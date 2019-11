ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi Conte: “imponente abbassamento tasse” (20 novembre)

Secondo le ultime notizie, in seguito alla denuncia presentata presso la Procura di Taranto, la Guardia di Finanza in mattinata ha effettuato un accesso presso gli uffici dell’amministrazione del colosso industriale ArcelorMittal. Le forze dell’ordine hanno acquisito tutti i documenti indispensabili per l’inchiesta iniziata. La querela contro ignoti per le ipotesi di “reato di distruzione di mezzi di produzione e di appropriazione indebita” era stata presentata dai legali dei commissari straordinari. Sono state avviate contestualmente indagini anche a Milano per i reati di sottrazione di beni derivanti dall’istanza di fallimento. In particolare i commissari lamentano che nel magazzino siderurgico mancherebbero dei beni presenti al momento della consegna. Nell’attesa dell’esito dell’ordinanza dei giudici sul ricorso presentato dai legali dei commissari straordinari contro l’ex Ilva, continuano le proteste delle varie aziende contro il colosso industriale ex Ilva per il ritardo dei pagamenti dei lavori.

Ultime notizie, Conte “imponente abbassamento delle tasse”

Il presidente del Consiglio su di un social network ha reclamato il buon lavoro dei ministri in merito agli accorgimenti adottati per favorire lo sviluppo economico dell’Italia. Si è partiti dalla diminuzione dell’imposizione dei tributi per i privati e per le società. Con la nuova manovra economica il governo ha evitato un aumento delle tasse a carico degli italiani pari a 23 miliardi di euro. Tradotto in altre parole, ogni cittadino risparmierà circa 540 euro all’anno, un obiettivo che non si era raggiunto con i precedenti governi. Con l’abbassamento della tassazione sul reddito dei lavoratori si è ridotto il cuneo fiscale di tre miliardi. Conte ha poi elencato una serie di provvedimenti presentati al Parlamento per favorire ogni famiglia italiana, pur ribadendo con fermezza la lotta contro l’evasione fiscale. Chiudendo il discorso, il premier ha confermato la riduzione dell’imposizione fiscale, anche per quanto concerne la questione delle auto aziendali.

Ultime notizie, tonnellate di plastica sul lungomare di Napoli

Nella scorsa settimana la mareggiata ha portato sul lungomare di Caracciolo tonnellate di plastica e di spazzatura. La Rotonda Diaz è diventata una discarica a cielo aperto. A peggiorare la situazione è stata la fuoriuscita delle acque nere e acque bianche sul lungomare, pur essendo stato revisionato di recente l’intero sistema di fognatura a sistema misto della città. Al mattino i turisti e i residenti si sono trovati di fronte ad uno scenario orribile e ripugnante. In seguito al tempestivo intervento di natura tecnica dell’Area Tutela del Territorio, del Servizio Tutela del Mare, la Rotonda Diaz sta tornando al suo originale splendore. Rispetto alla giornata di ieri la situazione è fermamente cambiata in meglio e ciò grazie anche all’intervento provvidenziale degli operatori ecologici preposti alla pulizia urbana che hanno rimosso senza sosta i rifiuti imbarazzanti di grosse e piccole dimensioni. Oggi il lungomare risulta ripulito al 90 %. Purtroppo fino a venerdì sono previste forti precipitazioni e mare mosso nel golfo di Napoli. Non si esclude un nuovo intervento di pulizia su tutto il lungomare.

