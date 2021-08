Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Grosseto, accoltella e uccide la compagna (12 agosto)

Dramma a Grosseto, o meglio, nella provincia della cittadina toscana, con i carabinieri di Monterotondo Marittimo che sono intervenuti poco dopo la mezzanotte per un caso di femminicidio. A uccidere la donna, infatti, è stato il fidanzato, trovato dalle forze dell’ordine ancora in lacrime e con i vestiti sporchi di sangue davanti all’auto nella quale si trovava il corpo della vittima, accanto a cui c’era il coltello con evidenti tracce ematiche. Si tratta con ogni probabilità dell’arma utilizzata per commettere l’omicidio, dato che la malcapitata presentava un’evidente ferita alla gola.

È stato lo stesso killer a telefonare al 112 per autodenunciarsi e farsi arrestare. Stando a quanto riportato da alcuni quotidiani locali, i carabinieri hanno provato in più occasioni a far calmare l’uomo per portarlo in caserma, ma questi, nel corso del tragitto, avrebbe dato in escandescenza, riuscendo a sfondare un finestrino dell’automobile. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Ultime notizie: caldo record, sfiorati i 50 gradi in Italia

Il caldo non abbandona l’Italia. Le ultime notizie in merito arrivano dal Siracusano, dove a Floridia, nelle scorse ore, si è registrato il record europeo: 48.8 gradi. Il primato fino a poco fa spettava ad Atene, che il 10 luglio 1977 aveva toccato i 48 gradi. Gli esperti lanciano l’allarme: le temperature, infatti, non si abbasseranno almeno fino al week-end di Ferragosto. Oggi il termometro potrebbe addirittura sfiorare i 50 gradi. Da venerdì ben quattordici città saranno da bollino rosso: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Il Ministero della Salute ha raccomandato alla popolazione – anche ai soggetti non appartenenti alle categorie fragili – di non uscire nelle ore in cui le ondate di calore sono maggiormente pericolose e di prestare attenzione alla propria salute.

Ultime notizie: vaccini senza prenotazione ai 12-18enni

Da lunedì 16 agosto i ragazzi che hanno tra i dodici e i diciotto anni potranno ricevere le dosi del vaccino contro il Covid-19 senza prenotazione. L’apertura della corsia preferenziale, ha scritto il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Francesco Paolo Figliuolo in una lettera inviata alle Regioni e alle Province Autonome, è stata creata “in previsione della riapertura delle scuole e anche dell’avvio della prossima stagione sportiva”. L’obiettivo, infatti, oltre che di permettere un ritorno sui banchi in sicurezza, è infatti quello di consentire al contempo la ripresa delle attività sportive, nonché di qualsiasi attività finalizzata a garantire un maggior benessere psicofisico per i più giovani. I sieri utilizzati, come da disposizioni dell’Aifa, saranno quelli a mRNA, ovvero il Pfizer/Biontech ed il Moderna.

Ultime notizie: battaglia legale per l’affidamento di Eitan

Eitan, unico superstite della strage della funivia del Mottarone, non ha ancora trovato pace. Il bambino, a seguito della morte dei genitori, del fratello minore e della nonna, è stato affidato alla zia paterna Aya Biran Nirko, con cui vive in Italia. Gali Peri, zia materna, ha tuttavia annunciato di avere avviato un procedimento per l’adozione del piccolo. “Si trova in ostaggio”, ha detto Ronen Dlayahu, l’avvocato che rappresenta gli interessi del ramo della famiglia. Una vera e propria battaglia legale si aprirà dunque per l’affidamento. La tutrice e i parenti, da parte loro, si sono detti “sbalorditi” dalle parole utilizzate nelle scorse ore. Anche il presidente della Comunità ebraica di Milano, Milo Hasbani, le ha definite “abbastanza tristi”. “Non so che logica ci possa essere a portare il bambino in Israele, in un ambiente un po’ diverso”, ha aggiunto.

Ultime notizie: il Chelsea vince la Supercoppa

Il Chelsea si è aggiudicato la Supercoppa europea ai danni del Villarreal. Ad assegnare il trofeo sono stati i calci di rigore. La gara, al termine dei tempi supplementari, era infatti ferma sul risultato di 1-1. Alla mezz’ora del primo tempo gli inglesi erano passati in vantaggio grazie ad una rete di Ziyech, ma nella ripresa sono stati agganciati da Gerard Moreno, che ha ridato una speranza agli spagnoli. Essa, tuttavia, si è spenta nella lotteria dal dischetto. Si è rivelata decisiva una mossa di Tuchel, che a pochi minuti dal triplice fischio si è giocato un jolly: Kepa. L’estremo difensore è stato chiamato a dare dimostrazione delle sue qualità sugli undici metri e non ha deluso le aspettative, neutralizzando due calci di rigore. L’ultimo, quello decisivo, su Albiol al settimo tiro. I Blues festeggiano il primo successo della stagione 21/22.



