Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Friday for Future in tutto il mondo (28 settembre)

Le ultime notizie ci portano a scoprire come centinaia tra agenti e commissari di Polizia di Stato si sono radunati in questa giornata davanti a Montecitorio, per far sentire la loro voce riguardo l’annosa vertenza sul mancato adeguamento di stipendi e avanzamenti di carriera.

Ultime notizie, “Friday for future” sciopero per il clima

Non si spegne l’eco delle dure parole pronunciate nei giorni scorsi alle Nazioni Unite dalla giovanissima ambientalista svedese Greta Thunberg. In tutto il mondo si sono svolte centinaia di manifestazioni e raduni, milioni di persone che hanno fatto sentire la propria voce per cercare di spingere i potenti della Terra a prendere in mano la situazione contro inquinamento e deforestazione.

Fra i 35 e i 40 centimetri al giorno. Sarebbe questa secondo i radar la velocità alla quale il ghiacciaio di Planpicieux sul versante destro del Monte Bianco starebbe scivolando progressivamente verso la Val Ferret. Situazione altrettanto grave, denuncia Legambiente, quella del ghiacciaio del Lys sul Monte Rosa, in costante diminuzione da ormai 30 anni.

Ultime notizie, cambiamenti climatici: danni all’agricoltura

I cambiamenti climatici e il costante aumento di agenti inquinanti hanno effetti deleteri anche sull’agricoltura. Negli ultimi 20 anni si stima la scomparsa di quasi il 25% delle piante da frutto locali, con conseguenze non solo sull’economia ma anche sul ricambio di ossigeno e anidride carbonica nell’aria. Allarme anche per l’inaridimento di pascoli.

Ultime notizie, Manovra economia: lunedì nuovo consiglio dei ministri

Si continua a lavorare sulla nuova manovra finanziaria. I punti su cui il governo Conte bis insiste maggiormente nella nota d’aggiornamento al DEF sono l’aumento delle reti infrastrutturali e l’incentivazione all’uso di moneta elettronica, tramite sconti sull’IVA in caso di pagamenti non in contanti. Alle banche si richiede però l’eliminazione delle commissioni sulle transazioni. Incentivi anche per l’uso del trasporto pubblico.

Ultime notizie Legge elettorale: Regioni chiedono di cambiare la legge elettorale

Aumentano le regioni, da Nord a Sud, che chiedono al governo centrale di indire un referendum per cambiare l’attuale legge elettorale. Tutto questo mentre ci si prepara a una serie di cambi di casacca, soprattutto in favore della Lega e del nuovo gruppo di Matteo Renzi, Italia Viva.

È ancora scontro negli Stati Uniti fra Donald Trump e la presidente della Camera Nancy Pelosi, sulle parole riportate da una talpa della CIA riguardo le presunte interferenze di Russia e Ucraina nella politica statunitense.

Ultime notizie, torna la Serie A

Si torna in campo con la Serie A oggi alle ore 15.00 quando all’Allianz Stadium si giocherà Juventus Spal. I bianconeri sono chiamati a una dura prova con Blaise Matuidi che giocherà terzino sinistro per tamponare l’emergenza. Alle ore 18.00 l’Inter proverà a continuare il filotto di vittorie centrato in questo inizio di campionato, serviranno tre punti contro una Sampdoria in crisi. Chiude la giornata di anticipi il posticipo delle ore 20.45 tra due delle squadre più in forma del momento, Sassuolo Atalanta.



