanno evidenziato dei peggioramenti nella settimana dallo scorso 28 dicembre fino al 3 gennaio 2021. Nello stesso tempo l’Rt nazionale è tornato a salire dopo molte settimane di discesa, attestandosi a 1,03.

Ultime notizie, La cassazione ribalta l’esito del processo per la strage di Viareggio

La sentenza della Corte di Cassazione riguardante la strage di Viareggio ha dichiarato prescritti gli omicidi colposi che erano stati riconosciuti nel processo di appello e rimandato ad un nuovo processo l’ex amministratore delegato delle Ferrovie, Moretti. La sentenza ha suscitato immediatamente le proteste dei familiari delle vittime, che hanno dichiarato che questa è una vergogna e che questo giorno è triste per tutta la nazione. Confermate invece le due sentenze di assoluzione che erano state emesse in appello.

Ultime notizie, Enorme voragine a Napoli

Una enorme voragine si è aperta stamani nel parcheggio dell’Ospedale del Mare a Napoli. Il crollo non ha causato ne vittime ne feriti, ma alcuni degenti del reparto Covid sono stati trasferiti, mentre si è interrotta la fornitura dell’acqua. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, mentre l’Asl ha dichiarato che l’ospedale è rimasto sempre operativo anche per le emergenze. Sul fatto è stata aperta una inchiesta da parte della Procura di Napoli.

Ultime notizie, L’assalto al Campidoglio americano, c’è la quinta vittima

Uno dei feriti durante l’assalto a Capitol Hill è morto, con il totale dei decessi che sale così a 5 persone. Intanto la posizione del presidente uscente Trump si fa sempre più critica con richieste di impeachment o di rimozione. Lo stesso Trump ha dichiarato che non sarà presente alla cerimonia del passaggio di consegne con Joe Biden.

