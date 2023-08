Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incendio in Sardegna: a Nuoro 600 persone evacuate

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore la Sardegna e precisamente la provincia di Nuoro. Come riferito dai colleghi di TgCom24.it, circa 600 persone sono state evacuate nelle località nuoresi di Posada, fra Monte Longu e San Giovanni, a seguito di un rogo molto importante sviluppatosi nella zona nord est dell’isola.

Incendio in Sardegna, brucia la provincia di Nuoro/ Video, 600 persone evacuate, canadair in azione

La strada statale 131 è stata chiusa al km 92 al km 145, tra Siniscola e Olbia, e tre aerei canadair nonché gli elicotteri della flotta regionali sono attualmente in azione per cercare di domare le fiamme, oltre ovviamente a numerosi uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile. Le operazioni restano però complicate per via del forte ventodi maestrale che sta soffiando da ore in quella zona della Sardegna.

Dirk P, super trafficante di migranti nella Manica, è scomparso nel nulla/ Tribunale tedesco lo ha liberato

Ultime notizie, 60enne morta a Trento dopo aggressione

Choc in quel di Rovereto, in provincia di Trento, dove una donna di 60 anni è morta a seguito di un’aggressione avvenuta in un parco. L’episodio si è verificato di preciso nella serata di sabato scorso, 5 agosto 2023, ed ha visto la vittima essere aggredita e picchiata brutalmente. Come riferito da TgCom24.it il responsabile è uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni che pare fosse già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti.

Secondo la ricostruzione il 40enne sarebbe fuggito alla vista dei militari dell’Arma per poi essere preso e arrestato. A chiamare i soccorsi sarebbero stati dei residenti vicino al parco che avrebbero sentito urlare la donna, vedendola a terra con i pantaloni abbassati, e l’aggressore sopra di lei che la colpiva. Un’aggressione brutale che purtroppo non ha lasciato scampo alla povera 60enne.

DAL CARCERE/ Noi, Gaber e quella "illogica allegria" che nasce intorno a un canto

Ultime notizie, il Papa all’ultimo giorno della GMG 2023

Quello di ieri è stato l’ultimo giorno della Giornata mondiale della gioventù 2023. Papa Francesco si è rivolto ai moltissimi ragazzi presenti invitando loro a non avere paura delle proprie fragilità ne della loro inadeguatezza in quanto “il mondo ha bisogno di voi”. “A voi, giovani – ha detto ancora, come si legge su TgCom24.it – che coltivate sogni grandi ma spesso offuscati dal timore di non vederli realizzati; a voi, giovani, che a volte pensate di non farcela, di non essere capaci, non temete”.

Il Santo Padre ha proseguito: “A voi, giovani, tentati in questo tempo di scoraggiarvi, di giudicarvi inadeguati o di nascondere il dolore mascherandolo con un sorriso; a voi, giovani, che volete cambiare il mondo, e va bene che volete cambiare il mondo, e lottate per la giustizia e per la pace; a voi, giovani, che ci mettete impegno e fantasia ma vi sembra che non bastino; a voi, giovani, di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno come la terra della pioggia; a voi, giovani, che siete il presente e il futuro; sì, proprio a voi, giovani, Gesù dice: ‘Non temete!‘ ha concluso il Pontefice nell’omelia della messa conclusiva al Parque Tejo.

Ultime notizie, potente scossa di terremoto in Cina

Nella giornata di ieri si è verificata una potente scossa di terremoto in Cina. Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa Ansa l’episodio si è verificato di preciso nel cuore della notte, alle ore 2:34 locali, nella zona orientale dello stesso gigante asiatico. In totale sono crollati ben 156 tra edifici e abitazioni ma fortunatamente non si sarebbero verificate delle vittime. Ci sono comunque dei feriti, leggasi 21, e la televisione ufficiale cinese, Cctv, canale statale, ha riferito della sospensione di centinaia di treni nella mattinata di ieri.

Il terremoto è stato avvertito in numerose megalopoli della Cina fra Pechino, Tianjin e Shanghai, quest’ultima distante circa 800 chilometri dall’epicentro a conferma di quanto sia stato devastante il terremoto di oggi. Per l’Us Geological Survey la scossa si è verificata di preciso a 26 chilometri a sud della città di Dezhou, nella provincia di Shandong, a una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 10 chilometri.

Ultime notizie, Van Der Poel vince in mondiale di ciclismo

Sul circuito di Glasgow l’Olanda torna a vincere il mondiale su strada dopo 38 anni con Mathieu Van Der Poel che attacca a circa 20 chilometri dal traguardo e vince con quasi 2 minuti di vantaggio sul belga Van Art che conquista la medaglia d’argento, e su Pogacar che si aggiudica il terzo posto nella volata con il danese Pedersen. Per l’Italia il miglior piazzamento lo ottiene Bettiol che chiude in decima posizione dopo essere stato a lungo in testa. Il neo campione mondiale è anche caduto a circa 1 giro e mezzo dalla fine quando era già in fuga solitaria. La corsa è stata fermata durante il tratto in linea per una protesta di manifestanti che avevano invaso la strada sulla quale dovevano transitare i corridori.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Ancora un ribaltone per quanto riguarda le previsioni meteo sul nostro Paese. Dopo il ciclone che ha portato piogge e cali di temperature anche importanti, torna il sole e l’estate su tutto il territorio italiano con le temperature che saranno alte almeno sino a Ferragosto. Il cielo tornerà ad essere terso e le temperature arriveranno, nelle località più calde, anche a 37°C. L’anticiclone africano sarà protagonista della settimana, anche se all’inizio si avranno dei piccoli residui temporaleschi sulla costiera adriatica.

Ultime notizie, Aleix Espargaro si impone nella prova del Motomondiale corsa a Silverstone

Vittoria di Espargaro in sella all’Aprilia nella gara disputata a Silverstone, con Bagnaia che ha guidato per tutta la corsa ribaltando l’opaca prova del giorno precedente nella gara sprint e che ha allungato in classifica generale aumentando il vantaggio anche per la caduta di Bezzecchi.

Il pilota spagnolo ha messo a segno un bel sorpasso nel corso del giro finale al quale Bagnaia non ha saputo rispondere, precedendo comunque Binder e Oliveira che si sono classificati terzo e quarto. La moto di Noale torna così ad aggiudicarsi un Gran Premio e Espargaro guadagna posizioni in classifica. Nel corso della gara caduta anche per Marc Marquez che continua il suo momento negativo. Negli ultimi giri si è corso su pista umida con gomme da asciutto.

Ultime notizie, Un 19enne barese annega a Gallipoli vicino alla marina di Baia Verde

Intorno al mezzogiorno di ieri un ragazzo di 19 anni è stato trascinato al largo dalla corrente ed è morto annegato a Gallipoli, sulla costa ionica della Puglia. Il ragazzo era giunto sulla spiaggia di Baia Verde insieme ad alcuni amici, proveniente da Bari. Tra le cause dell’annegamento, si potrebbe essere verificato anche un malore. I soccorsi sono stati immediati sia via mare che via terra ma per il 19enne non c’è stato niente da fare.











