E’ di 53 morti il bilancio delle vittime, queste le ultime notizie che ci giungono dal Tibet dove una devastante scossa di terremoto ha appunto causato diversi morti, ma anche distruzione e feriti. Il sisma è stato localizzato nell’Hymalaya Tibet, in Cina, e stando al sistema americano di rilevazione Usgs, avrebbe avuto una magnitudo di 7.1 gradi sulla scala Richter, anche se secondo i cinesi sarebbe stato di 6.8.

Terremoto Tibet, scossa di M 7.0/ 53 morti e 1.000 case distrutte: interrotte acqua ed elettricità

L’ipocentro, la profondità, è stata individuata a 10 chilometri sotto il livello del mare, e la scossa è stata così violenta che è stata avvertita anche in Nepal, a Kathmandu, nonché nel Bihat, in India. Numerosi mezzi sono impiegati nei soccorsi per ritrovare tutte le persone finite sotto le macerie, e sarebbero diversi gli edifici crollati soprattutto nel cantone di Dingri.

Ultime notizie sulla guerra in Ucraina

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina con Mosca che ha comunicato nella giornata di ieri di aver conquistato la città di Kurakhovo nel Donetsk. Nel frattempo l’esercito di Kiev ha lanciato una offensiva nella regione del Kursk, ma il Cremlino ha fatto sapere che l’attacco è stato respinto, e negli ultimi mesi l’Ucraina ha perso quasi la metà dei territori che aveva conquistato con l’offensiva di agosto.

Nel frattempo è uscito allo scoperto il presidente ucraino, Zelensky, che ha fatto sapere di voler incontrare Donald Trump il prima possibile per parlare della fine della guerra. Zelensky ha spiegato di essere d’accordo con il tycoon su come porre fine al conflitto e fermare Putin, aggiungendo che è importante che l’Europa dica la sua sulla questione. Zelensky vedrà Trump il prossimo 20 gennaio, visto che il presidente ucraino è stato invitato dal nuovo presidente in occasione della cerimonia di insediamento: il vis a vis è attesissimo proprio per quello che ne uscirà in merito al conflitto in Ucraina.

Ultime notizie su Cecilia Sala

L’Italia lavora senza sosta alla liberazione di Cecilia Sala, la giornalista incarcerata a Teheran lo scorso 19 dicembre. Stando a quanto fatto sapere da TgCom24.it, ieri pomeriggio c’è stato un incontro al Copasir con il sottosegretario Alfredo Mantovano, di modo da stabilire nel dettaglio i prossimi passi da fare per riportare a casa la giovane donne, che ricordiamo, si trova nel famigerato carcere di Evin.

Il caso Cecilia Sala è stato trattato anche dal premier Giorgia Meloni, che nelle scorse ore ha incontrato Donald Trump, mentre il portavoce del ministero degli esteri, Esmail Baghaei, ha fatto sapere che l’italiana è oggetto di inchiesta. Nel dettaglio è stata arrestata per aver violato le leggi dell’Iran, così come fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale. Viene inoltre fatto capire che potrebbero essere fornite ulteriori informazioni sulla vicenda a breve, ma spetterà al portavoce della magistratura, Asghar Jahangir comunicarle.

Ultime notizie, ondata di gelo record negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti stanno vivendo un’ondata di gelo record. Negli stati del centro è in corso una tempesta invernale che potrebbe essere la più importante degli ultimi dieci anni. Il tutto è causato da un vortice di aria polare che ha portato sugli Stati Uniti un’ondata di gelo proveniente dall’artico, che solitamente si trova al Polo Nord.

Secondo alcuni studi questa “estensione” di aria fredda potrebbe essere causata dal riscaldamento globale, ennesima grave conseguenza del cambiamento climatico. 63 milioni di americani sarebbero coinvolti in questa ondata di clima rigido che rischia di mettere in ginocchio numerosi stati, a cominciare dall’Ohio, nei prossimi giorni. Ovviamente negli Stati Uniti non sono rare tempeste polari di questo tipo, soprattutto durante i mesi di dicembre e gennaio, di conseguenza la popolazione è super attrezzata, ma di fronte a neve e ghiaccio non si può fare altro che rinchiudersi in casa.

Ultime notizie Canada, il premier Trudeau si è dimesso

In una conferenza stampa nel primo pomeriggio di ieri, Justin Trudeau ha annunciato le sue dimissioni sia da leader del partito che da premier del Canada. Carica che manterrà però “ad interim” fino alla nomina del nuovo Premier. Le dimissioni sono arrivate per le crescenti pressioni che sono state fatte a causa dell’aumento del costo del cibo e degli alloggi, insieme alla rottura che lo stesso Trudeau ha avuto con la ministra delle finanze-

Nello stesso tempo ha annunciato che lo svolgimento dei lavori del parlamento canadese sono sospesi sino al prossimo 24 marzo. Dopo essere rimasto in silenzio per vari giorni, al rientro dalle vacanze ha deciso di comunicare le sue dimissioni, asserendo che la sua figura non può essere rappresentativa del suo partito nelle prossime elezioni di ottobre se viene costretto a fare delle battaglie interne. Per la sua successione, secondo i rumors, sono in lizza due donne, la ministra delle finanze, Chrystia Freeland e Melanie July, Ministro degli esteri del suo governo.

Ultime notizie, i vincitori dell’edizione 2025 dei Golden Globe

L’edizione 2025 dei Golden Globe ha visto la nomina dei vincitori delle varie categorie prese in esame, con molte conferme e alcune sorprese rispetto a quanto preventivato dagli esperti. Tra i vincitori, nella categoria musical e commedie il musical trans di Jacques Audiard, intitolato Emilia Pérez, si è imposto anche sul titolo del regista italiano Vermiglio, che però resta in corsa per il Premio Oscar. Un premio anche per l’Italia con la migliore colonna sonora che è stato al film di Luca Guadagnino intitolato Challengers che parla del mondo del tennis.

Ultime notizie Canada, a Seriate 39enne è grave dopo essere stata accoltellata dal marito

Ieri mattina intorno alle 9.00 a Seriate, in provincia di Bergamo, un uomo 48enne ha accoltellato la moglie all’interno del parcheggio del supermercato Lidl. La donna è stata salvata grazie all’intervento di alcuni clienti che per fermare l’uomo, dopo aver cercato di farlo smettere, gli hanno tirato addosso dei sassi.

Il marito aveva delle condanne precedenti sempre legate a maltrattamenti in famiglia. All’arrivo dei carabinieri, che erano stati chiamati dai clienti, l’uomo, un autotrasportatore di origini romene, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Dopo che un ragazzo ha portato la donna dentro al supermercato, rimediando anche una ferita alla testa, i clienti hanno cercato di aiutarla in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

Ultime notizie, in Austria il presidente conferisce l’incarico a Kickl

Sarà Herbert Kickl, leader dell’ultradestra austriaca a provare a formare un nuovo governo. L’incarico gli è stato affidato dal presidente austriaco Van der Bellen che ha dichiarato “Non è stata una decisione facile”. L’incarico a Kickl arriva 91anni dopo la nomina a cancelliere della Germania di Adolf Hitler, dal cui partito è nato quello nazista austriaco.

Mentre si svolgeva l’incontro tra il presidente e il leader della Fpö nel quale sono stati chiariti i punti fondamentali richiesti al nuovo governo, all’esterno ci sono state delle proteste da parte di gruppi di manifestanti e nei prossimi giorni sono in programma diversi cortei di protesta.