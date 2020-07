ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: in Asia si teme seconda ondata (9 luglio)

Le autorità sanitarie hanno comunicato alla stampa che nelle prossime settimane ci potrebbe essere un potenziale aumento del numero dei contagi. Da lunedì scorso a Hong Kong sono stati registrati 70 nuovi casi positivi, di cui 32 casi dall’esterno. Per il Ministro della Salute si tratterebbe della seconda ondata importante del coronavirus che ha interessato numerosi esercizi non essenziali e diverse case di cura. Il direttore del Centro per la protezione della salute ha anticipato che nelle prossime settimane ci potrebbe essere un inaspettato aumento esponenziale di contagi.

ULTIME NOTIZIE GIAPPONE, RECORD DI CONTAGI

Il premier giapponese Shinzo Abe ha comunicato durante l’ultima conferenza stampa che a Tokio sono stati registrati nelle ultime 24 ore 224 casi positivi, un record senza precedenti. Il numero delle persone infette dalla pandemia per l’affollata capitale del Giappone è cresciuto nell’ultima settimana in modo esponenziale, nonostante le misure di contenimento intraprese. Il governo è pronto ad inasprire le misure di sicurezza e a far chiudere nuovamente numerosi esercizi commerciali. Continuano intanto i test dei tamponi per tutta la popolazione giapponese.

ULTIME NOTIZIE CRESCONO I NUMERI ANCHE IN PAKISTAN

L’autorità sanitaria pakistana dello stato ha registrato oltre tremila casi di Sars Cov 2 e 61 morti cagionati dalla pandemia nelle ultime 48 ore. Lo ha reso noto l’Associated Press of Pakistan. Dall’inizio della pandemia il numero del bilancio totale dei positivi ha raggiunto quota 240.848 e quello dei decessi 4.983. Sempre nelle ultime 48 ore il numero delle persone dimesse è salito a 4.347. Attualmente oltre 2 mila ricoverati sono in condizioni gravi, 44 in più rispetto alle 24 ore trascorse.

ULTIME NOTIZIE IN CINA SOFFOCATI I FOCOLAI DI SARS COV-2 A Pechino per il terzo giorno consecutivo le autorità sanitarie non hanno registrato nuovi casi di contagio da coronavirus. A giugno nella grande capitale cinese si era acceso un importante focolaio presso il mercato di Xinfadi. Anche a Fengtai le autorità sanitarie non hanno registrato nuovi casi di infezione nelle ultime 48 ore. Secondo la Commissione per la Sanità della capitale cinese attualmente l’emergenza sanitaria è cessata. Nelle ultime 24 ore si è registrato un solo episodio di contagio asintomatico.

ULTIME NOTIZIE CUNEO, FOCOLAIO DI CORONAVIRUS NEL SALUZZESE

Ansia in provincia di Cuneo per i nuovi casi di infezione da coronavirus nella zona del Saluzzese. Le autorità sanitarie locali hanno accertato 6 nuovi casi positivi a Pagno, una piccola località della Val Bronda. Anche il sindaco Nico Giusiano risulterebbe positivo al tampone. Secondo i primi accertamenti sanitari il virus Sars Cov 2 è stato trasmesso in seguito ad un banchetto tra amici cui ha aderito anche il sindaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA