ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Il Foglio: “Silvio Berlusconi in terapia intensiva”

Nonostante sia stato dimesso soltanto pochi giorni, l’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi sarebbe stato nuovamente ricoverato in ospedale. Stando a quanto riferito in questi ultimi minuti dai principali media, a cominciare da Il Foglio, il leader di Forza Italia si troverebbe presso l’ospedale San Raffaele di Milano e sarebbe al momento ricoverato in terapia intensiva, di conseguenza le condizioni del Cavaliere sarebbero da prendere in seria considerazione.

Vera Gemma e Jeda si sono lasciati/ "Lei avrebbe deciso di chiudere, ma i due..."

Pare che Silvio Berlusconi sia stato sottoposto ad una tac per dei gravi problemi polmonari anche se non sono stati forniti notizie ufficiali a riguardo di conseguenza siamo ancora nel campo delle ipotesi giornalistiche. L’ex presidente del Milan, 87 anni il prossimo settembre, era stato dimesso dal San Raffaele nella giornata di giovedì dopo essere entrato lunedì per quelli che erano stati definiti dal suo entourage dei «controlli medici». Il 31 marzo il Cav era quindi tornato sui social postando un’immagine da casa in cui aveva scritto: «Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto, sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo». Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GF Vip, Sonia Bruganelli "Giulia Salemi una scoperta"/ "All'inizio non capivo..."

Ultime notizie, Donald Trump in tribunale: “Non sono colpevole”

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che è anche in corsa per le prossime elezioni presidenziali del 2024, è entrato ieri nella procura di Manhattan dove è stato formulato l’atto di accusa nei suoi confronti. Trump è ora in stato di arresto e fuori dalla Trump Tower si sono radunati migliaia di supporters che stanno protestando contro la messa sotto accusa del loro leader, in molti avvolti nella bandiera americana.

I capi d’accusa nei suoi confronti, che sono in totale 35, sono ancora segreti. L’ex presidente ha bollato l’udienza definendola “surreale” e ha dichiarato che in questo giorno si celebra la fine della “giustizia” negli Stati Uniti. La messa in “stato d’arresto” dell’ex presidente, è stata annunciata sui social dallo stesso Donald Trump che ha evidenziato come si tratti della prima volta in assoluto per il suo paese. Il tycoon si è dichiarato “Non colpevole” e il prossimo 4 dicembre ci sarà una nuova udienza.

Paolo Brosio, alcol e droga prima della conversione/ "Una voce: devi smetterla"

Ultime notizie, il giallo di Rovigo

Quello che è stato etichettato come il giallo di Rovigo, la morte della 31enne di origini marocchine, Rkia Hannaoui, potrebbe essere stato un tragico gioco, con il passare delle ore che fa orientare sempre di più gli inquirenti verso la fatalità, con la donna uccisa da un colpo partito inavvertitamente da una pistola maneggiata dai figli di 8 e 11 anni che l’avevano trovata incustodita. Le ricerche hanno permesso il ritrovamento dell’arma che era stata seppellita nelle vicinanze della casa, ma la procura di Rovigo sta portando ancora avanti gli accertamenti necessari prima di dare un responso definitivo.

<.h2>Ultime notizie, morta una donna di 49 anni precipitata dal Pizzo del Diavolo

Marcella Carubia, una 49enne escursionista, è morta ier in tarda mattinata dopo essere precipitata dal Pizzo del Diavolo sulle Orobie. La donna è precipitata per circa 150 metri quando si trovava a circa 2900 metri di altezza e stava per arrivare in vetta insieme ad altre 5 persone, che non hanno subito alcun danno. Il decesso di Marcella Carubia è stato constatato dai soccorritori che sono arrivati sul posto chiamati dagli altri componenti del gruppo escursionistico. Ora si tratta di ricostruire, basandosi sulle testimonianze dei compagni di scalata, gli ultimi istanti e le cause della caduta della donna.

Ultime notizie, eletta la presidente della commissione di vigilanza sulla Rai

Barbara Floridia, senatrice che fa parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, è stata eletta presidente della commissione di Vigilanza Rai. Un gruppo di presidenza tutto al femminile, visto che le due vicepresidenti sono Maria Elena Boschi, che fa parte del gruppo di Azione – Italia Viva, e Augusta Montaruli che appartiene al gruppo di Fratelli d’Italia. La neo presidente, che ha ottenuto 39 voti favorevoli sui 42 disponibili, ha dichiarato la sua volontà di dimettersi dalla posizione di capogruppo in Senato per i M5S. Alla neo presidente ed alle due vicepresidenti sono arrivati i complimenti di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle.

Ultime notizie, ancora in calo le tariffe del gas

Le tariffe del gas sono in calo per il terzo mese consecutivo, dopo il crollo delle quotazioni delle materie prime. Nel mese di marzo le tariffe sono scese del 13,4% procurando dei notevoli vantaggi ai consumatori. La discesa dei prezzi del gas segue quella delle tariffe dell’elettricità che era stata annunciata soltanto la settimana scorsa e che comporterà, per i prossimi tre mesi, da aprile a giugno, un ribasso del 55% rispetto alle tariffe del trimestre precedente. Questa discesa è importante soprattutto per le famiglie e le imprese che si trovano a dover pagare molto meno rispetto all’esplosione dei prezzi che si era registrata lo scorso anno.

Ultime notizie, Finlandia entra nella Nato

“Oggi è una giornata storica, perché tra poche ore accoglieremo la Finlandia come trentunesimo membro della nostra Alleanza. Questo renderà la Finlandia più sicura e la Nato più forte”. Queste le parole rilasciate ieri dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, arrivando alla ministeriale Esteri previsto al quartier generale dell’Alleanza atlantica a Bruxelles, così come si legge sull’Ansa.

Non si è fatta attendere la replica del Cremlino, che tramite il portavoce Dmitry Peskov, ha parlato della necessità da parte della Russia di adottare delle “contromisure” per garantire la propria sicurezza. Secondo Stoltenberg, “la Russia e la Cina si stanno avvicinando sempre di più l’una all’altra, lavorano insieme, e questo rende le cose difficili. Per questo abbiamo bisogno dei nostri partner nell’Indo-Pacifico”. Il segretario generale della Nato ha inoltre aggiunto che “la sicurezza non è una questione regionale, ma globale” e “la guerra in Ucraina lo dimostra con tutte le sue ramificazioni”.

Ultime notizie, Elon Musk mette un cane al posto del simbolo di Twitter

Colpo di scena per Twitter: il patron del noto social del cinguettio, Elon Musk, ha deciso di cambiare il simbolo dello stesso. Al posto del classico uccellino azzurro che ormai da anni siamo abituati a vedere, il CEO di Tesla ha messo un cane, un simpatico Doge. Lo Shiba Inu è un riferimento alla criptovaluta Dogecoin, e proprio per quello a seguito dell’azione di uno degli uomini più ricchi al mondo, la stessa moneta digitale ha subito un balzo verso l’alto, raggiungendo nel giro di poco tempo un clamoroso +30%, 8 centesimi di dollaro.

Inizialmente si era pensato ad un attacco hacker ma è stato lo stesso Elon Musk a fugare ogni dubbio, pubblicando una vignetta che ritrae il cane della criptovaluta mentre si trova al volante di una decapottabile verde, poi fermato da un poliziotto. Secondo i ben informati sarebbe una risposta di Musk alla causa intentata nei suoi confronti: il miliardario è accusato di aver intentato uno schema piramidale a sostegno di Dogecoin.

Ultime notizie, nessun incontro fra Re Carlo e il principe Harry

Secondo le indiscrezioni circolanti oltre Manica, Re Carlo non incontrerà il principe Harry a seguito delle parole proferite dal figlio nei confronti della Regina consorte, Camilla. Il duca di Sussex è stato a Londra nelle scorse ore per testimoniare in merito al processo che lo vede coinvolto nel caso intercettazioni e violazione della privacy, ma non ha incontrato il padre ne tanto meno il fratello, a conferma di quanto i rapporti in famiglia siano tesi, se non gelidi, dopo la pubblicazione del famoso libro “Spare”, ruota di scorta, a firma Harry.

Il mese prossimo si terrà la cerimonia di incoronazione di Re Carlo in quel di Londra, e in vista dello storico appuntamento i due non si sarebbero quindi ancora chiariti. Secondo Christopher Andersen, esperto della Royal Family, il padre sarebbe addirittura furibondo con il figlio: “Carlo è ancora furioso con il secondogenito – le sue parole su Fox – per le accuse bomba fatte nel libro. E’ arrabbiato per Il ritratto devastante che fa di sua moglie, dipingendola come una malvagia intrigante”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA