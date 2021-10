Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: elezioni concluse, ora i ballottaggi (6 ottobre)

Nelle ultime notizie di oggi, si è definitivamente concluso lo spoglio delle schede e gli scrutini delle elezioni amministrative, tre delle cinque grandi città italiane che erano inserite in questo turno elettorale, Milano, Napoli e Bologna, hanno il nuovo sindaco, in tutti i casi rappresentante del centrosinistra, mentre Roma e Torino dovranno attendere l’esito del turno di ballottaggio che si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. A Torino si contenderanno la carica di sindaco il rappresentante del centrosinistra Lo Russo e quello del centrodestra Damilano. Nella capitale il primo è risultato il rappresentante del centrodestra Michetti, che ha preceduto il rappresentante del centrosinistra, l’ex ministro Gualtieri.

Dopo aver esultato due anni con il largo successo in occasione delle elezioni europee, la Lega è tornata alle percentuali di voto che aveva ottenuto 5 anni fa per le precedenti amministrative. La tornata elettorale di domenica e lunedì ha anche fermato l’avanzata al sud delle “truppe” del Carroccio e Salvini vede ora messa in discussione la sua leadership nel partito oltre che nella coalizione di centrodestra dove FdI, guidato da Giorgia Meloni, che non è tra quelli che sostengono il governo, ha avuto invece dei notevoli incrementi.

Ultime notizie, Nobel per la fisica a Giorgio Parisi

Lo scienziato italiano Giorgio Parisi è uno dei tre premiati con il Premio Nobel per la fisica, insieme a Klaus Hasselmann e Syukuro Manabe, due studiosi del clima. Il fisico italiano ha ottenuto il prestigioso premio per i suoi studi relativi ai sistemi complessi e l’Italia torna ad avere un premiato nella categoria della fisica dal 1984, quando il premio era stato assegnato a Carlo Rubbia. Giorgio Parisi ha 73 anni ed è romano e la motivazione del premio è per “la scoperta dell’interazione tra il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici dal livello atomico alla scala planetaria”. La motivazione per il premio assegnato ai climatologi è invece per “la modellazione fisica del clima della Terra, che ne quantifica la variabilità e prevede in modo affidabile il riscaldamento globale”.

“Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità”, ha detto Giorgio Parisi in collegamento con l’Accademia delle Scienze di Stoccolma. “È una giornata storica per l’Italia e per questo voglio dire un grande Grazie a Giorgio Parisi. Credo di poterlo fare a nome di molti”, è il commento del ministro dell’Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime a Giorgio Parisi le più vive e sentite congratulazioni per la vittoria del Premio Nobel per la Fisica, a nome del governo e lo riceverà a Palazzo Chigi.

Ultime notizie, forte nubifragio a Catania

Un tornado ha colpito al città di Catania e i comuni circostanti nel primo pomeriggio di ieri, ma per fortuna non ci sono state vittime. Nessuno dei feriti soccorsi risulta ricoverato negli ospedali della città, ma ci sarebbero state delle persone contuse. E’ quanto emerso da verifiche della Prefettura, che ha aperto un tavolo di coordinamento degli interventi di soccorso. Il maltempo ha avuto un impatto anche sull’aeroporto dove quattro voli in arrivo sono stati dirottati in altri scali, due dei quali a Palermo e uno a Bari.

La circonvallazione della città è andata letteralmente “in tilt” e molti sono stati gli alberi sradicati, a causa sia del vento che della grandine. Il nubifragio ha causato danni anche in provincia di Siracusa e nei comuni dell’Etna. Divelti diversi cartelli pubblicitari e in alcune località si sono verificati anche dei danni a delle abitazioni con scantinati allagati ed interventi dei vigili del fuoco. I sindaci della zona hanno chiesto agli abitanti di evitare il più possibile di uscire di casa.

Ultime notizie, femminicidio nel Torinese

Nella notte tra lunedì e martedì a Luserna San Giovanni, una frazione di Pinerolo, un marocchino di 34 anni ha ucciso una donna all’interno del bar Primavera, oltre a ferire, in modo non grave, altre due donne. Le tre si trovavano all’interno del bar quando è arrivato l’uomo che ha rivolto delle avances alla 44enne Carmen De Giorgi, che si è subito rifiutata.

Il marocchino, Hounafi Mehdi, che risiede in Italia con un permesso di soggiorno, l’ha colpita con un coltello e lo stesso ha fatto con le due amiche che cercavano di difenderla. Anche l’uomo viveva nello stesso paese ed è stato successivamente arrestato dai carabinieri. Carmen De Giorgi lavorava presso una ditta di acqua minerale, la Sparea, e lascia una figlia adolescente.



