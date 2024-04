Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Medioriente, Israele: “Iran aspetti nervosamente nostra reazione”

E’ altissima la tensione in Medioriente dopo l’attacco di due giorni fa dell’Iran su Israele, quasi totalmente neutralizzato dall’Iron Dome di Tel Aviv. L’esercito israeliano ha fatto sapere che replicherà nei tempi e nei modi da loro prescelti, nel contempo è arrivata la controreplica di Teheran, decisamente minacciosa: “L’attacco limitato dell’Iran contro Israele di sabato sera mirava ad avvertire, scoraggiare e punire il regime sionista. Ma se Israele intraprenderà una nuova azione contro l’Iran, dovrà sicuramente affrontare una risposta molto forte”, aggiungendo che “Teheran dovrà aspettare nervosamente una nostra risposta”.

Questo quanto dichiarato, come si legge su SkyTg24.it, da parte del ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, parlando con l’omologo russo Sergei Lavrov. Teheran, aggiunge che non intende “impegnarsi in un conflitto” con gli Usa, ma si riserva di “rispondere” a delle eventuali azioni militari da parte degli Stati Uniti. Nel frattempo Israele ha chiesto tutte le sanzioni possibili contro l’Iran al Consiglio di Sicurezza. Massima allerta infine in Italia per rischio di possibili attentati, con il ministro Piantedosi che ha convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al Viminale.

Ultime notizie, processo a Donald Trump al via

Si è aperto nella giornata di ieri, per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un processo penale nei confronti di un presidente o ex degli Usa. Alla sbarra Donald Trump, che si è presentato presso il tribunale di New York, accusato di aver falsificato dichiarazioni finanziare nel 2016 di modo da occultare 130mila dollari che avrebbe pagato a Stormy Daniels, ex attrice porno, perchè la stessa tacesse sulla loro relazione.

In totale il tycoon è accusato di 34 capi d’imputazione, e dopo i tentativi di rinviare le udienze, tutti falliti, si è aperto il processo, l’unico nei confronti di Trump che potrebbe chiudersi entro il prossimo 5 novembre, data delle elezioni, e che potrebbe avere un peso importante proprio sulle elezioni americane. Testimone chiave del processo, oltre alla Daniels, anche l’avvocato Michael Cohen, ex legale di Trump che pagò direttamente l’ex pornostar prima di essere rimborsato dal presidente come spese legali. Bisognerà dimostrare che questo giro di denaro è stato lecito o meno.

Ultime notizie, nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei

E’ in corso un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, una serie di scosse di terremoto che si sono verificate nelle ultime ore e che stanno facendo tornare la paura fra la popolazione locale. Dopo i due movimenti tellurici di domenica mattina superiori alla magnitudo 3.0 gradi, ieri altre scosse fin dalle prime ore del giorno, a cominciare da quella di magnitudo 1.9 gradi registrata dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 7:10, con epicentro nel comune di Pozzuoli, precisamente in zona via San Gennaro Agnano, a mezzo chilometro di profondità.

Il terremoto è stato localizzato, come ricorda RaiNews, dalla Sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv. La Protezione Civile si è subito attivata in questi giorni per tutti i controlli del caso non riscontrando alcun problema.

Ultime notizie, Amadeus lascia la Rai

Dopo molte settimane di indiscrezioni riguardo al suo futuro è arrivata la notizia che Amadeus lascia la Rai. Il conduttore di Affari tuoi, che ha un contratto con Rai 1 valido fino al prossimo 31 agosto, lo ha comunicato al dg Rossi, in un colloquio avvenuto ieri, anticipando che non sarà rinnovato.

La prossima mossa di Amadeus, anche questa molto “chiaccherata” nelle scorse settimane, dovrebbe essere il passaggio al canale Nove, dove si è già trasferito Fabio Fazio. Il canale del gruppo Warner Bros Discovery continua dunque ad immettere nelle sue fila conduttori di grande carisma ed esperienza, e per Amadeus la volontà precisa è quella di provare nuove sfide. Secondo le voci che sono state raccolte da persone che fanno parte dell’entourage del conduttore, l’incontro con il dg è stato molto cordiale, e nonostante tutti gli sforzi fatti dalla Rai il dg ha accettato le decisioni di Amadeus.

Ultime notizie, morto dopo un malore durante una partita un calciatore di Castelfiorentino

Nella domenica che ha visto un malore in campo per il calciatore della Roma Ndicka, durante lo svolgimento della gara tra l’Udinese ed i giallorossi, che poi è stata sospesa, anche nel campionato di Eccellenza toscano si è verificato un caso simile, che ha avuto però conseguenze più gravi.

Il 26enne Mattia Giani, calciatore che militava nelle file di Castelfiorentino, è morto ieri in ospedale dove era stato ricoverato dopo l’arresto cardiaco subito sul campo di gioco, mentre si stava svolgendo la partita tra la sua squadra ed il Lanciotto. L’arresto cardiaco è avvenuto mentre Giani era nell’aria avversaria dopo un’azione di attacco.

Ultime notizie, tregua olimpica richiesta da Macron

Quando mancano soltanto 100 giorni all’inizio dei giochi olimpici del 2024, che si svolgeranno a Parigi, il presidente francese Macron invoca quella che viene definita la “tregua olimpica” e dichiara che per questo chiederà aiuto alla Cina. La tregua dovrebbe riguardare sia il conflitto in atto in Ucraina e quello in Israele. Il presidente francese aveva già accennato a questa richiesta durante una intervista dello scorso mese di marzo, ma ora, dopo l’escalation in corso su entrambi i fronti, è tornato a rilanciare la proposta.

Ultime notizie, in una chiesa di Sydney aggressione con un coltello

Un ragazzo di 15 anni ha aggredito alcune persone all’interno di una chiesa di Sydney usando un coltello e causando il ferimento di alcune persone, tra le quali anche il vescovo. Si tratta di una aggressione che arriva a soli 3 giorni di distanza dalla precedente e dopo la quale la polizia locale ha arrestato l’aggressore. I feriti sono stati ricoverati in ospedale e non si teme per la loro vita. L’episodio precedente era avvenuto in un centro commerciale della città australiana ed in quel caso le vittime, uccise sempre a colpi di coltello, furono in totale 6.

Ultime notizie, le previsioni meteorologiche

Dopo il sole ed il caldo che hanno caratterizzato le giornate del fine settimana, come previsto da domani ci sarà un rovesciamento completo della situazione meteorologica, con l’aria fredda che proviene dalla Scandinavia che porterà non soltanto un abbassamento delle temperature ma anche piogge e perturbazioni su gran parte del territorio italiano. Le prime regfioni interessate, a partire dalla giornata di domani, saranno quelle del nord.est, ed a seguire quelle del centro sud, colpite anche dal vento forte.











