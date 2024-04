Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Ucraina: Zelensky: “Cina può contribuire alla pace”

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina. Negli ultimi giorni il numero degli scontri tra i due eserciti nella zona est dell’Ucraina si è accentuato e nella sola giornata di oggi se ne contano più di 100. Il cancelliere Scholz si è recato in Cina ed ha parlato con il leader cinese Xi Jinping chiedendo una “pace giusta” tra le due contendenti. In Ucraina il presidente Zelensky ha firmato il disegno di legge relativo all’arruolamento per aumentare il numero dei soldati da inviare al fronte, confermando il ruolo di Pechino: “La Cina può davvero contribuire a una pace giusta”.

“Le città non sono più adatte a bimbi e anziani”/ Lenzi (Sapienza): “Sono diventate patogeniche”

Per quanto riguarda la richiesta del presidente francese Macron di una tregua “olimpica” in occasione dei giochi di Parigi, Dimitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che l’Ucraina potrebbe approfittarne per riarmarsi. Rispetto all’offensiva russa nell’est dell’Ucraina, il ministro Tajani ha dichiarato che è necessario agire per evitare la sconfitta dell’Ucraina.

Allerta meteo gialla in 6 regioni: sull'Italia torna l'inverno/ Aria fredda e calo di 15 gradi

Ultime notizie, accesa la Torcia Olimpica

E’ di fatto iniziata ufficialmente l’Olimpiade 2024 che si terrà la prossima estate. Nella giornata di ieri, come sottolineato da Sportmediaset, è stata accesa la torcia olimpica quando mancano poco più di 100 giorni alla nuova edizione dei Gioci Olimpici. Davanti alle rovine del Tempo di Hera, in Grecia, è stato acceso il “fuoco sacro”, e la torcia è stata portata dall’attrice Mary Mina che ha dovuto utilizzare quella di riserva visto che il cielo nuvoloso ha impedito di far convergere i raggi del sole all’interno di uno specchio cilindrico parabolico.

Giuseppe Coletta, la vedova Margherita: “Prima dell’attentato ero turbata”/ “Da lì non mi sono mai fermata”

Si tratta di un appuntamento imperdibile, come scrive Sportmediaset, che ha visto la presenza del presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, ma anche Katerina Sakellaropoulou, presidente della Grecia, quindi di Anne Hidalgo, la sindaca di Parigi dove si terranno le Olimpiadi e altre personalità di spicco.

Ultime notizie, Tajani: “Pronti a inviare soldati italiani ma…”

Il ministro degli esteri e vicepresidente del consiglio, Antonio Tajani, ha spiegato ieri mattina in audizione alle Commissioni Esteri congiunte che l’Italia è pronta a inviare militari italiani in Medioriente ma solo in determinate situazioni. “Chiediamo che l’Iran e i gruppi affiliati cessino i loro attacchi. Siamo pronti ad adottare ulteriori misure in risposta a eventuali nuove iniziative destabilizzanti”, ha spiegato il forzista che poi ha aggiunto: “Auspichiamo che, forte della vittoria militare, Israele voglia far prevalere il buon senso evitando ulteriori reazioni che potrebbero innescare una spirale di violenza dannosa per tutti”.

Sulla questione è intervenuto anche il ministro della difesa, Crosetto, che ha invece spiegato: “aumentano i rischi di potenziali danni collaterali relativamente al Mar Rosso e, soprattutto, al Libano. Stabilito che i nostri militari non sono obiettivi deliberati, permane il rischio di un loro coinvolgimento, seppur non intenzionale, nello scambio di fuoco tra le parti”.

Ultime notizie, grave incendio a Copenaghen

https://www.ilsussidiario.net/news/incendio-copenaghen-vecchia-borsa-video-rogo-devastante-edificio-in-fiamme-e-caduta-la-guglia/2691443/

Un gravissimo incendio, fortunatamente senza conseguenze per alcuno, ha devastato nella giornata di ieri la Vecchia Borsa di Copenaghen. Il rogo è già stato ribattezzato la “Notre Dame danese”, vista l’importanza dell’edificio che è andato in fiamme. Le similitudini fra i due edifici sono tante, tenendo conto che anche la Vecchia Borsa era in fase di ristrutturazione, ed inoltre si sono verificati crolli e danneggiamento importanti.

Il momento simbolo è stato forse quello della caduta della guglia del drago che è alta 56 metri: le autorità hanno comunque fatto sapere che tutte le persone presenti all’interno sono riuscite a scappare in tempo e non vi sarebbero dei feriti. Sono stati inoltre messi in salvo anche alcuni dei quadri di inestimabile valore presenti nella “Borsen”. Non è ancora chiaro cos’abbia scatenato le fiamme ma non è da escludere che sia stato un cortocircuito: si farà sicuramente luce nei prossimi giorni, nel frattempo il ministro della Cultura Jakob Engel-Schmid ha dichiarato che “400 anni di storia danese sono andati in fumo”.

Ultime notizie, le previsioni del tempo sull’Italia

Il ribaltone che ha riportato la stagione invernale su molte delle regioni italiane è arrivato, portando un vistoso calo delle temperature e precipitazioni nevose che si sono verificate anche sui monti dell’Appennino settentrionale. Inizio della seconda metà del mese di aprile è quindi caratterizzato da piogge e da locali grandinate.

Secondo gli esperti del clima, tutta la seconda metà del mese sarà caratterizzata da temperature al disotto della media del periodo con una netta inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto finora. Dopo un primo calo termico avvenuto già da stamani, la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un altro calo ben più netto, specialmente per quanto riguarda la parte orientale del nostro Paese.

Ultime notizie, nelle comunali di Cagliari sfida Zedda contro Zedda

Nel mese di giugno, alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del sindaco, nel capoluogo sardo sarà sfida tra omonimi. Infatti i due principali candidati alla poltrona di primo cittadino, saranno Alessandra Zedda, sostenuta dalla coalizione dei partiti di centrodestra, e Massimo Zedda, sostenuto invece dai partiti del centrosinistra con la coalizione che ha vinto recentemente le regionali.

La candidata del centrodestra era l’ex presidente della precedente giunta regionale, capeggiata da Solinas, mentre il candidato del centrosinistra aveva già occupato la poltrona di sindaco per due mandati, prima di candidarsi alle regionali dove era stato sconfitto appunto da Solinas nella penultima tornata elettorale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA