ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Gurnah è Nobel per la letteratura (8 ottobre)

La curva dell’epidemia di coronavirus nel nostro Paese è ancora in calo. I dati del bollettino emesso dal Ministero della Salute sono di 2.938 nuovi casi, in calo rispetto ai 3.253 di mercoledì, mentre sono sostanzialmente stabili i decessi, 41 odierni contro i 39 di mercoledì. Il dato più importante riguarda il continuo calo dei ricoveri con le terapie intensive che scendono di 12 unità, portandosi a 403, mentre i ricoveri ordinari mostrano una flessione di 48 con un totale di 2.824. Nonostante il calo del numero dei tamponi eseguiti, il tasso di positività è sceso all’1%.

PROGETTO ARCA/ Senza fissa dimora con cani: una cascina per ripartire (insieme)

Ultime notizie, Nobel per la letteratura 2021 è Abdulrazak Gurnah

Lo scrittore originario dello Zanzibar, Abdulrazak Gurnah, è stato insignito del Premio Nobel 2021 per la letteratura. Il 73enne scrittore alla fine degli anni 60 è giunto in Inghilterra con lo status di rifugiato e nelle sue opere dà voce alle popolazioni indigene trattando principalmente le tematiche “post coloniali”. Gurnah è stato anche un professore di letteratura inglese e post coloniale presso la prestigiosa università di Canterbury. Dopo aver esordito nel 1987 con il romanzo intitolato “Memory of departure”, ha scritto altri libri, tre dei quali sono stati pubblicati anche nel nostro Paese dall’editore Garzanti, tra i quali uno dei più noti, intitolato “Desertion”, del 2005.

Scampini "Morisi? Shitstorm su Salvini per errori comunicativi"/ Borgonovo "Vergogna"

Ultime notizie, prosegue l’aumento dei prezzi dei carburanti

I prezzi dei carburanti continuano a salire e questo crea un effetto “domino” portando all’aumento del costo dei trasporti e delle merci trasportate. In alcuni distributori il prezzo della benzina è salito sino a 1,918 euro al litro. Aumentano anche i prezzi degli altri carburanti come il diesel ed il Gpl, che hanno raggiunto prezzi di 1.780 euro e 0,785 euro al litro, mentre si pensa al biometano, l’unica alternativa green alla situazione. Questo potrebbe portare ad un incremento medio di 357 euro in un anno per ogni famiglia. Prezzi più bassi per quanto riguarda il rifornimento in modalità “self”. Immediate le proteste da parte del Codacons che parla di una vera e propria “stangata” nei confronti dei consumatori, anche in base agli aumenti che si verificheranno sui prezzi al dettaglio. Gli aumenti percentuali per la benzina sono del 17% dall’inizio del 2021 e del 21,4% negli ultimi 12 mesi, mentre per il gasolio sono rispettivamente del 16,7% e del 21,7%.

Francesca Barra contro Ilda Boccassini/ "Infanga memoria moglie di Giovanni Falcone"

Ultime notizie, la situazione dello streaming e Dazn

L’AgCom, dopo la risoluzione che è stata approvata dal Parlamento, chiede al governo una norma che le conceda la possibilità di sanzionare la pay-tv a causa dei disservizi che si sono verificati nello streaming. L’emittente opera in Italia senza nessuna autorizzazione da parte del ministero e questo non permette al Garante di stabilire delle sanzioni. La pay tv dal canto suo ha stanziato dei rimborsi per gli utenti colpiti dai disservizi e nello stesso tempo preparato una carta con i diritti degli abbonati.

Ultime notizie, incontro a Palazzo Chigi tra Draghi e Salvini

Il Premier Draghi ed il leader della Lega Matteo Salvini, si sono incontrati a Palazzo Chigi per un primo colloquio dopo lo “strappo” che il leghista ha messo in atto riguardo alla delega fiscale. Un faccia a faccia nel quale i due porteranno la propria versione dei fatti, ma che non dovrebbe avere conseguenze sulla tenuta del governo. Nella mattinata odierna il leader della Lega aveva chiesto che l’impegno di non aumentare le tasse dichiarato dal Premier fosse messo per iscritto.

