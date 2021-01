Jake Angeli, chi è lo sciamano della rivolta pro-Trump?/ Italoamericano tra QAnon e..

Chi è Jake Angeli? Questa è la domanda che tanti si stanno ponendo in queste ore. Stiamo parlando infatti dello “sciamano di QAnon” che ha guidato la rivolta pro-Trump ieri al Campidoglio di Washington. Immagini che passeranno alla storia – anche purtroppo per la morte di una manifestante – e che vedono come protagonista questo 32enne di origini italiane…

Vestito da vichingo, con tanto di cappello con corna, pelliccia e faccia dipinta con i colori della bandiera degli Stati Uniti, Jake Angeli ha fatto il giro del web per le numerose immagini scattate all’interno del Campidoglio e non è certamente un volto nuovo. L’uomo – attore ma anche doppiatore – infatti è noto negli ambienti dell’ultradestra complotti sta americana ed è uno dei più grandi sostenitori di QAnon.

CHI É JAKE ANGELI, LO SCIAMANO DI QANON?

Residente a Phoenix, Jake Angeli era già diventato noto sui social network qualche tempo fa per la sua “performance” nel corso delle proteste in Arizona contro le elezioni “rubate”. Da fedele sostenitore di QAnon, il 32enne appoggia la teoria complottista secondo la quale esisterebbe una trama segreta organizzata da poteri occulti che agirebbe contro Donald Trump ed i suo elettori. «Il mio compito è quello di spiegare cosa rappresenta QAnon e altre verità che rimangono nascoste», le sue parole in una intervista rilasciata a The Arizona Republic.

Jake Angeli ha inoltre messo nel mirino i media per aver criticato Donald Trump e per aver ingigantito l’emergenza coronavirus. La stampa statunitense mette in risalto che l’italoamericano è presente ad ogni evento a sostegno del tycoon ed è sempre vestito e truccato allo stesso modo, portando con sé il cartello «Q mi ha mandato». Tra le curiosità che non sono passate inosservate sul web, un tatuaggio legato al muro eretto da Trump al confine con il Messico e un altro legato alla simbologia vichinga (accostato anche a gruppi di estrema destra o neonazisti)…

