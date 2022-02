Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid: mascherine all’aperto fino al 10 febbraio

Si è tenuto come da programma nella giornata di ieri, il consiglio dei ministri inerente le nuove misure di restrizione anti covid. Nel corso dell’incontro fra i principali esponenti del governo, si è discusso della necessità di prorogare l’utilizzo delle mascherine obbligatorie all’aperto fino al 10 febbraio, visto che, nonostante i numeri della quarta ondata covid siano in calo, i dati restano ancora alti e gli ospedali pregni di pazienti infetti. Inoltre, si è parlato molto della possibilità di rivedere il sistema a colori delle regioni, così come chiedono da tempo i governatori. Fra le tante misure al vaglio del Cdm, anche l’estensione illimitata del green pass per chi ha fatto tutte e tre le dosi, nonché la possibilità di riaprire le discoteche, chiuse da fine mese scorso e che resteranno con le serrande abbassate fino al prossimo 10 febbraio. Infine, si è dibattuto molto sulla necessità di rivedere le regole per le quarantene a scuola.

Ultime notizie, oggi nuova udienza del processo a Patrick Zaki

Si terrà questa mattina una nuova udienza riguardante il processo a Patrick Zaki, un’udienza che viene ritenuta dai legali dello studente egiziano, decisiva. Dopo la stessa giungerà infatti la sentenza o comunque verrà comunicata la data in cui sarà pronunciata. «La seduta di domani – ha detto ieri all’agenzia Ansa Hoda Nasrallah, legale principale del ragazzo – è decisiva perché, se l’accusa autorizza gli avvocati ad assistervi, questi faranno le loro arringhe e chiederanno che venga emessa una sentenza», ha detto la legale, capo del pool di avvocati che difende lo studente egiziano dell’Università di Bologna. Se la sentenza non verrà pronunciata «proprio lo stesso giorno, sarà fissata un’altra data per rendere la sentenza stessa e concludere questo processo». Zaki, dopo 22 mesi in carcere, era stato rilasciato lo scorso 8 dicembre pur restando imputato: è accusato di aver diffuso notizie false dentro e fuori il paese e rischia 5 anni.

Ultime notizie, appello Papa Francesco: “Si continui con sanità gratuita”

Nella giornata di ieri è tornato a parlare Papa Francesco e lo ha fatto ricevendo in udienza una delegazione dell’Agenzia delle Entrate. Il Santo Padre si è rivolto alla platea dicendo: “Il fisco sostiene i medici. Per favore continuate con il sistema sanitario gratuito e questo viene dal fisco, difendetelo, perché non dovremmo cadere in un sistema sanitario a pagamento dove i poveri non hanno diritto a nulla. Una delle cose belle che ha l’Italia è questo. Per favore conservatelo”. E ancora: “Il fisco viene visto come un ‘mettere le mani in tasca’ alle persone, in realtà, la tassazione è segno di legalità e giustizia”. Quindi il Pontefice ha aggiunto e concluso, ribadendo il concetto: “Per favore continuate con il sistema sanitario gratuito e questo viene dal fisco, difendetelo, perché non dovremmo cadere in un sistema sanitario a pagamento dove i poveri non hanno diritto a nulla. Una delle cose belle che ha l’Italia è questo. Per favore conservatelo”

Ultime notizie, Berlusconi dimesso dal San Raffaele

E’ stato dimesso nella giornata di ieri dall’ospedale San Raffaele di Milano, l’ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi. Dopo otto giorni di degenza il Cavaliere ha lasciato il sesto piano della palazzina D, dove si trovava per una infezione alle vie urinarie. Il leader di Forza Italia, con mascherina blu, cappello e cappotto, ha salutato i giornalisti che lo attendevano prima di salire in auto e dirigersi verso la sua residenza brianzola, ad Arcore. L’ex numero uno del Milan ha lasciato il nosocomio poco dopo le 12:30 di ieri, in compagnia della fidanzata Marta Fascina. Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, la crisi dovuta all’infezione è stata pesante e sono state necessarie delle terapie massicce, ma l’ex Premier ha superato «egregiamente» le cure.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Ieri il bollettino giornaliero del Covid 19 emesso dal Ministero della Salute ha segnalata 57.715 nuovi casi con il tasso di positività, calcolato riferendosi ai 478.314 tamponi processati, che scende al 12,1%. Sale invece il numero dei decessi a quota 349 e anche quello dei ricoveri nei reparti ordinari che con il + 296 di oggi arriva a un totale di 19.913. In calo invece il numero dei pazienti in terapia intensiva, con – 9 rispetto al giorno precedente. I dati relativi alle varie regioni vedono l’Emilia Romagna al primo posto, con 8.983 casi di contagio, precedendo il Lazio, il Piemonte e la Lombardia. A fronte dei nuovi contagi si registra un incremento di 108.493 unità per quanto riguarda le guarigioni ed una discesa di 51.211 unità nel totale dei contagiati, con un dato che è il maggiore da alcuni mesi.

Ultime notizie, due persone uccise nel Rione Don Guanella, a Scampia

In un agguato che è avvenuto al parco dei Colombi, che si trova a Scampia, sono state uccise due persone. Il parco privato si trova in una zona periferica della città di Napoli e i due uomini uccisi sono Giuseppe Di Napoli e Pasquale Torre. Dopo l’uccisione sono arrivate sul posto sia i mezzi di soccorso che le autovetture della polizia, ma hanno solo potuto constatare i due decessi. Una vittima si trovava a bordo di un’auto, mentre l’altra è stata trovata distesa a terra, colpita dall’assassino mentre tentava la fuga. Le prime ricostruzioni della vicenda parlano di due sicari arrivati a bordo di uno scooter che hanno sparato con due diverse armi. La polizia pensa che si tratti di un omicidio legato alla camorra.

Ultime notizie, i dati settimanali del contagio

Secondo i dati settimanali del contagio che sono stati diffusi, in tutta Italia si sta verificando un ritiro del virus con la sola eccezione della Sardegna dove i dati sono stabili. In discesa anche il numero dei ricoveri. La riduzione su base nazionale nell’ultima settimana è stata del 16% con alcune regioni, come la Lombardia, che hanno fatto registrare dei cali più importanti fino al 30%. Resta però in salita rispetto alla settimana precedente il numero dei decessi. La quarta ondata, dovuta alla variante Omicron, ha quindi iniziato a veder calare la curva dei contagi, e si attende un ulteriore calo per la settimana appena iniziata. In calo anche il numero dei tamponi effettuati, 6,9 milioni, rispetto ai 7,4 milioni dei sette giorni precedenti.

Ultime notizie, agli esami di maturità tornano gli scritti

Con gli esami di maturità dell’anno in corso, per le scuole superiori tornano gli scritti, che saranno di italiano e di una seconda materia scelta secondo l’indirizzo scolastico. Le sessioni di esame si apriranno il prossimo 22 giugno e si svolgeranno “in presenza”. Eliminata invece la tesina, mentre per quanto riguarda la sessione orale sarà possibile anche l’effettuazione con la modalità “online”.



