Le ultime notizie sul maltempo in Andalusia. Ore drammatiche quelle che stanno vivendo i cittadini di Valencia a causa di una ondata di maltempo che ha provocato morte e distruzione. Nelle scorse ore sono cadute delle piogge torrenziali a sud della Spagna provocando ben 90 vittime, numero che potrebbe ulteriormente peggiorare nelle prossime ore. Almeno 4 i bimbi che hanno perso la vita, trascinati dalla piena dei fiumi che hanno trasformato le strade in dei corsi d’acqua di fango, travolgendo tutto ciò che trovavano sul loro cammino.

Le immagini che ci giungono da Valencia mostrano un panorama spettrale con auto accatastate le una sopra le altre e ovunque del fango. Moltissime sono le persone ancora disperse e la Farnesina ha fatto sapere che fra morti e dispersi non vi è neanche un italiano. Tutta colpa della tempesta Duna che secondo gli esperti meteo dovrebbe proseguire almeno fino alla giornata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024: speriamo che il bilancio non si aggravi ulteriormente. Intanto monta la polemica visto che la macchina organizzativa si sarebbe mossa con troppo ritardo e l’allerta sarebbe stata lanciata solo 11 ore dopo l’arrivo della devastante perturbazione

Ultime notizie, le news sulla guerra in Medioriente

Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Il nuovo leader del gruppo Hezbollah ha dichiarato che la sua principale mossa sarà quella di proseguire i piani di guerra iniziati dal suo predecessore, Nasrallah. Il suo discorso in televisione è stato interrotto in modo brusco ed in Libano si sospetta che sia stato eseguito, da parte di Israele, un cyberattacco. Per quanto riguarda accordi per il cessate il fuoco, il sito Ynet ha rivelato che Israele ha proposto un mese di tregua in cambio della liberazione di 14 ostaggi.

Nel pomeriggio di ieri, unità aeree israeliane hanno iniziato una serie di raid contro la città libanese di Baalbek. In precedenza Israele aveva lanciato un appello alla cittadinanza affinchè la zona fosse evacuata. Mustafa al-Shall, sindaco della città, ha confermato che gli attacchi portati dagli aerei israeliani hanno colpito sia zone della città, che altre circostanti.

Ultime notizie, sciopero generale il prossimo 29 Novembre

Le associazioni sindacali CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero generale contro la manovra del governo Meloni che è stata giudicata inadeguata. Lo hanno annunciato, nel corso di una conferenza stampa, i due segretari generali dei sindacati Landini e Bombardieri. Lo sciopero generale avrà la durata di 8 ore e nel corso della giornata del 29 novembre verranno svolte anche alcune manifestazioni a livello territoriale. Questa mobilitazione, come hanno spiegato i due segretari, è stata indetta per chiedere che la manovra di bilancio per il 2025, la terza del governo guidato da Giorgia meloni, sia cambiata, e per rivendicare un aumento del potere d’acquisto derivante da salari e pensioni. La protesta riguarda anche la richiesta di aumenti dei finanziamenti destinati all’istruzione, alla sanità ed ai servizi pubblici.

Ultime notizie, le novità sulla 13enne morta a Piacenza

Sono sempre di più gli indizi verso il 15enne fidanzato della 13enne che è morta in quel di Piacenza dopo essere caduta dal terrazzo del palazzo dove abitava. Nelle ultime ore sarebbe emerso un super testimone che avrebbe visto appunto lo stesso ragazzino mentre di fatto buttava già la sua compagna.

L’episodio risale allo scorso 25 ottobre quando Aurora venne trovata senza vita a terra dopo un volo di una decina di metri. Il testimone, pochi istanti prima di cadere, avrebbe visto il 15enne con la 13enne, per poi buttarla giù dal balcone, e ciò inchioderebbe lo stesso fidanzatino. La mamma e in generale la famiglia della vittima hanno sempre puntato il dito nei confronti del ragazzo, e a riguardo è emerso anche uno scatto del giovane mentre maltrattava la ragazzina, strattonandola per le braccia. Per la madre si tratta di un violento e di uno stalker.

Ultime notizie, clima mite in Italia

Se in Spagna il maltempo la fa da padrona sull’Italia invece assistiamo ad una ondata di caldo anomalo con temperature al di sopra della media. Tutto merito dell’alta pressione che sta portando sulla nostra penisola un clima stabile e sereno dopo pressochè due mesi di continue perturbazioni al nord.

RaiNews parla di effetto a tenaglia con l’alta pressione che giunge dalle Isole Britanniche mentre da sud c’è l’anticiclone africano, che sta favorendo delle giornate decisamente gradevoli con temperature sopra le medie. Una situazione di stabilità che continuerà almeno per una decina di giorni, compreso quindi il ponte di Ognissanti, e colonnine di mercurio comprese fra due e quattro gradi al di sopra delle medie del periodo. Non è da escludere che questa situazione possa proseguire per i primi dieci giorni di novembre.