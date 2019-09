Ultime notizie/ Ultim’ora oggi. Conte: “Il Governo resta sostenibile” (20 settembre)

Continua a tenere banco la nascita di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi che ha deciso di lasciare il Pd dopo essere stato uno dei principali protagonisti del sì democratico al governo con il Movimento 5 Stelle. A tal riguardo, il premier Giuseppe Conte ha affermato di essere rimasto sorpreso dai tempi dell’uscita di Renzi dal Partito democratico, rassicurando però sulla sostenibilità dell’esecutivo. Il Presidente del Consiglio è intervenuto alla festa del partito Articolo 1 a Roma, dopo essere stato accolto (tra gli altri) dal ministro della Difesa Roberto Speranza.

Ultime notizie Mattarella: migranti responsabilità europea

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. Nel corso dell’incontro tenutosi oggi a Roma si è parlato anche della questione migranti. Il Presidente della Repubblica è stato chiaro, affermando come i migranti siano una responsabilità europea. Nei prossimi giorni sono attesi importanti decisioni a seguito degli incontri tra i ministri degli Interni di Italia, Francia, Germania e Malta.

Ultime notizie, sicurezza e caporalato: Milano indaga sui rider

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulle condizioni lavorative dei rider, quelli che effettuano le consegne a domicilio in bicicletta. La magistratura vuole fare chiarezza sull’eventuale sfruttamento dei lavoratori e sul capolarato, oltre alla presenza dei clandestini (ne sono stati rintracciati tre senza documenti durante gli ultimi controlli la scorsa estate). L’inchiesta è partita dal mese di giugno, quando la Procura ha aperto un’indagine raccogliendo numerose testimonianze. Tra le ipotesi sul tavolo anche quella riguardanti le possibili violazioni del decreto relativo alla sicurezza sul lavoro.

Ultime notizie, dimenticato nella auto, muore bimbo due anni

A Catania un uomo di 43 anni, padre di un bambino di due anni, ha dimenticato il figlio in auto per cinque ore. Quando la donna ha chiamato il marito dopo aver appreso dell’assenza del figlio nella scuola materna, l’uomo si è precipitato in auto ma ormai non c’era più nulla da fare. Il piccolo era già morto. Al mattino, l’uomo aveva caricato il figlio in macchina per portarlo all’asilo, ma anziché andare alla scuola del bambino si era recato direttamente all’Università dove insegnava ingegneria. L’accusa a suo carico è di omicidio colposo.

Ultime notizie, video degli Ufo? Autentici

I video degli Ufo sono autentici. A confermarlo è la Marina militare statunitense, che per la prima volta nella storia riconosce la veridicità dei filmati in cui sono presenti i propri piloti. La Marina a stelle e strisce ci ha però tenuto a precisare che la correlazione tra oggetti non identificati ed extraterrestri vada però ancora tutta dimostrata.

Ultime notizie, auguri donna Sophia. I figli? Il mio tutto

Sophia Loren oggi compie 85 anni. L’attrice italiana più famosa al mondo ha appena terminato di girare un nuovo film diretto dal figlio Edoardo Ponti. In un’intervista la Loren ha dichiarato il proprio amore per i figlio, definiti dall’attrice il suo ‘tutto’.



