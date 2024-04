Amadeus: “Lavorare in Rai è stato un orgoglio, ora spazio a nuovi sogni”/ “Le bugie circolate sulla stampa…”

In poche settimane siamo passati dalle utopiche speranze di vedere Amadeus per la sesta volta sul palco di Sanremo al concretizzarsi di un addio dalla Rai che, forse, era già nell’aria da tempo. Il conduttore è pronto a dare una svolta alla propria carriera, anzi; sarebbe forse il caso di parlare di semplice cambiamento dopo anni di militanza alla Rai e soprattutto dopo i roboanti successi in termini di ascolto e non solo tra Festival e Affari Tuoi.

"Amadeus lascia la Rai per il Nove": l'annuncio in diretta di Fiorello/ "A me nessuno ha offerto nulla"

Ora che l’addio alla Rai di Amadeus è ufficiale, sono arrivate anche le prime parole del conduttore affidate ad un reel pubblicato su Instagram. “Ciao a tutti da Amadeus, mi trovo nel mio camerino e prima di registrare ho scritto qualcosa di importante per me. Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità e di immenso piacere”. Inizia così il conduttore, ringraziando le diverse componenti che ha avuto modo di abbracciare durante la longeva esperienza per l’azienda Rai. “Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento. Grazie a tutti i dirigenti che ho incontrato negli anni che hanno riposto in me fiducia garantendomi autonomia e serenità”.

Stefano De Martino al posto di Amadeus alla conduzione di ‘Affari Tuoi’?/ E per Sanremo 2025…

Amadeus, addio alla Rai tra gratitudine e una ‘stoccata’: “Non è stato facile, mai fatte pressioni…”

Proseguendo nel video di ringraziamenti pubblicato sui social, Amadeus ha voluto anche smentire, seppur con poche parole, le tante chiacchiere e falsità circolate nei giorni scorsi in relazione al mancato rinnovo con la Rai e sul conseguente addio. “Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti dalla Rai per trattenermi e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere i miei passati collaboratori, a dispetto da quanto è stato fatto circolare dalla stampa negli ultimi giorni, non è nel mio stile”.

Amadeus approda sul Nove dopo l'addio alla Rai?/ "Nuovi progetti televisivi", l'indiscrezione

Infine, Amadeus ha dedicato ulteriori ringraziamenti passando in rassegna anche amici e colleghi, rinnovando ulteriormente quanto sia grande e forte l’amore per la Rai e per i programmi che ha avuto modo di condividere con il pubblico in qualità di timoniere. “Un grazie speciale va alle maestranze della Rai che rappresentano al meglio lo spirito dell’azienda, grazie anche ai colleghi e ai tanti artisti che hanno creduto in me e si sono fatti coinvolgere nelle mie idee. I programmi che ho avuto la possibilità e la gioia di realizzare sanremo compreso appartengono al pubblico e rappresentano per me un pezzo di cuore e di vita”. Il conduttore ha poi concluso: “Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto ricevuto con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso ora è tempo di nuove sfide professionali e personali, è tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti, ci vediamo in tv”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA