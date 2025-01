A conquistare il titolo di Vincitori Golden Globe 2025, aggiudicandosi le tante ambite statuette del premio statunitense, assegnate ogni anno ai migliori film e serie tv, sono stati alcuni outsider. Il prestigioso premio è andato a “The Brutalist”, diretto da Brady Corbet. Il film vede protagonista un ebreo ungherese, Laszlo Toth, architetto, che emigra negli Stati Uniti al termine della Seconda guerra mondiale. Lì, in attesa che la moglie Ersebet ottenga il visto per raggiungerlo, si cimenta in alcuni progetti che attirano l’attenzione di un ricco mecenate.

Premiato anche un altro titolo cinematografico: “Emilia Perez”, che racconta invece la storia di un narcotrafficante messicano che affronta una transizione di genere. Il musical è a firma di Jacques Audiard. Proprio “The Brutalist” ed “Emilia Perez” hanno attirato l’attenzione dei giudici, che hanno assegnato quattro statuette al musical per le prove attoriali, la miglior canzone originale, premiandolo inoltre come miglior film commedia e miglior film in lingua straniera. Un vero successo, dunque. Tre, invece, le statuette per “The Brutalist” come miglior film drammatico, miglior regista (Brady Corbet) mentre il protagonista, Adrian Brody, è stato premiato come miglior attore in un film drammatico.

Vincitori Golden Globe 2025, i premi: “Shōgun” la serie più premiata

I premi dei Golden Globe 2025 non finiscono qui: premiata anche Fernanda Torres come miglior attrice in un film drammatico per “Ainda estou aqui”, dove interpretava Eunice Peiva, ma anche Sebastian Stan per il ruolo di Edward nel film “A different man”, premiato come miglior attore in un film commedia o musicale. Demi Moore ha invece vinto il premio come miglior attrice in un film commedia o musicale nel ruolo di Elisabeth Sparkle in “The substance”. Restando nel cinema, premi anche per Kieran Culkin, Zoe Saldana, Peter Straughan, Trent Reznor e Atticus Ross. “Wicked” di Jon. M. Chu è stato premiato come il film che ha ottenuto il miglior risultato al box office, mentre “Flow – Un mondo da salvare” ha infine vinto il premio nella categoria di miglior film di animazione.

Passando invece ai Vincitori Golden Globe 2025 per la categoria dedicata alle serie tv e i programmi tv, “Shōgun” ha vinto quattro premi, come miglior serie drammatica e miglior attore in una serie drammatica, premio assegnato a Hiroyuki Canada, oltre che miglior attore non protagonista, assegnato a Tadanobu Asano. Come miglior attrice in una serie drammatica è stata invece premiata Anna Sawai. La miglior serie commedia o musicale è invece “Hacks” e Jean Smart è stata premiata come la miglior attrice della sua categoria. Il premio per il miglior attore è andato invece a Jeremy Allen White in “The Bear”. Jessica Gunning di “Baby Reindeer” ha vinto il premio da miglior attrice non protagonista in una serie e proprio il lavoro ha trionfato come miglior miniserie o film televisivo. Colin Farrel è stato premiato come miglior attore in una miniserie con “The Penguin” mentre la splendida Jodie Foster ha portato a casa una statuetta come miglior attrice in una miniserie ovvero “The Detective”. Il miglior stand-up comico è stato quello di Ali Wong: assegnati poi due premi onorari alla splendida Viola Davis e a Ted Danson, che ha trionfato con un premio per la carriera televisiva.