Ultime notizie/ Ultim’ora oggi elezioni, Calenda: “Il patto l’ha rotto Enrico Letta”

Se Fratelli d’Italia dovesse ottenere più voti dei tre partiti di centrodestra che concorreranno assieme in vista delle elezioni (Lega e Forza Italia gli altri due), a quel punto sarà Giorgia Meloni la presidente del consiglio in caso di vittoria. A spiegarlo, come era già stato anticipato negli scorsi giorni, è stata la stessa leader di FdI, che ha appunto detto e confermato: “Se più voti a FdI il nome del premier è il mio”. E ancora: “Le regole si conoscono nel centrodestra”. E a proposito di politica, c’è fermento a sinistra dopo la rottura fra Calenda e Letta, con quest’ultimo che ha spiegato: “Così Calenda consegna l’Italia alle destre”. Matteo Renzi ha invece spiegato: “Il terzo polo è un’opportunità straordinaria”. Nella giornata di oggi anche Matteo Salvini ha parlato delle mosse che la Lega intende proporre se si troverà a governare con il raggruppamento del centro destra. Giorni fa Silvio Berlusconi aveva proposto di far entrare in vigore una flat tax al 23% e Salvini ha dichiarato che si potrebbe portare al 15%. Per quanto riguarda il M5S è scaduto il termine per presentare le candidature e tra i possibili candidati non ci sono né Casalino né Di Battista. Intanto Giuseppe Conte ha dichiarato che anche per l’ex sindaca di Roma, Raggi, vale la regola del doppio mandato, mentre la sua collega Appendino, ex sindaca di Torino, parteciperà alle “parlamentarie” che designeranno i candidati del gruppo. Infine da segnalare le parole di Calenda a proposito del famoso patto con Enrico Letta: “Il patto l’ha rotto lui”.

Morgan: "Ho scritto a Giorgia Meloni perché non è snob"/ "Non la voterò perché..."

Ultime notizie, nave con cereali dall’Ucraina arrivata in Turchia

La prima nave con i cereali provenienti dall’Ucraina è arrivata nella giornata di ieri in Turchia. Una notizia rilevante in quanto si tratta del primo carico di grano e non solo, sbloccato dopo l’intesa siglata fra Ucraina e Russia nelle scorse settimane ad Ankara. Le navi da guerra della Federazione avevano costretto le imbarcazioni ucraine a rimanere ancorate ai vari moli, impedendo così la distribuzione di tonnellate di grano in tutto il mondo, ma finalmente la situazione si è sbloccata in via definitiva. Come riferisce l’agenzia Ansa la nave è sbarca a Derince, ed è la prima imbarcazione a raggiungere la sua destinazione fra quelle che sono partite negli scorsi giorni dall’Ucraina per esportare cereali. Si tratta senza dubbio di un’ottima notizia, anche se la pace fra le due nazioni che stanno battagliandosi da mesi, sembra ancora lontanissima.

Vaccino Pfizer aggiornato, slitta la sperimentazione/ "Forse disponibile da ottobre"

Ultime notizie, morto l’attore Roger Mosley

E’ morto nella giornata di ieri, a 83 anni, l’attore Roger E. Mosley. Divenne famoso in particolare per il suo ruolo nella serie tv anni ’80 Magnun P.I., in cui ha recitato nel ruolo di Theodore “TC” Calvin, il pilota di elicotteri spesso e volentieri a fianco di Tom Selleck nelle sue disavventure. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche in altri telefilm di successo come Canon, Love Boat, Sanford and Son, Kojak, Starsky and Hutch, ma anche varie pellicole come Terminal Island (L’isola dei dannati). Roger E. Mosley aveva 83 anni, ed è deceduto a seguito di un incidente d’auto avvenuto in California. Sui social sono stati tantissimi i messaggi da parte di colleghi ma anche di fan: c’è chi ha scritto il “primo eroe della mia vita”, e sono molti, in riferimento proprio al suo ruolo di TC, ad augurargli un “buon volo”. La figlia Ch-a, l’ha invece ricordato così: “Mio padre, il vostro amico, il vostro “coach Mosley”, il vostro “TC” di Magnum P.I. ci ha lasciati stamane alle 1:17. Era circondato dalla famiglia mentre lasciava questo mondo in pace. Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario perché lui odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome. È tempo di celebrare l’eredità che ha lasciato per tutti noi. Ti amo papà, anche tu mi hai amato. Ho il cuore pesante ma forte. Mi prenderò cura della mamma, il tuo amore da quasi 60 anni. Mi hai cresciuto bene e lei è in buone mani. Stai tranquillo”.

Anna Heche, casa distrutta nell'incidente/ La proprietaria: "Ho perso tutti i beni"

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del coronavirus indica 11.976 nuovi casi di contagio a fronte di 75.602 tamponi esaminati, con il tasso di positività che cala al 15,8%. I morti sono stati 113 in aumento rispetto a quelli del giorno precedente. Per quanto riguarda i ricoveri, leggero calo delle terapie intensive, con 3 in meno, mentre aumentano di 126 unità i ricoveri ordinari. Intanto la casa tedesca Bion-Tech ha annunciato che dal mese di ottobre saranno disponibili i vaccini adattati alla variante Omicron, che dovranno comunque essere autorizzati dalle autorità sanitarie.

Ultime notizie, violenza familiare a Venezia

A Torre di Mosto in provincia di Venezia, un uomo ha tentato nelle prime ore del pomeriggio di uccidere la moglie a a coltellate e si è successivamente suicidato con la balestra. Il suicida e tentato omicida, Michele Beato aveva 56 anni ed era una ex guardia giurata. La moglie, a causa delle gravi ferite è stata ricoverata in ospedale. I due coniugi erano separati da tempo e la donna viveva a San Stino di Livenza ma si recava a Torre del Mosto dove aveva abitato insieme al marito, per svolgere il lavoro di pulizie. Michele Beato ha aggredito l’ex moglie mentre si trovava in auto ed era convinto di averla uccisa. I carabinieri stanno indagando per chiarire il fatto e la sua dinamica.

Ultime notizie, la crisi Ucraina – Russia

Nella giornata di ieri il segretario dell’ONU, Guterres, ha parlato ha parlato dell’attacco che è stato portato all’impianto di produzione di energia nucleare di Zaporizhzhia, che ha definito un suicidio. Fonti di Kiev hanno denunciato che la zona è stata minata dai russi e ne hanno chiesto l’immediata smilitarizzazione. Per quanto riguarda il gas russo invenduto, secondo una notizia che ha circolato, c’è l’ipotesi che i russi lo stiano bruciando. Intanto dagli Stati uniti sono in arrivo altri aiuti all’Ucraina per un importo complessivo di 1 miliardo di dollari.

Ultime notizie, il meteo della settimana

In questa settimana che precede il ferragosto si potrebbero registrare dei forti sbalzi di temperatura associati a forti temporali. Una situazione che è determinata dall’aria fresca che sta arrivando sul nostro paese proveniente dall’Europa dell’Est. I meteorologi non escludono che si possano verificare anche delle grandinate. I temporali dovrebbero iniziare nelle zone nord del Paese e spostarsi poi gradatamente verso il resto dell’Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA