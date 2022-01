Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, contagi in crescita, Liguria verso l’arancione

Continua a peggiorare la situazione covid in Italia, e ieri, alla luce dei pochi tamponi processati e dei molti contagi emersi, il tasso di positività è schizzato al 21.9%, fra i valori più alti da quando è scoppiata la pandemia. A preoccupare gli addetti ai lavori sono comunque i tassi di occupazione degli ospedali, e a riguardo è la Liguria la regione maggiormente attenzionata. Già in giallo, c’è il serio rischio che dalla prossima settimana si possa tornare in arancione, con l’introduzione quindi di nuove restrizioni. Stando ai dati ufficiali di Agenas, in Liguria il 22 per cento dei posti letto in terapia intensiva sono occupati da pazienti covid, quindi oltre il limite del 20 per cento, mentre in area medica il dato segna quota 28 per cento, ad un passo dalla soglia del 30 per cento. In peggioramento anche Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Sicilia, Toscana e Umbria.

E’ scontro all’interno della maggioranza sulle possibili nuove norme riguardanti la quarantena a scuola. La proposta delle regioni al governo e al Cts, il comitato tecnico scientifico, è che se vi sono due contagiati, soprattutto alle elementari e alle medie, vadano in dad solamente i non vaccinati, mentre in caso di tre o più contagi, toccherà all’Asl decidere. Tale idea di “discriminazione” degli studenti non piace però alla Lega e al Movimento 5 Stelle, che si sono appunto unite compatte contro questa possibile manovra. Nei prossimi giorni il dibattito entrerà nel vivo e bisognerà capire se si raggiungerà una quadra prima della ripresa delle lezioni previste in alcune regione già il 7 gennaio e ovunque a partire dal 10, lunedì prossimo.

Un 40enne ha ucciso il proprio figlio di 7 anni nella serata di ieri, in quel di Morazzone, in provincia di Varese. In seguito si è spostato a Gazzada, sempre nel varesotto, provando ad uccidere la moglie da cui si stava separando, fortunatamente senza riuscirci. L’assassino, Davide Paitoni, un pregiudicato ai domiciliari, ha ammazzato il proprio figlio con un fendente alla gola per poi rinchiudere il cadavere nell’armadio, poi è salito in auto è si recato nell’abitazione dei genitori della moglie dove ha trovato la compagna, colpendola con una serie di fendenti. A quel punto, dopo averla ferita, è fuggita per poi essere in seguito ritrovato dalle forze dell’ordine.

Donald Trump torna allo scoperto e rilancia la tesi delle elezioni americane rubate, riferendosi ovviamente a quelle del novembre del 2020 che hanno visto Joe Biden vincitore. “Le elezioni sono state rubate”, ha spiegato il tycoon, annunciando una conferenza stampa nella sua residenza di Mar-a-Lago il prossimo 6 gennaio, giorno del primo anniversario dell’assalto a Capitol Hill, sede del Congresso degli Stati Uniti, da parte dei sostenitori di Trump. L’ex commander in chief, come scrive l’agenzia Ansa, rilancia quindi la teoria cospirativa della “Big lie” (la grande menzogna), negando inoltre di aver fomentato l’insurrezione dei suoi seguaci, a differenza invece di quanto sostiene l’accusa. La conferenza sarà di fatto l’inizio della corsa alle elezioni che si terranno fra due anni oltre oceano, a novembre 2024, passando prima dalle elezioni di midterm in programma il prossimo novembre.

Il bollettino del coronavirus del 2 gennaio risente della festività del Capodanno e il minor numero dei tamponi effettuati, 278.654 contro gli oltre 1 milione del giorno precedente, hanno portato il tasso di positività a compiere un balzo molto grande raggiungendo il 21,9% dei tamponi effettuati. I nuovi contagi sono stati 61.046, mentre il numero dei decessi è rimasto i linea con quelli dei giorni precedenti con 133.

Dopo le temperature sopra la media di questi ultimi giorni è previsto il ritorno del freddo su tutte le regioni italiane con un blitz artico che porterà anche piogge e nevicate anche a bassa quota. La situazione inizierà a peggiorare già da oggi 3 gennaio, ma il freddo vero e proprio sarà sulle nostre regioni da martedì 4 gennaio iniziando dalla Liguria e dal Piemonte, mentre le restanti regioni del nord subiranno il blitz artico nei successivi 5 e 6 gennaio. Una situazione che si manterrà per diversi giorni portando piogge anche nelle regioni del centro e del sud Italia.

La Lega di calcio italiana, nonostante la richiesta di rinvio della gara di Supercoppa Italiana presentata sia dalla Juventus che dall’Inter a causa dei contagi covid 19 e dell’intasamento del calendario ha confermato che la partita si giocherà come da programma il prossimo 12 gennaio alle 21.00 allo stadio Meazza di Milano. La decisione è stata presa dal Consiglio di lega che si è espresso all’unanimità.

Il continuo aumento dei contagi da coronavirus porterà da oggi altre 4 regioni italiane a passare in fascia gialla. Si tratta di Lombardia, Sicilia, Lazio e Piemonte, che si vanno ad aggiungere alla Liguria, al Friuli Venezia Giulia, alle Marche, al Veneto, oltre che alle 2 provincie autonome, Trento e Bolzano. Con questo passaggio, dovuto al rapido diffondersi della variante Omicron, circa metà della penisola sarà in zona gialla.

Un agguato che è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Messina, ha provocato un morto ed un ferito. L’uomo deceduto, il 31enne Giovanni Portogallo, è stato raggiunto da dei colpi di pistola mentre si trovava a bordo di un motorino, mentre il ferito, un uomo di 35 anni, si trova ricoverato presso l’ospedale della città siciliana. I carabinieri che stanno indagando sul fatto non escludono nessuna ipotesi e stanno interrogando i testimoni.



