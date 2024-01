Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: morti 25 civili, da inizio conflitto già 24mila vittime

E’ purtroppo una guerra che non sembra trovare la fine quella che si sta combattendo da più di tre mesi lungo la Striscia di Gaza fra Israele e i palestinesi di Hamas. Come riferito dai colleghi di Rai News attraverso il proprio portale web, nei raid israeliani di ieri sono stati uccisi altri 25 civili, e Hamas ha mostrato i corpi dei due dei tre ostaggi del video pubblicato in precedenza, spiegando: “Sono stati uccisi dalle bombe israeliane”.

Si calcola che i morti sono già più di 24.100 dall’inizio del conflitto. Intanto il segretario generale dell’Onu, Guterres, torna ad alzare la voce spiegando: “Nulla giustifica la punizione collettiva di un popolo”, mentre la guerra si sta decisamente allargando con Israele che ha attaccato Hezbollah in Libano e bombe iraniane sull’Iraq per colpire il Mossad e nel contempo l’Isis.

Ultime notizie, trovata morta la ristoratrice che aveva criticato un omofobo

E’ stata trovata senza vita Giovanna Pedretti, la ristoratrice che negli scorsi giorni aveva fatto il giro del web in quanto aveva replicato ad un commento omofobo e contro i disabili apparso su Google. Il corpo della 59enne, come si legge su Tgcom24.it, è stato rinvenuto nel fiume Lambro in quel di Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, e secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un suicidio.

La procura ha aperto un’inchiesta, per ora senza alcuna ipotesi di reato, ed è stata anche disposta l’autopsia. La donna era uscita di casa alle 4:00 del mattino senza lasciare più traccia, e nel pomeriggio di domenica è stata ritrovata senza vita nel fiume. Giovanna Pedretti aveva risposto ad un cliente che si era lamentato in quanto messo a mangiare vicino ad un disabile e di fianco a dei gay. “Il nostro locale è aperto a tutti e i requisiti – aveva replicato lei – che chiediamo ai nostri ospiti sono l’educazione e il rispetto verso ognuno. Le sue parole di disprezzo verso ospiti che non mi sembra vi abbiano importunato mi sembrano una cattiveria gratuita e alquanto sgradevole”. Quindi aveva concluso: “A fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto… credo che il nostro locale non faccia per lei. Non selezioniamo i nostri clienti in base all’orientamento sessuale e men che meno la disabilità. Le chiedo gentilmente di non tornare da noi a meno che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati”.

Ultime notizie, Bild: “Mosca ha un piano per attaccare la Nato”

Secondo quanto si legge sul quotidiano tedesco Bild, il più letto e venduto di Germania, la Russia avrebbe un piano segreto per attaccare l’Alleanza Atlantica, la Nato. L’idea, stando a quanto raccolto da tedeschi, sarebbe quella di concludere di fatto la guerra in Ucraina a giugno, per poi attaccare il fianco orientale della Nato a partire da luglio. La Bild parla di “documento segreto” che sarebbe stato preparato dalle forze armate della Germania in vista proprio dell’offensiva di Mosca, e nel documento riservato si afferma che la Russia potrebbe lanciare “attacchi informatici e altre forme di guerra ibrida” contro i Paesi baltici a luglio.

Seguiranno poi alcuni “sconti” che però non vengono meglio precisati, ma che Mosca potrebbe usare come pretesto per l’avvio di esercitazioni militari su larga scala sul proprio territorio ma anche su quello degli amici bielorussi, così come spiega ancora il quotidiano in lingua tedesca.

Ultime notizie, omicidio 14enne Roma: 24enne si è costituito

Per l’omicidio del 14enne Alexandru Ivan, ucciso a Roma fra venerdì e sabato scorsi, nel parcheggio della Metro C, si è costituito un 24enne originario dell’Est Europa. Si è presentato in caserma accompagnato dai suoi due avvocati. Secondo quanto raccolto nel frattempo dagli inquirenti, poco prima dell’omicidio si era verificata una violenta lite in un bar sulla Casilina fra il compagno della mamma di Ivan, un 29enne romeno, e un altro ragazzo sempre dell’est Europa.

Dopo la lite si è tenuto un incontro nel parcheggio suddetto, dove il trio si è presentato come da programmi ma ricevendo una raffica di colpi di pistola partiti da un’automobile dove a bordo vi erano quattro persone fra cui il presunto omicida, il 24enne di cui sopra.

Ultime notizie, possibile election day l’8 e 9 giugno

Le prossime elezioni per il Parlamento Europeo potrebbero essere accorpate alle Regionali e alle elezioni Amministrative. L’election day avrebbe come date l’8 ed il 9 giugno prossimi. La bozza di questo piano è stata formulata ed ora andrà all’esame del Consiglio dei Ministri. Nella bozza prevista anche la possibilità di un terzo mandato per i comuni di piccole dimensioni. Il primo scrutinio che sarà effettuato è quello dei voti per l’Europarlamento, che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

Le regioni interessate sono 3, mentre le città sono circa 4mila, 6 delle quali capoluoghi di regione e 21 capoluoghi di provincia. Nei due giorni le urne saranno aperte dalle 14 alle 22 nella giornata di sabato e dalle 7.00 alle 23.00 il giorno successivo, domenica 9 giugno. Due le regioni che restano fuori da questo election day, la Sardegna, nella quale gli elettori si recheranno alle urne il 25 febbraio, e l’Abruzzo dove le elezioni sono calendarizzate per il 10 marzo.

Ultime notizie, dramma alla Parigi – Dakar

Il pilota motociclistico spagnolo Carles Falcòn è morto a causa delle conseguenze dovute ad un incidente accaduto durante la seconda tappa della corsa Parigi-Dakar. Il 45enne pilota spagnolo aveva riportato delle gravi lesioni e l’equipe medica della prova africana ha confermato la sua morte causata dal danno neurologico provocato dall’arresto del cuore dopo la caduta.

Ultime notizie, svelati i superospiti del Festival di Sanremo

Nel giorno dell’ascolto per la stampa dei brani in gara al prossimo festival di Sanremo, che si è tenuto a Milano, Amadeus ha comunicato i nomi dei superospiti che celebreranno sul palco i loro brani lanciati proprio al festival di Sanremo. Giorgia, Eros Ramazzotti e Gigliola Cinquetti, ricorderanno, a 30, 40 e 60 anni di distanza dalla loro prima apparizione, rispettivamente “E poi, Terra promessa e Non ho l’età”.

Si tratta di tre successi che rappresentano una parte importante nella storia della musica leggera italiana. La prima a salire sul palco sarà Giorgia, che interpreterà la sua canzone mercoledì 7 febbraio, seguita il giorno successivo da Eros Ramazzotti, e nella serata finale da Gigliola Cinquetti.

Ultime notizie, un morto sul lavoro a Lanciano

A Lanciano, in provincia di Chieti, un operaio 48enne è morto in un incidente sul lavoro. L’operaio è stato colpito da un tubo metallico e subito si erano notate le sue gravissime condizioni. I sanitari sono intervenuti in soccorso molto rapidamente ma l’uomo, che stava lavorando ad una pressa è morto per il trauma riportato. L’incidente è avvenuto all’interno di una azienda che opera nell’indotto dell’automotive. Il tubo metallico ha colpito l’operaio nella mattinata di oggi ed anche l’intervento dell’elisoccorso non è riuscito a salvarlo.

Ultime notizie, cambiano le regole per l’ingresso a Venezia

Da oggi 16 gennaio, i turisti che vogliono entrare a Venezia, per visitarla senza pernottare, dovranno tenere conto delle nuove regole valide per i 29 giorni catalogati come quelli con il maggiore flusso turistico. La prima di queste date è il 25 aprile e i turisti dovranno registrarsi su un portale appositamente aperto e pagare un contributo di 5 euro. La sperimentazione parte 5 anni dopo l’annuncio del sindaco Brugnaro, con il sistema che tende a scoraggiare chi non pernotta in città, ma effettua visite “mordi e fuggi”. Sono previste varie tipologie di esenzioni.











