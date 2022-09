Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, gas: piano del ministro Cingolani in vista di ottobre

Il ministro della transizione ecologica, Cingolani, ha esternato a Palazzo Chigi, durante il Consiglio dei ministri di ieri, il piano in vista di autunno e inverno per contrastare la quasi certa carenza di gas. A partire da ottobre, come si legge sull’agenzia Ansa, i termosifoni saranno accesi con uno o due gradi in meno rispetto al solito (stiamo parlando degli impianti centralizzati), ed inoltre, saranno attivi almeno una o due ore in meno rispetto alla quotidianità. Si tratta al momento comunque di ipotesi ma fortemente rilanciate dai principali organi di informazione online, e il piano si applicherebbe in particolare in quelle zone d’Italia dove il clima è più mite. Così facendo “Possibili risparmi fino 6 miliardi di metri cubi all’anno”.

E’ record positivo per i disoccupati d’Italia, che scendono per la prima volta in undici anni, dal 2011, sotto quota due milioni. Nel dettaglio, come rilevato dall’Istat e pubblicato dall’agenzia Ansa, le persone italiane in cerca di lavoro a luglio erano un milione e 978mila, 32mila in meno rispetto al mese di giugno. Questo dato così basso era stato registrato nei primi due mesi di lockdown, precisamente marzo e aprile 2020, ma si trattata di numeri in qualche modo falsati dalla pandemia. Di conseguenza, l’ultima volta che si sono registrati dati simili è stato ad aprile del 2011. Il tasso di disoccupazione è calato a luglio di 0.1 punti percentuali, mentre, rispetto allo stesso mese di un anno fa, la decrescita è stata di 1.3 punti (304mila occupati in più). Aumentano infine gli inattivi, +54mila a giugno, e il tasso di inattività (34,4%, +0,2 punti).

“La scuola deve essere l’ultima” ad essere interessata da eventuali provvedimenti sui “problemi connessi al costo dell’energia”. A dirlo è stato il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, intervistato ieri dai microfoni di Radio Anch’io su Radio 1. “La scuola – ha proseguito in merito a ipotesi di una possibile dad il sabato – ha bisogno di una presenza chiara ed esplicita e non soggetta agli andamenti del prezzo del gas”, per poi spiegare che “Il governo non ha mai affrontato questo tema, ci sono altri ambiti dove si può e si deve risparmiare. La scuola deve essere lasciata nelle condizioni di lavorare al meglio”. E ancora: “Stiamo investendo sui tempi prolungati, sui tempi pieni, stiamo dando risorse per le mense e per le palestre ma questo è un altro piano. Quando i ragazzi arriveranno a scuola troveranno tutti i docenti, quelli che sono già in cattedra da moltissimo tempo”, quelli che son stati assunti perché “abbiamo fatto tanti concorsi” e “abbiamo già fatto tutte le assunzioni che potevamo fare per le supplenze lunghe”.

E’ quasi disperato l’appello di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Parlando ieri con i microfoni di Rtl 102.5 ha ipotizzato il taglio completo di gas dalla Russia: “avremmo un buco di 4 miliardi di metri cubi” e “quindi se dovessero mancare quei 4 miliardi e fossero tutti incidenti sull’industria, vorrebbe dire spegnere quasi un quinto dell’industria italiana”. Ecco perchè, secondo Bonomi, è necessario “Pensare, scenario peggiore, ad una strategia di razionamento”, con “una scelta politica su cui chiediamo grande responsabilità perché spegnere il sistema industriale significa mettere a rischio migliaia di imprese e posti”. Bonomi parla di un vero e proprio “terremoto economico, il governo può e deve intervenire, non possiamo aspettare due mesi per l’arrivo del nuovo governo” per affrontare “un problema di questa dimensione, che vuole dire mettere a rischio il sistema industriale italiano, mettere a rischio il reddito e l’occupazione delle famiglie”.

Ultime notizie, situazione della guerra fra Russia e Ucraina

Ancora forti preoccupazioni per la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia che in queste ore ha aperto i cancelli alla delegazione Aiea che dovrà valutare la situazione. Il tempo a disposizione è poco però: agli ispettori sono state infatti concesse soltanto 48 ore.

Ultime notizie, campagna elettorale con toni sempre più caldi

Sono tanti i temi caldi che infuocano la campagna elettorale. Sia il centro desta che il centro sinistra si confrontano su alcuni temi all’ordine del giorno, primo fra tutti la crisi energetica che incombe sul paese e il caro bollette. Ma anche il problema dell’immigrazione e la lotta contro la disoccupazione.

Sono tante le idee e le proposte per uscire da questa crisi messe in campo dai leader di partito.

Ultime notizie, immagini inedite di una leggenda: il Titanic

A 110 anni dal suo naufragio, il Titanic continua a stupire. Sono infatti state rese note le immagini catturate da una nuova spedizione che è arrivata al relitto sito a 400 metri di profondità. Una spedizione molto costosa che è durata 8 giorni, con immersioni di 8-10 ore. Immagini che mostrano lo scafo e le altre parti del relitto in alta risoluzione, come mai viste prima. Non sono mancate le polemiche: le continue spedizioni rischiano infatti di danneggiare il relitto fino a farne crollare alcune parti.

Ultime notizie, mostra del cinema di Venezia: la seconda giornata

Protagonista della seconda giornata del festival del cinema di Venezia è Cate Blanchett che si presenta sul red carpet con un meraviglioso abito ricco di fiori sul corsetto. E’ lei la protagonista del film Tar, basato sulla vita di una direttrice d’orchestra, Lydia Tár, che viene coinvolta da uno scandalo. Il film e l’attrice, che ha studiato pianoforte e postura per essere più credibile, sono già stati dichiarati tra i possibili vincitori del Leone d’oro. Ma oggi è anche stata la giornata del ricordo di un grande del cinema italiano: Vittorio Gassman, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. A lui il festival dedica la proiezione rimasterizzata del film “La marcia su Roma” di Dino Risi.

