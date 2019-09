Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Conte “no a favori da Ue” (14 settembre)

Le ultime notizie ci parlano del Consiglio dei Ministri. Sono stati ufficializzati i nomi dei nuovi sottosegretari del Governo Conte bis. La maggioranza va al Movimento 5 Stelle con 21 sottosegretari, 18 invece per il Pd, 2 per Liberi e Uguali, uno per il Movimento Associativo Italiani all’Estero. Il M5S mantiene una maggioranza anche dal punto di vista dei viceministri, potendo contare su 6 poltrone contro le 4 del Partito democratico. Intanto, in vista delle prossime elezioni regionali in Umbria, a Milano si è tenuto un incontro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, al termine del quale il numero uno di Forza Italia ha affermato di essere sulla stessa lunghezza d’onda del segretario del Carroccio. La ritrovata compattezza della coalizione di Centrodestra è un segnale importante per rispondere alla possibile alleanza tra M5S e Partito democratico alle prossime elezioni regionali in Umbria.

Ultime notizie, Conte: ‘Non chiediamo favori alla Ue’

Il premier Giuseppe Conte è stato in visita nei paesi più colpiti dal terremoto dell’Italia Centrale, per vedere in prima persona lo stato dei lavori. Il primo ministro italiano ha sottolineato come il processo di ricostruzione richiederà diversi anni. Il Presidente del Consiglio si è poi soffermato sugli incontri avuti di recente a Bruxelles con le nuove figure che andranno a comporre il quadro della Presidenza della Commissione e del Consiglio europeo, ribadendo che l’Italia non chiederà favori all’Unione europea.

Ultime notizie, più flessibilità e meno contanti

Il nuovo ministro dell’Economia ha fatto il suo debutto all’Ecofin in qualità di ministro del MEF. Roberto Gualtieri (Pd) ha ribadito la necessità di maggiore flessibilità per porre le basi del cambiamento auspicato dalle due forze poliche attualmente alla guida del Paese. Inoltre, ha annunciato l’intenzione di favorire i pagamenti elettronici rispetto a quelli in contanti, in modo da combattere l’evasione fiscale, una delle grandi piaghe dell’economia italiana.

Ultime notizie, Olindo e Rosa sperano in un nuovo processo

La Corte della Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai legali di Olindo e Rosa, i due coniugi che al momento stanno scontando la pena dell’ergastolo perché accusati della strage di Erba, in cui morirono quattro persone. La decisione dei giudici della Cassazione è arrivata dopo aver riscontrato un vizio formale. Ora la difesa potrà presentare alla Corte di Assisi di Como nuovi accertamenti.

Ultime notizie, fenomeni naturali sempre più estremi

Il sud-est della Spagna è stato devastato nelle ultime ore dal maltempo. Le province più colpite sono quelle di Valencia, Alicante, Castiglia-La Mancia e Murcia. Al momento il bilancio parla di 4 vittime, con oltre 1.500 persone evacuate. Ad Alicante fiumi di fango si sono riversati sulle strade, con le macchine che sono state inghiottite.

Ultime notizie Serie A: si torna in campo

Si torna in campo con la Serie A per la terza giornata, dopo la sosta per le nazionali. Si parte subito con il piatto forte, alle ore 15.00 infatti all’Artemio Franchi di Firenze si giocherà Fiorentina Juventus. Alle 18.00 il Napoli di Carlo Ancelotti prova a rialzarsi dalla sconfitta proprio contro i bianconeri nella gara interna contro la Sampdoria di Eusebio Di Francesco. Nella serata invece l’Inter di Antonio Conte ospita a San Siro l’Udinese di Igor Tudor. Domenica la gara che aprirà la giornata sarà quella delle 12.30 Genoa-Atalanta. Saranno tre le sfide delle ore 15.00: Spal-Lazio, Brescia-Bologna e Parma Cagliari. Alle ore 18.00 sarà il momento di scendere in campo per Roma e Sassuolo. Alle 20.45 invece ci sarà la sfida del Bentegodi Verona Milan. Si chiude poi con il monday night Torino Lecce.



