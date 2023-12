Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele Hamas: i morti sono più di 18mila “Inferno in terra”

La guerra in Medioriente fra Israele e Hamas raggiunge il giorno numero 67, e non accenna a finire. I morti avrebbero già superato la cifra di 18.200, e secondo l’Onu ci sarebbe l’inferno in terra a Gaza. Si parla di una nuova possibile tregua e nelle prossime ore si sapranno maggiormente i dettagli, ma nel contempo non si arrestano i bombardamenti.

“Non bisogna essere ebrei per essere sionisti, io sono sionista”, le parole del presidente americano Joe Biden parlando dalla Casa Bianca in occasione della festività ebraica di Hanukkah. “Continuiamo a fornire aiuti militari a Israele per difendersi da Hamas ma bisogna stare attenti, devono stare attenti: l’opinione pubblica può cambiare da un giorno all’altro”, ha aggiunto, precisando anche che gli Usa continueranno a lavorare per “l’assistenza umanitaria ai palestinesi innocenti”. L’ex ministro degli interni di Hamas, Fathi Hammad, ha invece affermato che Gerusalemme “sarà la capitale non solo della Palestina e di un Stato indipendente, ma di un Califfato islamico”.

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha lanciato l’allarme sul clima: “Sui cambiamenti climatici siamo fuori strada e quasi fuori tempo massimo”. Nel giorno della fine dei negoziati della Cop28 di Dubai, il massimo rappresentante delle Nazioni Unite, ha aggiunto: “Il nostro pianeta è a pochi minuti dalla mezzanotte per quanto riguarda il limite degli 1,5 gradi. E l’orologio continua a fare tic tac”.

E ancora: “Siamo in una corsa contro il tempo per limitare il riscaldamento globale e abbiamo bisogno di un risultato ambizioso che dimostri un piano decisivo in ambito climatico”. Quindi Guterres ha proseguito dicendo che “la sfida” è “una grande ambizione sulla riduzione dei gas a effetto serra e realizzare una giustizia climatica. E’ essenziale – le parole riportate da TgCom24.it parlando con i giornalisti a Dubai – che il testo finale dell’accordo riconosca il bisogno di uscire da tutte le fonti fossili con un calendario coerente con il limite di 1,5 gradi” di riscaldamento globale.

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, e lo fa per la terza volta. In questa occasione, però, non indosserà di nuovo gli scarpini da gioco ma vestirà i nuovi panni di consulente del club meneghino. Ibra è stato voluto fortemente dal proprietario del club, Gerry Cardinale, e di fatto l’ex bomber svedese sarà partner operativo di RedBird, la società proprietaria appunto del club meneghino.

“Ciò che rende Ibra un assoluto vincente non è solo il talento fisico, ma un alto intelletto e un grande spirito imprenditoriale”, ha detto Cardinale, mentre il CEO Giorgio Furlani, ha aggiunto: “Portare un leader come Ibra come consigliere nella dirigenza del Milan sottolinea il nostro impegno per il futuro successo del nostro club”. Dopo il ritorno al Milan a fine 2019, con tanto di scudetto, lo svedese aveva lasciato il calcio giocato al termine della scorsa stagione per via dei continui stop. Ora il nuovo “come back”.

E’ di 17 feriti il bilancio definitivo dello scontro fra un treno Frecciarossa e un regionale in località Faenza. Secondo quanto si apprende pare che il treno ad alta velocità abbia tamponato in retro il treno Rock attorno alle ore 20:20 di domenica sera.

I feriti, fortunatamente, sono in buone condizioni, nessuno è grave e sul totale 11 sono stati medicati sul posto mentre i restanti sei sono stati portati in ospedale. Del resto lo scontro è avvenuto a velocità ridotta lungo la linea Bologna-Rimini, fra Faenza e Forlì, altrimenti sarebbe potuto essere una strage. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto ed anche eventuali responsabilità.

Una donna di 35 anni è stata pestata dal suo fidanzato mentre si trovava in albergo a Licola, in provincia di Napoli. Mentre stava accadendo il fatto la donna è riuscita a mandare un messaggio al padre che ha fatto intervenire i carabinieri che hanno arrestato l’aggressore che ora dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti.

Quando sono arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato sia sul pavimento che sul letto tracce di sangue molto evidenti, mentre la donna presentava lividi e graffi su varie parti del corpo compreso il volto. In precedenza l’uomo aveva già aggredito e vessato la fidanzata, che aveva anche subito una frattura al braccio.

Ieri mattina un operaio 28enne è morto in un incidente sul lavoro a Milano. Mohammed Alì, questo il nome dell’operaio di origini egiziane, è rimasto schiacciato dal carico di una gru mentre si trovava all’interno del cantiere in un palazzo situato in via Parravicini. La cassaforma che lo ha colpito si è sganciata improvvisamente e ora si stanno effettuando le verifiche del caso per capire la ragione. Mohammed Alì aveva lasciato in Egitto la moglie ed un figlio, ai quali inviava parte dei suoi guadagni e lavorava ormai da 2 anni per la ditta che stava eseguendo i lavori di costruzione di un palazzo che si trova nell’angolo tra via Parravicini e via Sammartini.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 ed in quel momento l’operaio si trovava sulla soletta del decimo piano. La morte è stata immediata e i soccorritori, nonostante l’arrivo quasi immediato, non sono riusciti a salvarlo. Del tema della sicurezza sul lavoro ha parlato anche il sindaco di Milano Sala, facendo riferimento all’incidente di stamani, dichiarando che la questione sta diventando molto delicata anche se i protocolli per la sicurezza esistono.

Il cadavere di una donna di 77 anni è stato trovato in un baule, a Mondragone all’interno di un palazzo che si trova nella zona, molto degradata, nota come “ex Cirio”. Le indagini si sono subito indirizzate verso la figlia che ha riscosso due mensilità della pensione della madre ed ha dichiarato che non aveva a disposizione soldi per il funerale. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di occultamento di cadavere, ma sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia per capire se le accuse rivolte saranno ancora più gravi.











