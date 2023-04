Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Dl Cutro: modifiche emendamento protezione speciale

La maggioranza di governo ha chiesto di riformulare l’emendamento all’articolo 7 sulla protezione speciale in merito al decreto Cutro. Il primo firmatario del provvedimento è stato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che ha chiesto l’eliminazione del comma che sopprimeva, dalla legge quadro sull’immigrazione, i riferimenti alla legislazione internazionale sulla tutela dei diritti umani per quanto riguarda le richieste di permesso da parte degli immigrati.

Come si legge su TgCom24.it, l’Aula del Senato ha quindi approvato l’emendamento riformulato eliminando il riferimento alla stop agli obblighi internazionali. Duro il commento delle forze di Opposizione, a cominciare da quello dell’ex ministro Boccia, appartenente al Partito Democratico oggi capogruppo del Pd in Senato, che ha spiegato: “Quanto accaduto in aula dà il senso del caos nella maggioranza. La cosa grave – ha aggiunto – è che il governo ammette di non aver capito l’emendamento della maggioranza. Insisteremo perché ci siamo anche altre modifiche a norme del decreto che sono in violazione dei diritti umani”.

Ultime notizie, sviluppi clamorosi nel processo alla Juventus

Un assist che arriva dall’accusa rimette tutto in gioco per quanto riguarda il processo alla Juventus relativo ai 15 punti di penalizzazione che le sono stati attribuiti. Oggi si teneva l’udienza di fronte al “Collegio di Garanzia del Coni” nella quale il procuratore generale dello Sport ha dichiarato che nella sentenza che attribuiva i 15 punti di penalizzazione alla società bianconera, esistono delle carenze di motivazione e per questo si auspica una rimodulazione che potrebbe essere definita nuovamente dalla Corte d’Appello Federale.

Una dichiarazione, quella di Ugo Taucer, che fa intravedere scenari più favorevoli alla Juventus, che potrebbe così tornare a risalire la classifica della serie A che attualmente la vede al settimo posto a 31 punti di distanza dal Napoli capolista.

Ultime notizie, le previsioni meteo per la seconda parte della settimana

Un colpo di coda dell’inverno è atteso nella seconda parte di questa settimana quando un fronte freddo in arrivo dalle regioni artiche potrebbe portare sull’Italia piogge ed abbassamento delle temperature su tutte le regioni. Ad essere colpito più pesantemente sarà senza dubbio il nord con possibili nevicate e temporali forti sull’arco alpino.

Una coda invernale che si presenta in maniera improvvisa quando mancano soltanto 2 mesi all’inizio dell’estate e anche nelle regioni del centrosud sono attesi numerosi rovesci di pioggia, in particolar modo sugli Appennini, anche se le temperature potrebbero restare più elevate rispetto al nord Italia.

Ultime notizie, l’anarchico Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame

Dopo il verdetto emesso dalla Corte Costituzionale, in base al quale si potrà avere una riduzione della sua pena, l’anarchico Alfredo Cospito ha interrotto la sua protesta con lo sciopero della fame e ha comunicato questa sua decisione al Tribunale di Sorveglianza. L’anarchico abruzzese è attualmente detenuto a Milano con il regime del 41 bis dopo essere stato condannato in quanto ritenuto colpevole dell’attentato che colpì la Scuola allievi carabinieri di Fossano nel 2006.

Ultime notizie, l’omicidio della madre del tiktoker

Una vicina di casa della madre del Tiktoker Donato Di Caprio, Rosa Gigante, è fortemente sospettata di avere commesso l’omicidio, sembra, a causa di piccoli dispetti precedenti. L’indagata, la 47enne Stefania Russolillo, avrebbe parzialmente ammesso la sua colpevolezza e dichiarato di non ricordare alcuni particolari.

L’omicidio è avvenuto nella casa della vittima che si trova nel quartiere partenopeo di Pianura. Il legale della famiglia ha dichiarato che esiste il sospetto di un furto e che la donna potrebbe non aver agito da sola. Da parte della Procura è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima.

Ultime notizie, donna di 38 anni vittima di un omicidio a Pavia

Una donna albanese di 38 anni, che lavorava come badante e viveva insieme al fratello in una abitazione nel paese di Scaldasole in provincia di Pavia è stata uccisa a colpi di coltello. Il corpo della donna è stato trovato all’interno dell’abitazione mentre fuori si trovava il fratello, anche lui ferito a coltellate, ma non in maniera grave. L’intervento dei carabinieri ha dato il via alle indagini per cercare di scoprire il movente e la dinamica dell’omicidio, oltre che il colpevole.

Ultime notizie, Parolin: “Indagini Emanuela Orlandi proseguono”

Il cardinale Pietro Parolin ha parlato del caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa 40 anni fa dal Vaticano, spiegando: “Ho visto che ci sono state anche critiche all’iniziativa del Papa ma l’idea della Santa Sede è quella di arrivare a chiarire, vedere quello che è stato fatto nel passato sia da parte italiana, sia da parte vaticana, e capire se c’è qualcosa ancora da fare”. Quindi ha aggiunto: “Credo che lo si debba innanzitutto alla mamma che è ancora viva e soffre molto”.

Il segretario dello stato vaticano, rispondendo ad una domanda esplicita sulle indagini a seguito delle dichiarazioni del fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, su Papa Wojtyla, che hanno provocato scalpore, ha replicato: “Avanti con le indagini. Lo facciamo con le migliori intenzioni. “Siamo molto sorpresi che non vi sia stata collaborazione perché questo avevano chiesto: allora perché adesso tirarsi indietro in maniera così brusca?”.

Ultime notizie, interesse dell’Ue sul Ponte sullo Stretto

Il ponte sullo Stretto di Messina sembra sempre più vicino e fattibile. Dopo le mosse del governo e del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è arrivato anche l’interesse dell’Unione Europea. Come si legge sul sito di TgCom24, Bruxelles ha fatto sapere nella giornata di ieri che sarà pronta a coprire una parte dei costi per l’aggiornamento degli studi sull’impatto ambientale dell’opera, precisamente il 50 per cento degli stessi.

A farlo sapere, riferisce ancora il portale di TgCom24, il coordinatore della Commissione Ue per il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo, Pat Cox. Ieri lo stesso ha tenuto un incontro al Mit, il ministero dei trasporti e delle infrastrutture, con il vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Cox ha inoltre proposto un incontro a Bruxelles per approfondire a livello tecnico la questione.

Ultime notizie, Mattarella: “Non si può restare indifferenti alla guerra”

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Cracovia, ha spiegato: “Nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della Russia contro l’Ucraina, un Paese sovrano, libero, democratico, la cui popolazione è oggetto di attacchi mirati e criminali che uccidono con ferocia, prendendo di mira senza scrupoli le infrastrutture civili ucraine per lasciare la popolazione al gelo e al buio. Oggi l’Europa è testimone di crimini frutto di una rinnovata esasperazione nazionalistica che pretende di violare confini, di conquistare spazi territoriali accampando la presenza di gruppi di popolazione appartenenti alla stessa cultura”. Quindi ha proseguito: “Oggi (ieri ndr) ricorre l’80° anniversario della rivolta del Ghetto di Varsavia. La Memoria di quelle barbarie rimane indefettibile nelle nostre menti e nei nostri cuori. Sono grato alla Polonia per l’incessante impegno per preservare e diffondere la memoria di quel che avvenne, affinché non possa più ripetersi. Anche l’Italia è votata a questa causa. Dobbiamo intensificare la nostra azione, sapendo che in futuro potremo contare sempre meno sulle testimonianze dirette di quanto avvenuto e che dovremo trasmetterle e affidarle alle nuove generazioni. Pronunciare queste parole in una Università, tempio che tramanda, sviluppa e diffonde la conoscenza, implicitamente affida a voi giovani la responsabilità del ricordo”, per poi concludere: “Con lucidità va compreso che proporsi di salvaguardare la pace fra le nazioni, affrontare i rischi globali che interpellano tutto il mondo – missione da cui, colpevolmente, ci allontana, oggi, la furia bellicista russa – significa anzitutto respingere la tentazione della frammentazione della solidarietà fra Paesi liberi, cementata nella esperienza dell’Alleanza Atlantica e dell’Unione Europea. Sicurezza europea e sicurezza euroatlantica sono concetti indivisibili per potersi difendere insieme con determinazione e per garantire e sviluppare il modello democratico e sociale europeo”.











