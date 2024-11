Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Un certo numero di esplosioni è avvenuto nel Mar Rosso, vicino ad una nave e i sospetti si dirigono verso un attacco portato dai ribelli Houthi. Il luogo delle esplosioni si trova a circa 130 chilometri di distanza da una delle città portuali dello Yemen che sono attualmente in mano ai guerriglieri. La nave sta comunque continuando a navigare nel Mar Rosso e nessuno finora ha rivendicato l’attentato, nel frattempo gli USA hanno confermato bombardamenti alle proprie navi ma senza comunque gravi danni o feriti.

DAL CARCERE/ Giusy Versace, l’irriducibile voglia di vivere di chi non può più "toccare terra"

L’Idf ha fatto sapere che a Kissufim è stato aperto un varco umanitario che consente di portare aiuti nella striscia di Gaza, dove sono avvenuti comunque una serie di raid che hanno causato la morte di 16 persone. Sempre da Gaza è stato aggiornato il numero delle vittime dal 7 ottobre dello scorso anno, che è salito a 43.665, a cui si aggiungono 103.076 feriti. L’Idf ha chiesto agli abitanti di alcuni villaggi che si trovano nella parte meridionale del Libano di evacuare le proprie case per la loro sicurezza.

Giusy Arena, il nipote e figlio del fratello indagato: "Vogliamo giustizia"/ "Mio padre estraneo a tutto"

Ultime notizie, migranti in Albania, interviene anche Elon Musk

Le ultime notizie sulla questione migranti-Albania. Sul caso dei migranti in Albania è intervenuto un po’ a sorpresa anche Elon Musk. Attraverso il proprio profilo X il manager proprietario di Tesla scrive eloquente: “questi giudici devono andarsene”, riferendosi ovviamente alle togo che hanno vietato il trasferito dei migranti in Albania e che ha obbligato la nave Visalli a prelevare i sette uomini di origini bengalesi ed egiziani a fermarsi appunto nel nostro Paese.

Elon Musk si dice quindi contrario alla decisione, tenendo conto che i sette già si trovavano nel centro di Gjdaer in Albania, ma al miliardario originario del Sud Africa ha risposto Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europa, nonché segretario del partito democratico europeo, che invece ha attaccato duramente lo stesso Musk, precisando che l’Italia e l’Europa non intendono prendere lezioni di democrazia da nessuno e neanche da Elon Musk. Secondo Gozi lo scopo del CEO di Tesla sarebbe quindi di minare i valori fondamentali, ma anche lo stato di diritto e i principi basilari dell’Italia e dell’Ue.

Mimì Manzo, la figlia: "Non so che fine abbia fatto"/ "Droga? Non avrei mandato nessuno a fargli del male"

Ultime notizie, le news su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Se Fedez e Chiara Ferragni sono giunti ad un accordo di separazione a breve saranno ufficialmente divorziati, diversa è la situazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, altra ex coppia vip scoppiata. Come si legge su TgCom24.it i due sono separati da tempo ormai ma non hanno ancora divorziato. Questo quanto scrive Settimanale Nuovo ricordando come la showgirl e l’ex ballerino si siano rifatti entrambi una vita, ma le carte del divorzio sono ancora chiuse a chiave nel cassetto.

I due sarebbero in buoni rapporti, di conseguenza c’è chi spera in un ritorno di fiamma, ma difficilmente ci sarà un Belen-De Martino ter, dopo il bis di qualche anno fa. Di fatto starebbero bene insieme e sarebbero legati da qualcosa di profondo, ma in amore le cose non girerebbero come si deve, di conseguenza si sono dovuti allontanare. Nulla è comunque da escludere, chissà cosa ci riserverà il futuro.

Ultime notizie, paura per Vittorio Brumotti

Attimi di grande paura per Vittorio Brumotti, noto inviato di Striscia La Notizia. Mentre stava documentando l’ennesima piazza di spaccio, come è solito fare, ha ricevuto come risposta un colpo di pistola, fortunatamente sparato in aria come gesto intimidatorio.

L’episodio si è verificato di preciso in un boschetto di Borgomanero, in provincia di Novara, e mentre Vittorio Brumotti stava appunto documentando il traffico di droga, qualcuno a cui dava fastidio il tutto ha sparato in aria. Nessuno si è fatto male ma in ogni caso il gruppo di Brumotti ha voluto inseguire gli spacciatori, non intimiditi da quel gesto insulso. Purtroppo non è la prima volta che il povero Brumotti viene aggredito, e uno dei casi più noti avvenne un paio di anni fa in Puglia, quando lo stesso ricevette un durissimo pugno in faccia.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Lucca in una cartiera

Un incidente mortale è accaduto ieri mattina a Lucca in una cartiera, la Modesto Cardella, con un operaio che è stato investito da un carrello guidato da un altro operaio. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 9.30 mentre il carrello stava eseguendo una manovra.

La vittima, Luca Cavati, aveva 69 anni ed era residente in provincia di Pistoia. I soccorsi sono stati inutili con l’operaio travolto che è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente oltre ai soccorritori sono arrivati sia le forze dell’ordine che i tecnici dell’ASL.

Ultime notizie, le previsioni meteo nella prima parte della settimana

Secondo le previsioni diramate dagli esperti nelle regioni del nord Italia sono attese piogge e nevicate nelle prossime 12 – 24 ore. Le nevicate si avranno ad altezze dagli 800 metri, in particolare sulle Alpi occidentali, Piogge e temporali, anche molto intensi, interesseranno anche la Sicilia e la Sardegna.

Il peggioramento è causato dalla discesa di un nucleo polare che si porterà verso le Alpi mentre per quanto riguarda le due isole, la causa è una attività ciclonica molto intensa. Le piogge in Sicilia potrebbero anche avere un carattere alluvionale e per questo potrebbero verificarsi delle situazioni di allerta. Successivamente, dalla giornata di giovedì, si dovrebbe avere un miglioramento su tutte le regioni italiane.

Ultime notizie, le nomine di Donald Trump

Dall’entourage di Donald Trump trapela la notizia che il nuovo segretario di stato USA sarà Marco Rubio, senatore della Florida, che era uno dei suoi antagonisti ma si è poi “convertito”. Alla posizione della sicurezza interna dovrebbe essere nominata Kristi Noem, attuale governatrice dello stato del Sud Dakota, una dei fedelissimi del neo presidente.

La Noem era divenuta famosa quando aveva rivelato a tutti di aver ucciso il proprio cane in quanto era “indisciplinato”. Queste nomine dovrebbero essere fatte nei prossimi giorni, come riportano anche una delle maggiori emittenti, Nbc News, e il New York Times.

Ultime notizie, la guerra Ucraina – Russia

In occasione dei 1000 giorni di guerra tra Ucraina e Russia, il 19 Novembre, il presidente Zelensky sarà presente presso il Parlamento Ue in seduta plenaria. Una nave russa in navigazione nella Manica, ha condotto alcune esercitazioni con missili ipersonici Zircon. Nella notte sull’Ucraina si è verificata una raffica di 110 droni russi.

Il segretario generale della Nato, Rutte, in un suo discorso prima dell’incontro con Macron, ha detto che la Russia non minaccia solamente gli USA, ma anche la pace e la sicurezza europea e mondiale.