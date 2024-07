Ultime notizie/ Ultim’ora oggi elezioni 2024 in Francia, Le Pen al 33%: “Siamo pronti a governare”

E’ una vittoria netta e del resto annunciata, quella di Marine Le Pen alle elezioni in Francia. La leader di Rassemblement National ha ottenuto ben il 33 per cento, un favore giunto tra l’altro a pochi giorni dalla netta supremazia in occasione delle elezioni europee. “Pronti a governare” fanno sapere dallo stesso partito.

SPILLO/ Se la "crisi" dell'Eliseo preoccupa anche Mattarella

Secondo posto per il partito del presidente Emmanuel Macron, che non ha superato il 22 per cento, piazzatosi dietro anche sinistra unita al 29 per cento. L’estrema destra potrebbe quindi ottenere la maggioranza assoluta all’assemblea nazionale, come sottolinea TgCom24.it, con la premier Jordan bardella. In attesa di tutte le novità quella del weekend è stata senza dubbio una elezione da record in Francia, visto che l’affluenza è stata del 65 per cento, in aumento di circa 18 punti percentuali rispetto alle precedenti politiche del 2022, e anche per questo la vittoria di Marine Le Pen viene considerata estremamente significativa.

Turbolenze violente su un volo dalla Spagna al Paraguay/ Atterraggio di emergenza: ci sono 30 feriti

Ultime notizie, la morte di Maria Rosaria Omaggio

E’ giunta nella giornata di ieri la drammatica notizia della morte di Maria Rosaria Omaggio, l’attrice 67enne romana, ma originaria di Napoli, con una lunga carriera alle spalle. Divenne famosa in particolare negli anni ’70, grazie alla partecipazione a Canzonissima del 1973-1974, quindi due anni dopo Roma a mano armata e Squadra Antiscippo, due pellicole che hanno segnato il suo esordio sul grande schermo.

Nel corso della sua carriera ha interpretato anche Oriana Fallaci con Walesa – L’uomo della speranza, vincendo il premio Pasinetti al Festival di Venezia, mentre sul piccolo schermo la si ricorda in numerose fiction di successo come Caro Maestro 2 ma anche Don Matteo 5 e La Squadra.

FANPAGE, MELONI, RAZZISMO/ Quel cerino-antisemitismo acceso fra Segre e Piantedosi (e il Colle)

Ultime notizie, gravi danni per il maltempo in Valle d’Aosta e Piemonte

Sono diversi i danni causati del maltempo in Valle d’Aosta e Piemonte, due regioni per cui la protezione civile aveva emesso un avviso di allerta. Fra le situazioni più critiche, quella di Cogne, dove circa 500 persone sono state evacuate per via delle esondazioni, ma fortunatamente non si sono verificate delle vittime.

Diverse le frane e le strade chiuse, con i torrenti locali che hanno bloccato le strade, isolando quindi interi paesi. Da segnalare invece dei morti in Svizzera e Francia, sempre per il maltempo, mentre nella giornata di ieri temporali e piogge hanno interessato in particolare il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, oltre all’Emilia Romagna.

Ultime notizie, 28enne muore a Fasano cadendo dentro il vano dell’ascensore

Tragedia a Fasano, in provincia di brindisi, dove una ragazza di 28 anni è precipitata nel vano dell’ascensore a causa della mancanza della cabina. La porta dell’ascensore infatti, si è aperta, ma la cabina non era presente e Clelia Ditano è morta precipitando in basso. La tragedia è avvenuta in Via Piave e per il recupero del corpo della ragazza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ultime notizie, le previsioni del tempo sulle regioni italiane

Dopo i problemi causati dal maltempo nei giorni scorsi, il meteo in Italia propone ancora un inizio di settimana all’insegna delle perturbazioni specialmente nelle regioni settentrionali dove continuano le precipitazioni anche con grandine.

Successivamente tornerà a farsi interprete principale del tempo l’anticiclone delle Azzorre. Anche oggi sono state diramate molte avvertenze di “allerta giallo” sia sul Veneto che sull’Emilia Romagna e sul Friuli Venezia Giulia. Secondo i meteorologi il caldo della seconda parte della settimana si prolungherà poi almeno sino alla metà del mese di Luglio.

Ultime notizie, maxi sequestro a Malpensa

Un maxi sequestro di sostanze che servono per la produzione di ecstasy è stato eseguito oggi da uomini della Guardia di Finanza Malpensa. Il quantitativo sequestrato, oltre 6 tonnellate, poteva essere trasformato in oltre 63 milioni di pasticche da immettere poi sul mercato. Un quantitativo che è pari a tre volte quello della droga sintetica che circola nell’intero mercato europeo.

Una operazione eccezionale che la Guardia di Finanza ha portato a termine con grande attenzione, fermando il quantitativo in transito a Malpensa e destinato in Olanda per la produzione delle pasticche di droga sintetica, che successivamente sarebbero state distribuite in tutta Europa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA