ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: Usa, superati 40mila morti (21 aprile)

L’America ha superato i 40 mila decessi legati a Covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1997 nuovi morti, portando il totale dei decessi a 40661. I dati forniti dalla Johns Hopkins University parlano di 759600 casi positivi. Il presidente degli Stati Uniti, nel consueto briefing alla Casa Bianca, ha comunicato che le autorità sanitarie stanno facendo costanti progressi per contrastare la diffusione del coronavirus. Oggi Trump si è messo in contatto con i governatori per vagliare altre misure di sicurezza in vista della riapertura delle attività nel mese di maggio. Il presidente è pronto ad applicare la “Defence production act”, una legge di guerra del passato per incrementare la produzione dei tamponi. Sono in corso le trattative all’interno del governo per finanziare nuovamente il fondo prestiti in favore delle piccole e medie aziende. Il precedente finanziamento di 350 miliardi è stato già dissipato. Intanto negli altri Paesi crescono le polemiche contro la proroga del lockdown.

Ultime notizie, manifestanti per accordo tra Netanyahu e Benny Gantz

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro l’accordo tra Netanyahu e Benny Gantz. Netanyahu è accusato di corruzione ed il suo processo è stato posticipato al 25 maggio a causa della pandemia. Gantz è stato chiamato per formare il nuovo governo di coalizione. I dimostranti hanno rispettato le distanze di sicurezza ed indossato le mascherine, come previsto dalle misure restrittive contro il contagio. In Israele le autorità sanitarie hanno registrato dall’inizio di gennaio ad oggi oltre 13 mila casi di contagio e 171 decessi. Gantz ha assicurato al popolo israeliano di non avviare alcuna trattativa politica con Neatanyahu fino a quando il processo non sarà terminato.

In Spagna è calato il numero dei morti: 399 nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato il ministero spagnolo della Sanità. Ieri le autorità sanitarie locali avevano registrato 410 casi di decesso. Il totale delle vittime da coronavirus è salito a 20852, mentre i contagi hanno superato quota 200 mila, con oltre 4 mila nuovi casi positivi. Le persone dimesse dagli ospedali sono oltre 80 mila. Per contenere la crisi economica del Paese, il premier Pedro Sanchez proporrà al prossimo vertice dell’Unione Europea un fondo di recupero di circa 1500 miliardi di euro.

Ultime notizie, Coronavirus: in Danimarca allentate misure di contenimento

Il governo ha revocato alcune misure di contenimento dal 15 aprile. Da oggi i parrucchieri, i dentisti, le scuole guida, i saloni di massaggi e di tatuaggi potranno riaprire. Anche le scuole materne ed elementari sono state riavviate. Tutti i cittadini della Danimarca dovranno rispettare i parametri di sicurezza ed i divieti dei convegni con più di 10 persone che il comitato tecnico-scientifico ha indicato. Chiusi fino al 10 maggio i bar, i ristoranti, i centri commerciali, le palestre, le scuole medie e secondarie.



