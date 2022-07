Ultime notizie/ Ultim’ora oggi ghiacciaio Marmolada: sette morti e tredici dispersi

L’opinione pubblica è ancora scossa dalla tragedia avvenuta sul ghiacciaio della Marmolada domenica pomeriggio alle ore 14:00. Al momento le vittime accertate del disastro di 48 ore fa sono 7, ma risultano ancora 13 dispersi, di conseguenza stiamo parlando di un bilancio vittime parziale e che potrebbe aggravarsi in maniera importante con il passare delle ore. Intanto a Canazei, in provincia di Trento, è stato allestito un punto operativo da cui gestire i soccorsi sul ghiacciaio. Il distacco, come riferisce l’agenzia Ansa, si sarebbe verificato di preciso presso Punta Rocca “lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta”. La procura di Trento ha aperto un’indagine con le accuse verso ignoti di disastro colposo.

Ultime notizie, Draghi alla Marmolada

Il presidente del consiglio, Mario Draghi, si è recato ieri mattina a Canazei, in provincia di Trento, presso la centrale operativa che sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca a seguito della tragedia avvenuta domenica pomeriggio sulla Marmolada, l’enorme seracco che si è staccato venendo giù e travolgendo diverse decine di persone in cordata. Insieme al primo ministro italiano anche Fabrizio Curcio, capo del Dipartimenti della Protezione civile, oltre alle autorità locali e ai soccorritori. La tragedia ha colpito l’opinione pubblica come un pugno nella stomaco anche se secondo gli addetti ai lavori, fra fisici e climatologi, si tratta di una tragedia che si poteva evitare tenendo conto del clima di questi giorni (domenica sulla Marmolada vi erano più di 10 gradi), e i numerosi cambiamenti ambientali degli ultimi anni. Gli “abitanti” della montagna rifiutano invece questa tesi, convinti che invece si sia trattato di un caso inaspettato.

Ultime notizie, uomo bruciato vivo a Napoli: fermato un sospettato

Un uomo è stato fermato nella giornata di ieri in quanto sospettato di aver dato fuoco al 36enne di Frattamaggiore che si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata presso il Policlinico di Bari, con ustioni su gran parte del corpo. All’uomo sarebbe stato gettato addosso del liquido infiammabile quindi “appiccato” con un accendino, e pare che il sospettato del gesto lo abbia fatto in quanto infastidito dalla sua presenza. Sembra infatti che il 36enne stesse videochiamando la sua fidanzata da una panchina in strada sotto l’abitazione della persona al momento fermata e individuata. Si tratta ancora di notizie non definitive ma se realmente le cosse fossero andate così sarebbe di una gravità estrema visto che l’uomo dato alle fiamme sta lottando da ore fra la vita e la morte.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina prosegue

Inizia oggi il suo centotrentaduesimo giorno la guerra in Ucraina, e sempre nel segno dei bombardamenti da parte dei russi. Per il secondo giorno consecutivo è la città di Kramatorsk quella maggiormente presa di mira dalle bombe di Mosca, che nel frattempo si sta avvicinando sempre di più alla conquista di Lysychansk, quella che viene considerata di fatto l’ultima roccaforte di Kiev nell’oblast orientale di Lugansk. Il presidente dell’ucraina, Zelensky, uscendo allo scoperto, ha comunque voluto rassicurare il popolo dei suoi connazionali, spiegando: “Ce la riprenderemo, torneremo grazie alle nostre tattiche, aumentando la fornitura di armi moderne”, con riferimento alle armi in arrivo dall’Occidente. Da segnalare infine che il consigliere Mykhailo Podolyak, ha riferito quali siano le condizioni ucraini per i negoziati, fra cui il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dal suolo straniero.

Ultime notizie, nuovo sciopero Ryanair

Domenica 17 luglio 2022 potrebbe essere una nuova giornata di passione per tutti coloro che dovranno prendere l’aereo. Ryanair ha infatti annunciato una nuova giornata di manifestazioni della durata di 24 ore, e incroceranno le braccia sia i piloti quanto gli assistenti di volo. L’agitazione riguarderà non soltanto la compagnia low cost irlandese con sede a Dublino, ma anche la Malta Air e la CrewLink. A proclamare la protesta sono state le associazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti, che in contemporanea all’annuncio hanno fatto sapere che “dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno non è ancora stato avviato da parte aziendale un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”. I sindacati aggiungono che i lavoratori italiani “rivendicano “contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose” e “stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese, come prevede la legge”. Quella del nuovo sciopero degli aerei è senza dubbio una notizia tutt’altro che piacevole per tutti coloro che hanno in programma dei voli per raggiungere varie le mete estive.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del coronavirus in Italia parla di 36.282 nuovi casi e di 59 decessi. Il raffronto con il giorno precedente è positivo, ma quello che conta è il raffronto con lunedì scorso, quando i casi erano stati 24.747. Le vittime sono sostanzialmente stabili, 59 contro i 47 di domenica, ma sale il tasso di positività che con i 120.908 tamponi effettuati è del 27,9%. Si conferma il trend in aumento anche per i ricoveri con le terapie intensive che oggi hanno 12 pazienti in più, mentre i reparti ordinari hanno visto un incremento molto alto, 436 unità. Quello di oggi è il 20esimo giorno consecutivo nel quale i numeri sono in crescita e gli esperti parlano di un picco che arriverà a fine luglio. A livello regionale anche nel bollettino odierno la prima è la Campania, seguita dal Lazio e dall’Emilia Romagna. Il numero totale delle persone attualmente contagiate sale ancora a 1.019.179.

Ultime notizie, chiuso il processo relativo all’uccisione di Willy Monteiro Duarte

Il processo che vedeva imputati i due fratelli Bianchi ed altre due persone per il massacro di Willy Monteiro si è concluso con la condanna di tutti gli imputati. La pena per i fratelli Bianchi è stata l’ergastolo, mentre Belleggia è stato condannato a 23 anni di carcere e Pincarelli a 21. Una decisione, quella dei giudici, di primo grado, che soddisfa certamente la famiglia del ragazzo ucciso 22 mesi fa a Colleferro. Il padre dopo la sentenza ha commentato “Condanna giusta ma il dolore è infinito”. Oltre a queste pene carcerarie la sentenza prevede anche una pena pecuniaria di 200mila euro da versare da parte dei colpevoli ad ognuno dei due genitori e di ulteriori 150mila euro alla famiglia. Alla lettura della sentenza in aula si sono levati gli applausi da parte degli amici della vittima, mentre gli imputati hanno iniziato ad urlare e strepitare e sono stati condotti via dagli agenti.

Ultime notizie, rinviato incontro tra il Premier Draghi e Giuseppe Conte

L’incontro tra il Premier ed il leader del M5S era in programma ieri, ma è stato rinviato di due giorni e Draghi e Conte si incontreranno il prossimo 6 luglio. Tra gli argomenti che saranno dibattuti nel corso dell’incontro ci sono la pace in Ucraina, il reddito di cittadinanza e la questione tra Beppe Grillo e De Masi, oltre al termovalorizzatore della città di Roma. All’incontro Conte consegnerà al Premier un dossier con le richieste del Movimento 5 Stelle e successivamente si deciderà se rimanere all’interno della maggioranza oppure uscirne con l’appoggio esterno, che Draghi ha già fatto sapere di non gradire.

Ultime notizie, arrestato un giovane per la strage di ieri in Danimarca

Tre morti e quattro feriti; questo è il bilancio definitivo della strage che è avvenuta ieri in Danimarca all’interno di un centro commerciale di Copenhagen. Il capo della polizia ha escluso qualunque collegamento con il terrorismo dichiarando che il giovane arrestato ha seri problemi psichici. Sono stati 12 minuti di paura quelli di ieri quanto il 22enne ha sparato vari colpi con un fucile scegliendo “a caso” le vittime, senza scopi precisi. Intanto le autorità stanno continuando nelle indagini per cercare di capire il movente della sparatoria.











