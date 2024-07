Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: frana a Livigno, nessuna vittima. Si lavora a riapertura del Passo del Gallo

Dopo la maxi frana che si è verificata venerdì a Livigno e che ha visto le gallerie invase da un notevole numero di pietre, si sono concluse le ricerche di un motociclista che prima della frana, grazie alle telecamere presenti, era stato visto entrare all’interno della galleria. È emerso che l’uomo non è rimasto bloccato all’interno della struttura. Per la ricerca sono state utilizzate anche le apparecchiature che riescono a rilevare i segnali emessi dai telefoni cellulari. Non ci sono dunque più dispersi.

Subito dopo lo smottamento 9 persone sono state messe in salvo grazie ad un battello che ha attraversato il lago artificiale presente nei pressi del luogo in cui è avvenuta la frana, mentre altre persone sono rimaste per alcune ore all’interno di varie rientranze della galleria invasa dalle pietre. Si sta ancora lavorando, dopo il sopralluogo di ieri, per la riapertura del Passo del Gallo.

Ultime notizie: tamponamento sulla A4

Un maxi tamponamento è avvenuto ieri pomeriggio sull’Autostrada A4, all’altezza degli svincoli per la A13 (Padova Est). L’incidente, che ha coinvolto 8 veicoli compresi alcuni furgoni e tir, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 17. Alcuni dei feriti sono gravi e si trovano ancora ricoverati in ospedale. L’autostrada è stata chiusa con conseguenti code che hanno raggiunto i 10 chilometri di lunghezza. L’incidente è avvenuto nel tratto autostradale nelle vicinanze di Padova, in direzione Milano, e sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso. La Polizia stradale ha esaminato la scena, cercando di chiarire le cause che hanno portato al maxi tamponamento. La carreggiata in direzione Trieste è stata successivamente riaperta.

Ultime notizie: attacchi israeliani su Gaza

Il campo profughi di Burelj, nella Striscia di Gaza, è stato attaccato da truppe israeliane e dalle prime notizie pervenute l’azione avrebbe provocato quasi 30 vittime, alcuni dei quali bambini. Non sarebbe stata l’unica zona colpita: alcuni attacchi si sarebbero registrati anche in altre, da Khan Yunis a Jabalya. L’operazione, che è avvenuto nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, è stata confermata anche da fonti israeliane ed è legata ai razzi che hanno colpito Tel Aviv nella giornata di venerdì, lanciati dagli Houti. Una delle zone più colpite dall’artiglieria israeliana è stata Gaza City.

Ultime notizie: le parole di Trump dopo l’attentato

È tornato a parlare dopo l’attentato Donald Trump, che si è presentato ad un comizio in Michigan e si è soffermato proprio su quanto accaduto qualche giorno fa, quando gli hanno sparato, ferendolo ad un orecchio. “Voglio ringraziare gli americani per il sostegno dopo l’evento della scorsa settimana. Vogliono farmi sembrare un estremista, invece sono un persona con molto buon senso. Io ho preso una pallottola per la democrazia”, ha affermato.

Ultime notizie sullo sport

L’odierna giornata sarà densa di appuntamenti sportivi ad iniziare dal tennis, dove Matteo Berrettini, dopo avere battuto in due set in semifinale il greco Tsitsipas, affronterà in finale il francese Halys, che è partito dalle qualificazioni. Nel ciclismo si è corsa ieri invece la penultima tappa del Tour De France e la maglia gialla Tadej Pogacar si è rivelato ancora implacabile sulle Alpi, andando in fuga insieme al suo rivale più pericoloso, Jonas Vingegaard, battendolo poi nella volata finale e conquistando il quinto successo stagionale nella corsa francese. Oggi si chiude con la cronometro di Nizza, che lo vedrà ancora in lotta per la vittoria.

Infine c’è la Formula Uno impegnata in Ungheria, con le prove ufficiali che hanno visto la McLaren di Norris conquistare la pole davanti al compagno di squadra Piastri. Per quanto riguarda le Ferrari quarto posto alla partenza per Carlos Sainz e sesto per Charles Leclerc. Il campione del mondo Verstappen ha chiuso al terzo posto, mentre il quinto in griglia è stato conquistato da Hamilton.











