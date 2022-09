Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Elisabetta II sepolta a Windsor: l’addio alla Regina

Si sono svolti ieri come da programma i funerali della regina Elisabetta II, ex regnante della Gran Bretagna scomparsa lo scorso 8 settembre. Una cerimonia molto toccante che si è chiusa con due minuti di silenzio, e secondo i media britannici il funerale della sovrana potrebbe divenire la trasmissione televisiva più vista di tutti i tempi, tenendo conto che si calcola che sia stata vista da circa 4 miliardi di persone in tutto il mondo. Carlo III il nuovo re nonché figlio della regina Elisabetta II, si è rivolta così a tutti coloro che hanno omaggiato la madre in questi dieci giorni: ‘Toccati dal tributo a mia madre, un conforto per la famiglia reale in questo momento di dolore’. A seguire il feretro anche i principini George e Charlotte, così come Camilla e le altre consorti. A Londra città blindatissima, presente anche il presidente Mattarella. Concluso il lunghissimo funerale, la sovrana è stata sepolta a Windsor, presso la cappella di St. George, a fianco dell’amato Filippo.

Terremoto oggi Trapani M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catanzaro e Rieti

Ultime notizie, alluvione Marche: trovato zainetto di Mattia

E’ stato rinvenuto lo zainetto di Mattia, il bimbo di 8 anni che da tre giorni risulta essere disperso in quel delle Marche, dopo l’alluvione che ha provocato undici morti e due dispersi, fra cui appunto il piccolo di cui sopra. Lo zainetto, come riferito dall’agenzia di stampa Ansa, è stato ritrovato a circa otto chilometri di distanza dal punto in cui il bimbo era stato travolto dall’acqua, mentre si trovava in braccio alla madre, lungo la strada tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suas. Bisognerà però capire se Mattia si trova nella stessa zona o meno. Intanto nella giornata di ieri si è recato presso i territori alluvionati il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, per vedere con mano la devastazione del territorio.

Terremoto in Messico: M 7.4, epicentro a Coaclomàn/ Allarme tsunami, ci sono vittime

Ultime notizie, Alberto Genovese condannato a 8 anni

Alberto Genovese è stato condannato a otto anni e quattro mesi di carcere, accusato di aver violentato in casa sua, durante una festa, una ragazza di 18 anni. L’imprenditore era stato arrestato a novembre del 2020 in quel di Milano, e il processo nei suoi confronti, in primo grado, si è svolto con il rito abbreviato. Il ‘dibattimento’, come sottolinea il Post, ha riguardato anche una seconda accusa di violenza riguardante una ragazzi di 23 anni, durante una festa ad Ibiza, in Spagna e per questo accusa è stata condannata a due anni e cinque mesi anche l’ex fidanzata di Alberto Genovese, Sarah Borruso. Ovviamente il processo proseguirà in tutti i suoi gradi fino all’eventuale condanna definitiva in Cassazione, in attesa di ulteriori aggiornamenti e novità sulla vicenda.

1 contagiato su 3 senza anticorpi dopo un anno/ Ma tra non vaccinati: studio immunità

Ultime notizie, sei giorni al voto, è ancora scontro

Mancano ormai pochissimi giorni alla chiamata alle urne. Per Letta il voto potrebbe trasformarsi nella nostra brexit, poiché la sinistra rappresenta la politica dell’unione, mentre vede nella destra la lotta alla coesione, una scelta e un percorso sbagliato, che va in senso contrario all’Europa.

Ultime notizie, prezzo del pane alle stelle

Mai così alto il prezzo del pane con rialzi a due cifre. In Italia i rincari sono inferiori alla media europea, ma con il caro energia le aziende non riescono a stare al passo delle spese e sono costretti ad alzare ancora i prezzi, poiché tutte le materie prime costano di più.

Ultime notizie, in serie A perdono le grandi, tremano le panchine

che in estate hanno dato via i prezzi pregiati delle loro squadre, mentre i favoriti della vigilia, Inter e Juventus, che hanno, i primi confermato la rosa vincente dello scorso anno con acquisti eccellenti e la seconda essersi presa lo scettro di regina del mercato con gli acquisti di Pogba, Kostic, Milik e Paredes, arrancano a 5 e 7 punti di distanza. Allenatori blindati dai loro contratti onerosi, ma mai come adesso a rischio. Sulla graticola rimarranno adesso per almeno due settimane, vista la sosta che il campionato osserverà per gli impegni della Nazionale di Mancini in Nations League.