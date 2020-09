ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, De Laurentiis positivo al coronavirus (11 settembre)

ULTIME NOTIZIE NAPOLI, DE LAURENTIIS POSITIVO

Intanto il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Sars-CoV2, sollevando polemiche: nonostante un malessere e qualche linea di febbre ieri De Laurentis ha partecipato all’assemblea nazionale della Lega Calcio, venendo a contatto con numerose persone. In serata De Laurentis ha appreso della sua positività, a seguito della quale sono stati attivati i controlli su tutti i partecipanti all’assemblea. Il Napoli è attualmente in isolamento in attesa dei tamponi ai giocatori.

ULTIME NOTIZIE FRANCIA, QUASI 10.000 NUOVI CONTAGI

In Europa la Francia ha registrato quasi 10.000 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e il Presidente Macron preannuncia l’ adozione di misure difficili. Situazione simile anche in Gran Bretagna, dove il premier Boris Johnson non esclude nuovi lockdown.

ULTIME NOTIZIE OMICIDIO MONTEIRO, NUOVI FERMI?

Prosegue l’indagine sulla morte di Willy Monteiro e potrebbero esserci presto nuovi fermi. I carabinieri stanno interrogando alcune persone che avrebbero avuto un ruolo attivo nel pestaggio avvenuto la scorsa settimana a Colleferro, in cui Willy ha perso la vita nel tentativo di difendere un amico. Al momento sono state arrestate 4 persone, tra cui i due fratelli Bianchi: sono tutti accusati di concorso in omicidio preterintenzionale, ma l’imputazione potrebbe aggravarsi in omicidio volontario. I funerali del cuoco ventunenne intanto sono stati fissati per il prossimo Sabato al campo sportivo di Poiano.

ULTIME NOTIZIE NUOVO GIGANTESCO INCENDIO A BEIRUT

A poco più di un mese dalla devastante esplosione del 4 Agosto a Beirut torna la grande paura. Un nuovo, gigantesco incendio è divampato oggi nel porto della capitale libanese, a pochi passi dai magazzini in cui si era verificato il precedente episodio. Secondo le prime notizie trapelate, le fiamme sarebbero divampate all’interno di un deposito contenente pneumatici ed olio combustibile.

ULTIME NOTIZIE I 90 ANNI DI LILIANA SEGRE

Liliana Segre compie 90 anni e, tra i tanti attestati di stima ed affetto, riceve gli auguri del Presidente Mattarella, che la definisce una preziosa testimone contro l’odio e la violenza. Anche Roberto Fico dedica un pensiero alla senatrice: una donna straordinaria e coraggiosa che deve essere di esempio per tutti.