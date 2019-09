Avellino, esplosione e incendio in fabbrica/ Video, nube tossica “stato d’emergenza”

Paura ad Avellino in seguito ad una violenta esplosione e conseguente incendio all’interno di una fabbrica che si occupa della produzione di batterie per auto. E’ avvenuto presso la Igs di Pianodardine, nella zona industriale della città ed attualmente, come spiega TgCom24, sono al lavoro i vigili del fuoco al fine di mettere il sito in sicurezza. Al momento non è possibile escludere con assoluta certezza la presenza di vittime e/o feriti. A spaventare è però una densa nube tossica che si è innalzata avvolgendo l’intera città, al punto da spingere il prefetto a dichiarare lo stato di emergenza e convocare d’urgenza il Centro Coordinamento Soccorsi. La paura ha chiaramente coinvolto i residenti che via social stanno condividendo i loro timori alla luce del fumo denso e nero e delle fiamme alte provocate dal grave incendio. “Cosa stiamo respirando? Diossina?”, è la domanda di molti residenti sul gruppo Facebook “Non sei irpino se…”. La paura cresce anche in vista di una stazione di servizio vicina all’area interessata dall’incendio.

AVELLINO, ESPLOSIONE E INCENDIO IN FABBRICA: PAURA PER NUBE TOSSICA

Oltre allo stato di emergenza proclamato dal prefetto di Avellino, Maria Tirone, in seguito al grave incendio che si è sviluppato nella fabbrica che produce contenitori di plastica per batterie, il Centro Coordinamento Soccorso è intervenuto per far fronte all’eventuale emergenza inquinamento prodotto dalla nube tossica che si è inevitabilmente diffusa. I tecnici dell’Arpac stanno monitorando costantemente la situazione mentre le aziende limitrofe sono state fatte evacuare d’urgenza. L’area è stata isolata dai carabinieri mentre sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del fuoco (sarebbero circa un centinaio gli uomini attualmente impegnati nelle operazioni). I sindaci dei vicini Comuni hanno invitato la popolazione, in via precauzionale, a restare in casa e a non aprire le finestre. La situazione è considerata ad alto rischio nonostante l’incendio sia stato circoscritto e attualmente sarebbe sotto controllo.





