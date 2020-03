Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Coronavirus, Italia zona protetta (10 marzo)

L’emergenza sanitaria da Coronavirus preoccupa tutta l’Italia. Con il crescere dei contagi e dei decessi, Giuseppe Conte e tutto il Governo Italiano hanno deciso di allargare la zona rossa dalla Regione Lombardia e 14 province a tutta l’Italia. Una decisione che il Premier ha annunciato durante una conferenza stampa straordinaria trasmessa a reti unificate in cui Conte ha delineato i nuovi punti del decreto che sarà in vigore da oggi, martedì 10 marzo 2020. “I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone decedute e ricoverate in terapia intensiva. Le nostre abitudini vanno cambiate ora, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Dobbiamo farlo subito e ci riusciremo solo se tutti ci adatteremo subito a queste norme ancora più stringenti”. Con queste parole Conte si è rivolto al popolo italiano annunciando in diretta televisiva: “ho deciso di adottare misure più forti e stringenti per contenere l’avanzata del Coronavirus, il nostro obiettivo primario è la salute dei cittadini. Noi siamo costretti a scegliere e imporre dei sacrifici e per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione #iorestoacasa”. Ecco poi la grande novità: “non ci sarà una zona rossa, zona 1 o zona 2 della penisola, ci sarà Italia zona protetta, saranno da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti a meno che non siano comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o motivi di salute”. Non solo, Conte ha anche annunciato lo stop a tutte le manifestazioni sportive, serie A compresa sottolineando: “la decisione giusta è di stare a casa, il futuro è nella nostre mani, ognuno deve fare la propria parte”.

ULTIME NOTIZIE, CORONAVIRUS CINA: EPIDEMIA DOMATA?

In Cina si è registrato il livello più basso dei decessi dall’inizio dell’epidemia. Lo riferisce la Commissione sanitaria nazionale. Il numero dei decessi è di 22 nelle ultime 48, con 40 persone in aggiunta positive nella città di Hubei, la provincia del focolaio del coronavirus. In totale le persone infette in Cina sono salite a 80.735, i decessi a 3119. Le persone dimesse dagli ospedali sono circa 58.600.

ULTIME NOTIZIE, LA CINA DONA 20 MILIONI DI DOLLARI ALL’OMS

La Cina ha donato 20 milioni di dollari all’Organizzazione mondiale della Sanità. Tale somma servirà per contrastare la diffusione globale dell’epidemia di Covid 19 e per creare nuove strutture sanitarie nei Paesi più colpiti dal virus. Lo riferisce il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, ITALIA SECONDO PAESE AL MONDO PER MORTI

Dopo la Cina, l’Italia è diventata il secondo Paese al mondo per morti da Coronavirus. Il bilancio dei decessi nel nostro Paese è di 366. Il numero dei contagiati è salito a 6387, un dato in continuo aumento. Con il nuovo decreto il Presidente del Consiglio invita il popolo italiano a rispettare le regole imposte. Solo così, dice Conte, “l’Italia si rialzerà”. Continuano i controlli sanitari presso gli aeroporti e stazioni. Coloro che violeranno le nuove restrizioni imposte dal nuovo decreto rischieranno il carcere.

ULTIME NOTIZIE ABRUZZO, SETTE NUOVI CASI DI CONTAGIO

Le autorità sanitarie di Pescara hanno registrato sette nuovi casi di contagio da Covid 19. Gli infettati sono stati subito isolati e posti in quarantena. I contagiati sono tre medici che prestavano servizio presso gli ospedali di Penne e di Pescara. Un altro era di servizio a Pescina, chiuso per la disinfestazione dei locali. All’ Aquila e a Ortona sono risultati positivi altri due uomini che erano entrati in contatto con persone infette. In totale salgono a 24 il numero delle persone positive in Abruzzo. Lo riferisce il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, RIVOLTE NEI CARCERI ITALIANI

Ancora rivolte nelle carceri italiane. Dopo quella di ieri, in cui sono morte tre persone, oggi sono continuate le proteste dei detenuti nei carceri di Foggia, dell’Ucciardone di Palermo e a San Vittore a Milano. I carcerati contestano le restrizioni ai colloqui con i famigliari e il timore del contagio. A Foggia alcuni detenuti sono riusciti a fuggire per poi essere arrestati all’esterno del carcere dal Corpo di polizia penitenziaria. Un altro tentativo di fuga si è verificato nel carcere dell’Ucciardone a Palermo. Nel carcere di San Vittore, a Milano, alcuni detenuti si sono arrampicati sui tetti dell’ istituto penitenziario. Secondo le fonti dell’amministrazione penitenziaria il numero dei morti nel carcere di Modena è salito a sei. Tre nello stesso istituto penitenziario modenese e altre tre dopo il trasferimento in altri carceri.



