ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: epidemia flagella USA (26 aprile)

Pubblicità

Dal 20 aprile Gotabaya Rajapaksa, ex ministro della Difesa e presidente dello Sri Lanka, aveva eliminato i divieti di circolazione per il rallentamento della diffusione del coronavirus. In seguito a 46 nuovi casi di contagio, Rajapaksa ha dichiarato lo stato di emergenza ed imposto nuovamente il lockdown. Complessivamente il numero delle persone infette è salito a 420. Dall’inizio della diffusione della pandemia, le forze dell’ordine hanno sanzionato ed arrestato oltre 30 mila persone per violazione delle misure di contenimento.

ULTIME NOTIZIE AMERICA, AUMENTANO MORTI E CONTAGI L’America resta il Paese più colpito da Covid 19, con 1258 morti nelle ultime 24 ore secondo i dati riferiti dalla Johns Hopkins University. Tra le ultime vittime della pandemia, c’è anche una neonata di 5 mesi, deceduta a New York. La bimba aveva diverse patologie pregresse importanti ed è morta dopo quasi un mese in un nosocomio del Bronx. Gli Stati Uniti vantano il più alto numero di contagi, con oltre 890 mila casi registrati dall’inizio dell’epidemia. Il vicepresidente Mike Pence, durante il briefing alla Casa Bianca avvenuto nella giornata di ieri, ha invitato il popolo americano a rispettare tutte le misure di contenimento per contrastare la diffusione del virus. Pubblicità

ULTIME NOTIZIE 89 POSITIVI NELLA PRIGIONE DI VILLAVICENCIO Nella prigione di Villavicencio si registrano 89 persone positive ai test dei tamponi, tra prigionieri, guardie e personale amministrativo. Le autorità governative sostengono che il carcere di Villavicencio è il principale focolaio dell’epidemia nell’ambito dei penitenziari della Columbia. Secondo quanto riferito da Juan Felipe Harman, sindaco di Villavicencio, in settimana si contano 13 nuovi casi di coronavirus nel penitenziario, per un totale di 58 prigionieri, 31 tra guardie, assistenti sanitari e cuochi del carcere. Per contenere la diffusione della pandemia, Juan Felipe Harman ha provveduto ad isolare tutto il penitenziario. Le autorità sanitarie locali hanno aumentato i test dei tamponi in modo da identificare quanti dei 1.777 detenuti siano stati contagiati dal virus. Pubblicità

ULTIME NOTIZIE 1091 NUOVI CONTAGI IN LOMBARDIA Secondo i dati forniti dalla regione Lombardia sono 1091 i nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di oltre 71 mila infezioni. In ribasso il numero dei morti, 166 oggi, 34 in meno rispetto a ieri, per un totale di 13106. Per Stefano Merler dell’Istituto Kesler, intervenuto durante una riunione con l’Istituto Superiore della Sanità, la situazione dei contagi è ancora grave: molte persone positive in Lombardia non sono state sottoposte a cure sanitarie da febbraio. Intanto, in mattinata i Nas hanno ispezionato 5 Rsa di Lodi. Tra questi anche quella di Mombretto, una piccola frazione del Comune di Mediglia (MI), al centro di un’indagine a carico di ignoti: al suo interno gli investigatori hanno appurato oltre 60 casi di decessi sospetti. Proseguono le indagini sul Pio Albergo Trivulzio, con nuove iscrizioni nel registro degli indagati a carico dei titolari della Rsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA