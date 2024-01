Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, eruzione vulcanica in Islanda: aperta crepa piena di lava a Grindavík

Ultime notizie: Islanda dichiara stato d’emergenza per l’eruzione del vulcano

Nella nottata di oggi, attorno alle ore 3 italiane, in Islanda si è verificata un’eruzione vulcanica a sudovest della capitale Rejkyavik. L’attività eruttiva si è concentrata nella penisola di Reykjanes, dove si sono già verificate altre 4 eruzioni nel corso degli ultimi 4 anni, mentre a Sundhnúk, a nord di Grindavík, si è aperta una crepa da cui fuoriesce la lava, che si sta pericolosamente allargando.

Disposto immediatamente lo stato d’emergenza per l’Islanda, mentre la città di Grindavík è stata completamente evacuata precauzionalmente. Tutta la parte occidentale della città interessata dalla crepa è attualmente senza elettricità, mentre le abitazioni più vicine alla lava distano solamente 450 metri, mentre i geologi ritengono che l’accumulo di magma si trovi esattamente sotto la città.

Nella giornata di oggi sul fronte di guerra in Ucraina, mentre si registra un massiccio attacco missilistico, portato anche con dei droni, contro varie regioni ucraine, arriva anche una boccata d’ossigeno per Kiev con la promessa di nuovi aiuti fatta dal primo ministro britannico Rishi Sunak nel corso della sua visita. Immediate le ire della Russia con Medvedev, Vicepresidente del Consiglio di sicurezza, che ha detto che le truppe inglesi in Ucraina rappresentano una vera e propria dichiarazione di guerra. Anche il ministro francese Stephane Sejourné è arrivato in mattinata nella capitale ucraina per incontrare il presidente Zelensky. Secondo un portavoce della Duma, gli attacchi in Yemen degli USA sono effettuati per distrarre il popolo americano dal fallimento delle azioni portate avanti da Biden in Ucraina.

Sofia Goggia si è aggiudicata oggi la discesa libera disputata sulla pista di Altenmarkt, raggiungendo così la sua 24esima vittoria in carriera. Oltre al successo della bergamasca, buona prova anche della sciatrice gardenese Nicol Delago, che ha conquistato il terzo posto a pari merito con l’austriaca Mirjam Puchner, alle spalle di un’altra discesista austriaca, Stephanie Venier.

Il successo numero 24 porta Sofia Goggia allo stesso numero di vittorie dell’altra fuoriclasse italiana, Federica Brignone, oggi 14esima e la conferma in testa alla classifica di specialità con un vantaggio di 93 punti sulla seconda, la svizzera Jasmine Fleury. In campo maschile Dominik Paris si è piazzato al terzo posto nella discesa libera di Wengen vinta da Marco Odermatt, nella quale si è avuta una terribile caduta del norvegese Aleksander Kilde, trasportato immediatamente in ospedale.

Ultime notizie, Roma: ucciso un 14enne nella notte

Nella notte tra venerdì e sabato a Roma, sulla via Casilina, nel parcheggio della metro, un giovane di 14 anni è stato ucciso con dei colpi di pistola. Le prime notizie parlano di un possibile regolamento di conti tra alcune bande di spacciatori per questioni di droga. Il ragazzo si chiamava Ivan Alexandru ed era di origini romene e, insieme ad altri componenti della sua banda, avrebbe affrontato la banda rivale venendo poi ucciso.

La prima discussione tra le bande sembra sia avvenuta due ore prima all’interno di un bar della zona e successivamente si erano date appuntamento al capolinea della linea C della Metro di Roma per regolare i conti. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo essere state chiamate da un uomo che aveva notato il ragazzo ferito a terra. Anche l’intervento dei soccorsi è stato vano ed il ragazzo è morto per i colpi di pistola che lo hanno raggiunto.

Ultime notizie, il meteo del fine settimana

Sull’Italia oggi si sono avute delle condizioni variabili, mentre nella giornata di domani sono previste delle piogge sparse soprattutto nelle zone del Centro e del Sud, con il Nord che sarà invece in massima parte soleggiato, con temperature però più rigide. Con l’inizio della prossima settimana le piogge saranno più intense, sempre nel Centro Sud, con le temperature che risaliranno a valori più alti rispetto agli ultimi giorni.











