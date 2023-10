Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: affonda vertice di pace, niente dichiarazione finale

ULTIME NOTIZIE, FUMATA NERA A VERTICE PAGE IN EGITTO

Mentre sembra avvicinarsi l’inizio dell’operazione via terra di Israele a Gaza, il vertice per la pace in Medio Oriente si è concluso senza una dichiarazione finale, in quanto non è stato raggiunto un consenso unanime tra i partecipanti. La differenza di posizione tra i partecipanti ha pesato, in particolare tra il gruppo dei Paesi arabi e i rappresentanti occidentali.

Secondo SkyNews Arabia, gli arabi hanno riferito che gli occidentali «volevano che la dichiarazione includesse solo una condanna del movimento di Hamas, mentre si rifiutavano di condannare Israele per l’uccisione di migliaia di civili a Gaza, o di chiedere un cessate il fuoco urgente e l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia assediata».

ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA ISRAELE – HAMAS

Mentre al Cairo si è tenuto il Summit per la Pace, al quale ha partecipato anche la Premier Meloni, il valico di Rafah tra l’Egitto e la striscia di Gaza, è stato aperto per consentire il passaggio di alcuni camion con aiuti umanitari e richiuso subito dopo. I materiali sono stati tresferiti dai camion egiziani su altri mezzi e inviati a ospedali e strutture umanitarie della striscia. Intanto l’ONU ha diramato un comunicato nel quale si chiede l’evacuazione immediata di tutte le scuole di Gaza City.

Due cittadine statunitensi che si trovavano in ostaggio da 14 giorni dei miliziani di Hamas, sono state rilasciate e dopo il ritorno in Israele hanno parlato al telefono con Biden. Nella notte scorsa si sono verificati altri raid israeliani nella striscia di Gaza, mentre dal Libano un missile ha colpito in Israele causando la morte di un soldato ed il ferimento di altri 3 commilitoni.

ULTIME NOTIZIE, LA MORTE DI SERGIO STAINO

Sergio Staino, ex direttore dell’Unità, e fumettista che aveva inventato il personaggio di Bobo, è morto all’età di 83 anni mentre si trovava ricoverato, ormai da qualche giorno, in un ospedale fiorentino. Sergio Staino era malato da tempo, ed il suo famoso personaggio nacque nel 1979 e fu pubblicato su una rivista, Linus.

Staino è stato anche un autore televisivo e tra i suoi programmi si ricordano “Cielito lindo” un varietà satirico con la partecipazione di Claudio Bisio, nelle vesti di conduttore, e Athina Cenci. Molti personaggi della politica e del mondo della cultura, tra i quali anche Carlo Calenda, Enrico Mentana e la segretaria del PD Elly Schlein, hanno inviato messaggi di cordoglio alla famiglia.

ULTIME NOTIZIE, IL FEMMINICIDIO DI MILANO

Le indagini dei carabinieri riguardo alla sparizione di Marta Di Nardo, la donna di 60 anni scomparsa di casa da più di 10 giorni, hanno portato alla scoperta di un femminicidio commesso da un vicino di casa, il 46enne Domenico Livrieri, che dopo un lungo interrogatorio che si è svolto in caserma, ha confessato il delitto, dichiarando di averla colpita con l’intenzione di rubarle il bancomat. L’uomo ha dichiarato di aver commesso il fatto da solo, e di aver tagliato il corpo per cercare di nasconderlo. Sia l’omicida che la vittima erano seguiti da un centro psichiatrico.

ULTIME NOTIZIE, ZARCO VINCE GARA MOTOGP IN AUSTRALIA

Gara con finale da colpi di scena in Australia nella MotoGP. Sulla pista di Phillips Island, Jorge Martin secondo nel mondiale e favorito, oltre che leader della gara fin dalla partenza, ha avuto problemi con le gomme nell’ultimo giro e ha chiuso al quinto posto assoluto, perdendo ancora punti da Bagnaia che si è classificato secondo ed ora ha un vantaggio di 27 punti nei confronti del rivale. Per il pilota francese della Ducati Pramac si tratta del primo successo in carriera in questa classe, arrivato dopo 120 gare.

Podio tutto Ducati con il terzo posto di Di Giannantonio, in sella alla Ducati del Team Gresini. Anche per lui, che a fine stagione lascerà il team italiano, sostituito da Marc Marquez, si tratta del primo podio conquistato in questa classe. Niente gara sprint invece. La Dorna, dunque, ci ha visto lungo ad anticipare la gara lunga di Phillip Island, visti il maltempo ed il forte vento.











