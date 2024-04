Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, elezioni regionali Basilicata: vittoria di Vito Bardi

Le elezioni regionali in Basilicata hanno visto un grande vincitore, leggasi l’esponente del centrodestra Vito Bardi, che si è confermato quindi governatore della stessa regione. Una vittoria di ampissimo margine la sua tenendo conto che ha ottenuto il successo con ben 14 punti di distacco dallo sfidante del centrosinistra Piero Marrese, che ha ottenuto il 42,16% dei voti contro il 56,56 di Bardi.

“Grazie a tutti i lucani e le lucane, è stata una campagna bellissima. Sapevamo sarebbe stata una partita quasi impossibile, ci abbiamo provato con cuore e passione, ora ripartiamo dall’entusiasmo di questi 20 giorni passati ad ascoltare ogni persona e ogni comunità di questa meravigliosa regione”, è stato il commento di Piero Marrese, che ha voluto ringraziare comunque i lucani che l’hanno votato: “Al Presidente Bardi faccio i miei auguri, non ci risparmieremo in un’opposizione ferma e convinta soprattutto contro autonomia differenziata e mala sanità. Grazie Basilicata, aspettiamo insieme la nuova primavera”.

Choc a Salerno dove due pitbull hanno azzannato un bambino di soli 15 mesi, uccidendolo. La vittima, come riferisce TgCom24.it, si chiamava Francesco Pio D’Amaro, e l’episodio si è verificato a Campolongo, nel salernitano. I cani di proprietà di un’amica della mamma della vittima, hanno assalito la stessa ma soprattutto il piccolo che aveva in braccio, e nessuno è riuscito a fermarli.

“E’ stato letteralmente strappato dalle sue braccia e azzannato”, ha commentato il sindaco di Eboli, Mario Conte. “Intorno alle 8 . ha specificato ancora il primo cittadino – c’è stata l’aggressione di un cane al bambino che era tenuto in braccio alla mamma, almeno così mi dicono. E’ stato letteralmente strappato dalle sue braccia e azzannato”. Il sindaco ha fatto sapere che: “Il servizio veterinario prenderà entrambi i cani che non erano di proprietà della famiglia colpita da questa tragedia ma di un’altra famiglia che convive in questa stessa abitazione. E’ stata una aggressione feroce e nonostante sia anche intervenuto uno zio del bambino per cercare di liberarlo, non c’è stato niente da fare”.

Dramma nel carcere minorile Beccaria di Milano, dove 13 agenti della polizia penitenziaria, di cui 12 in servizio presso l’Istituto penale minorile, sono stati arrestati con le accuse gravissime di violenze, maltrattamenti, tortura. Ulteriori 8 agenti sono stati invece sospesi dall’esercizio di pubblici uffici, con un’indagine che ha quindi riguardato in totale ben 21 persone.

“È una conferenza stampa che non avremmo voluto mai tenere, una vicenda dolorosa e una brutta pagina per le istituzioni. È una vicenda dolorosa e una brutta pagina per le istituzioni ma vanno assicurati il controllo della legalità e il rispetto della legge”, le parole del procuratore di Milano Marcello Viola in occasione dell’incontro che si è tenuto ieri con la stampa proprio per esternare gli incresciosi fatti avvenuti fra le mura di uno dei carceri minorili più noto d’Italia, parole riportate da Rainews.

In vista delle Olimpiadi 2024 che si terranno la prossima estate a Parigi, la fiorettista Arianna Errigo e il saltatore in alto Gianmarco Tamberi saranno i portabandiera dell’Italia, così come annunciato dal numero uno del Coni, Giovanni Malagò, durante il consiglio nazionale.

Tamberi, commentando la notizia all’Ansa, ha spiegato: “Quest’oggi non potevo ricevere notizia più bella, rappresentare la spedizione italiana ai Giochi di Parigi 2024 mi riempie d’orgoglio”. E ancora: “Riconosco che non sono sempre riuscito a rappresentare ogni singolo italiano in questi anni, ma credo anche che riuscire a farlo mantenendo la propria autenticità sia estremamente complesso. Quello che so, con ancora più certezza, è che ho sempre dato tutto me stesso allo sport, mettendolo davanti a qualsiasi altra cosa nella mia vita”.

