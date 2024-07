Risultati Elezioni Francia 2024: Le Pen prima con più del 30%/ Flop Macron al 21%: cosa succede e ballottaggi

È ancora sicuramente presto per parlare dei risultati definitivi – soprattutto perché a breve si terranno i ballottaggi attorno a cui si giocherà l’intera partita governativa – ma nel frattempo possiamo già tranquillamente affermare che le Elezioni in Francia del 2024 si sono dimostrate un vero e proprio successo per il Rassemblement National di Marine Le Pen; mentre ad uscirne sconfitto dalle urne – indipendentemente dal risultato definitivo – è il presidente della Repubblica (sostenuto dal partito Ensemble) Emmanuel Macron. Per comprendere meglio cosa sta succedendo in Francia – infatti – occorre fare un passo indietro agli ormai quasi dimenticati risultati delle Elezioni Europee 2024 dello scorso mese che portarono il presidente Macron a sciogliere tempestivamente l’Assemblea Nazionale (ovvero il parlamento francese) pensando che sarebbe riuscito a frenare l’ascesa dell’estrema destra di Le Pen.

Una mossa che da molti – se non quasi tutti – i commentatori era stata ritenuta avventata e potenzialmente fallimentare; e i dati emersi dai primissimi exit poll (poi confermati dai primi dati reali che vi abbiamo riportato in quest’altro articolo) di oggi sembravano confermare questa ipotesi. Sorprendente – e poi arriveremo anche ai risultati – il dato sull’affluenza, secondo cui al primo turno delle Elezioni 2024 in Francia hanno votato in totale il 67,5% degli elettori francesi: ben il 20% in più del 2022, ma anche – ricorda Il Post – il dato più alto degli ultimi 40 anni repubblicani francesi.

Risultati Elezioni Francia 2024: il primo turno premia il RN di Le Pen, ma tutto si deciderà ai ballottaggi del 7 luglio

Ora (ricordando ancora una volta che non è nulla di definitivo ma solo dati incrociati tra exit poll e primi spogli) vale la pena passare ai risultati provvisori del primo giorno di Elezioni del 2024 in Francia: il primo partito – si sarà capito – è l’estremista Rassemblement National che viaggia secondo Le Monde, Ipsos e Ifop in una forbice tra il 33,2 e 33,5%; seguito dall’alleanza (qui da noi diremmo ‘campo larghissimo’) Dem del Nouveau Front Populaire data tra 28 e il 28,5%; dai macroniani di Ensemble tra il 21 e il 22,1%; mentre resta incerta la posizione – nei risultati delle Elezioni del 2024 – del partito Repubblicano della Francia che oscilla tra il 9,7 e il 10%.

Leggermente più incerte – ma comunque significative – le proiezioni sui seggi che si spartiranno gli eletti dopo il secondo turno di votazioni con alcuni istituti (come Ifop) che danno il RN lepenista sotto la soglia della maggioranza assoluta; mentre altri (e in questo caso citiamo Elaba) che lo danno ben oltre il 50% con un massimo di 295 poltrone nell’Assemblea. A conti fatti: la palla delle Elezioni del 2024 in Francia resta più o meno a centro campo e tutto si deciderà solamente il 7 luglio quando gli elettori saranno (ri)chiamati alle urne per i ballottaggi; ma nel frattempo è certo che ai calci di rigore – per riferirci alla metafora calcistica di poco fa – il RN partirà avvantaggiato e seppur Emmanuel Macron parli ancora di un segnale importante per la Democrazia quasi certamente starà cercando di capire come fare i conti con una sonora sconfitta.











