ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Grillo vs Conte, è guerra aperta (30 giugno)

Aumenta il numero dei nuovi casi di covid 19 in Italia, restando comunque sotto quota 700 e scendendo se paragonato a quelli di martedì scorso. Il numero dei tamponi eseguito è stato di 190.635 e questo porta il tasso di positività allo 0,3%, mentre i decessi registrati sono stati 42, con 22 che sono derivate da ricalcoli effettuati dalla regione Campania e relativi al periodo che va da novembre dello scorso anno a maggio 2021. L’incremento dei guariti, 2.493 in un giorno, porta il numero dei malati attuali a 52.824, con un calo di 1.858.

E’ un sedicenne amico della vittima l’autore dell’omicidio di Chiara Gualzetti, che è stato arrestato ed è accusato di omicidio premeditato. A incastrale il colpevole è stata una “chat” nella quale parlava con Chiara e con una amica, che subito dopo ha provveduto a cancellare. Interrogato dai militari che lo hanno fermato, il 16enne ha cercato di discolparsi dicendo di aver ucciso spinto da un effetto superiore, precisando: “Una voce interiore mi ha detto di ucciderla”. Ora per lui gli inquirenti stanno valutando la possibilità di una perizia psichiatrica.

Ultime notizie, stop dal 1 luglio per il cashback

Il cashback di stato, misura che era stata introdotta a novembre dello scorso anno, e doveva avere una durata di 3 semestri, è già arrivato alla fine. Dal 1 luglio infatti non sarà più valido e questo consentirà allo stato di effettuare un risparmio notevole, di circa 3 miliardi di euro. Restano confermati i rimborsi che sono stati ottenuti nel primo semestre 2021, pari ad un massimo di 150 euro, che saranno accreditati sui conti correnti nei prossimi 60 giorni ed i premi da 1500 euro, definiti “supercashback”, che arriveranno ai primi 100mila posizionati nella classifica del numero degli acquisti effettuati con questo sistema. Una decisione che è stata criticata dagli esponenti del M5S sia all’interno del governo che in parlamento.

Ultime notizie, continuano gli affondi di Beppe Grillo verso Conte

Le polemiche interne al M5S non sembrano placarsi, ed alle parole dell’ex Premier, Antonio Conte, si aggiungono ora quelle del “Garante del Movimento”, Beppe Grillo, che ha affondato la posizione di Conte dicendo che non è in grado di dare una risoluzione ai problemi mancando di una visione politica. Grillo ha anche parlato di una consultazione “online” che dovrebbe eleggere il comitato direttivo del movimento. Conte aveva parlato della sua posizione dicendo di non poter essere un “capo dimezzato” e la risposta dell’ex comico non si è fatta attendere ed è stata pubblicata sul suo blog. Nella risposta Grillo torna a parlare del movimento come una organizzazione orizzontale che non può essere guidata come un partito “unipersonale” e accusa Giuseppe Conte di non possedere nemmeno capacità manageriali.

Ultime notizie, le candidature del centrodestra per le prossime comunali

Le elezioni comunali si svolgeranno nel prossimo autunno, ma nel centrodestra ci sono ancora problemi per la scelta dei candidati soprattutto nelle grandi città. A Napoli l’ipotesi Maresca è saltata in quanto il candidato designato sembra avere posizioni troppo distanti da quelle dei partiti che lo dovrebbero sostenere e che vorrebbe presentarsi senza essere legato a simboli di partito. A Milano ancora non si conosce il nome del prescelto per affrontare il sindaco uscente, Sala, ed in alcuni ambienti sono circolate le parole di Albertini, il quale scherzosamente ha proposto di effettuare un “sorteggio”.



