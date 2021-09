ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Draghi, ipotesi obbligo vaccinale (3 settembre)

Il bollettino del coronavirus vede ancora un alto numero di nuovi contagi, 6.761, un aumento rispetto a mercoledì quando se ne erano registrati 6.503. Le vittime odierne sono state 62 con un calo di 7 unità rispetto al giorno precedente. In rialzo il tasso di positività che è tornato al 2,3£.

Per quanto riguarda i ricoveri ci sono dati diversi tra le due tipologie, con un aumento rispetto al giorno precedente di 15 unità con un totale di 555 in terapia intensiva, mentre nei reparti ordinari si è registrato un calo di 26 unità rispetto a mercoledì. Il totale delle persone attualmente positive è calato di 320 unità.

Test Medicina 2021, ingresso oggi/ 63mila candidati: green pass e risultati prova

Ultime notizie, conferenza stampa del premier Draghi

Nell’odierna conferenza stampa il premier Mario Draghi ha affrontato molti temi, parlando in particolare delle vaccinazioni, con l’ipotesi di una terza dose che sta prendendo sempre più piede, così come l’ipotesi dell’obbligo vaccinale. Il Premier ha attaccato anche la violenza dei “no vax” ribadendo la necessità di effettuare la vaccinazione e, riferendosi al voto negativo in Parlamento dei leghisti, ha detto che il governo va comunque avanti per la sua strada in modo da cercare di avere per la fine di questo mese almeno l’80% delle persone immunizzate- Per quanto riguarda gli insegnanti il premier ha dichiarato che il 91,5% si è vaccinato.

Sala su Bernardo "Avrà voti neofascisti", lui "Sono antifascista"/ Pd: "Lo dimostri"

Ultime notizie, la situazione in Afghanistan

In Afghanistan, dopo l’addio delle forze occidentali a Kabul, i talebani stanno cercando di instaurare una certa normalità nei rapporti con gli altri stati ed hanno chiesto a molti paesi di riconoscere il loro governo. Tra questi anche l’Italia, con la richiesta di riaprire l’ambasciata a Kabul. Il portavoce dei talebani ha parlato di un paese importantissimo con cui intrattenere i rapporti ed ha assicurato che l’Afghanistan riceverà dei notevoli contributi economici da parte della Cina.

Il ministro degli Esteri Di Maio ha però parlato di mancanza di sicurezza per la sede diplomatica a Kabul. Intanto il Consiglio dei Ministri sta predisponendo il provvedimento per utilizzare una parte dei fondi per le spese militari per l’accoglienza dei profughi provenienti dal paese asiatico.

Bimbo rom picchiato da madre/ Va dai Carabinieri e denuncia: "Costretto ad elemosina"

Ultime notizie, la proroga del Green Pass

La validità del Green Pass sarà prorogata a 12 mesi dagli attuali 9. La Camera dei deputati ha espresso parare favorevole. Per quanto riguarda i prezzi dei tamponi che sono necessari in alternativa al green pass, i prezzi “calmierati” saranno in vigore fino alla fine del mese di novembre. Per ottenere il certificato sanitario si potranno eseguire anche dei test salivari.

Ultime notizie, l’uragano Ida ha colpito New York

La città di New York è stata colpita dall’uragano Ida che ha causato molti danni e allagamenti di strade e stazioni della metropolitana. Secondo i primi accertamenti nella “Grande Mela” ci sono state 17 vittime accertate. L’uragano ha causato danni anche alle strutture dove si stanno disputando gli US Open di tennis.

Ultime notizie, è morto Mikis Theodorakis

Uno dei più grandi musicisti greci, Mikis Theodorakis, autore di moltissimi brani famosi tra i quali la colonna sonora del film Zorba il greco, è morto all’età di 96 anni. Per molto tempo, a partire dagli anni 50 dello scorso secolo, il musicista è stato il rappresentante più illustre della musica ellenica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA