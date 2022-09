Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (7^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SPICCA IL BIG MATCH MILAN NAPOLI!

I risultati di Serie A per domenica 18 settembre sono quelli che ci conducono alla conclusione della 7^ giornata: si va verso la prima sosta della stagione che arriva tardi rispetto al solito, perché come sappiamo ci sono i Mondiali in autunno e bisogna “tirare”. Il quadro delle partite di oggi è particolarmente interessante: si parte alle ore 12:30 con il lunch match che è Udinese Inter, poi saranno tre i match che vivremo alle ore 15:00 e cioè Cremonese Lazio, Fiorentina Verona e Monza Juventus. Alle ore 18:00 bellissimo posticipo con Roma Atalanta, ma alle ore 20:45 per i risultati di Serie A si chiuderà con il botto con Milan Napoli.

Come cambierà la classifica di Serie A dopo queste partite della 7^ giornata lo scopriremo; intanto possiamo dire che in campo oggi troviamo le tre squadre che hanno chiuso il turno precedente al primo posto, il campionato è particolarmente equilibrato e anche la Juventus, che ha vinto solo due volte e in questo momento è ottava, si trova a soli 4 punti dalla vetta e dunque con tutte le possibilità di rientrare già ad ottobre (ma ovviamente, salvo risultati delle altre). Adesso facciamo un focus ancor più approfondito su quelli che sono i temi principali che potrebbero emergere dai risultati di Serie A per questa domenica dedicata alla 7^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Nelle partite che compongono il quadro dei risultati di Serie A per questa domenica spicca ovviamente Milan Napoli: siamo solo alla 7^ giornata e ovviamente è presto per stabilire che questo sia un match scudetto, ma intanto le due squadre sono prime in classifica in compagnia dell’Atalanta e dunque si giocano una bella fetta di fuga, per dirla così, ricordando che l’anno scorso la vittoria rossonera al Maradona era stata particolarmente importante per il tricolore poi vinto da Stefano Pioli.

All’Olimpico ci sono prove di grandezza per Roma e Atalanta, separate da un solo punto in classifica: davvero la Dea, finalmente, può stare a braccetto delle big e giocarsi concretamente lo scudetto o i giallorossi sono invece destinati a “sgonfiarla” per candidarsi a loro volta? E ancora: la Juventus entrerà definitivamente in crisi dopo aver quasi compromesso il cammino in Champions League, allo stesso tempo concedendo al Monza la prima, storica vittoria in Serie A nel giorno in cui Raffaele Palladino fa il suo esordio come allenatore? Sono tutte domande che troveranno risposte sui campi, tra poco per i risultati di Serie A si comincia a giocare e allora vedremo come andranno le cose…

RISULTATI SERIE A: 7^ GIORNATA

ore 12:30 Udinese Inter

ore 15:00 Cremonese Lazio

ore 15:00 Fiorentina Verona

ore 15:00 Monza Juventus

ore 18:00 Roma Atalanta

ore 20:45 Milan Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Atalanta, Milan 14

Udinese, Roma 13

Inter 12

Lazio 11

Juventus, Torino 10

Sassuolo 9

Spezia 8

Empoli, Salernitana 7

Lecce, Fiorentina, Bologna 6

Verona 5

Lecce 3

Cremonese, Sampdoria 2

Monza 1











