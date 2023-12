Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, indagini su incendio all’ospedale di Tivoli: non è stato doloso

Le indagini sull’incendio all’ospedale di Tivoli vanno avanti. È emerso dalle ultime notizie che non ci sarebbe alcun dolo in quanto accaduto. Le fiamme sarebbero divampate venerdì 8 dicembre intorno alle 22:30 a causa di un cumulo di rifiuti presente all’esterno della zona retrostante della struttura, accanto a un cancello di viale Roma. A fuoco sono andati diversi contenitori di plastica contenenti rifiuti ospedalieri. Il rogo si è poi esteso anche all’interno del nosocomio, provocando la morte di 3 persone: Pierina Di Giacomo, 86 anni, Giuseppina Virginia Facca, 84, e Romeo Sanna, 87.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono state prontamente sequestrate e la loro visione ha permesso di escludere la possibilità che l’incendio sia stato doloso. Non è chiaro però se ci siano delle responsabilità, ad esempio per quel che concerne un possibile ritardo nella raccolta dei rifiuti. Inoltre, è da capire se le procedure di emergenza siano state attuate correttamente. Secondo Repubblica non era presente una squadra esterna di servizio di guardia antincendio e di recente non erano stati mai fatti piani di evacuazione.

La guerra tra Israele e Hamas va avanti da mesi e a farne le spese è la striscia di Gaza. “Metà della popolazione sta morendo di fame”, ha denunciato il vicedirettore del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, Carl Skau. “Le condizioni hanno reso le consegne di aiuti umanitari quasi impossibili”. Un team dell’ONU si è recato nella zona nelle scorse ore per verificare in presenza la drammaticità della questione.

“Siamo stati testimoni della confusione nei magazzini, nei punti di distribuzione con migliaia di persone affamate e disperate, nei supermercati con gli scaffali vuoti e nei rifugi sovraffollati con servizi igienici straripanti”, ha continuato. La tregua di sette giorni istituita la scorsa settimana non è stata dunque sufficiente per migliorare le condizioni della popolazione.

Ryan O’Neal, star hollywoodiana che aveva recitato in film di grande successo come Love story e Barry Lyndon, è morto all’età di 82 anni. L’annuncio è stato dato dal figlio tramite un messaggio postato sui social. Il grande successo dell’attore americano, che in seguito ha avuto anche una storia d’amore con l’attrice Farrah Fawcett, era dovuto soprattutto all’interpretazione di Oliver Barrett nel commovente film, Love Story, nel quale ebbe come co-protagonista Ali McGraw. Un film che ottenne sette candidature all’Oscar, aggiudicandosi la prestigiosa statuetta nella categoria musica. La vita privata dell’attore statunitense è stata molto turbolenta.

Sul nostro Paese, dopo quello che è stato definito il ciclone dell’Immacolata, le condizioni meteo sono migliorate, ma restano alcuni strascichi con pioggerelle e nevicate e, durante il fine settimana si avrà anche il passaggio, veloce, di una perturbazione di origine atlantica. Tra oggi e domani le temperature avranno un leggero rialzo. Nei primi giorni della prossima settimana torneranno le nuvole e saranno presenti anche le nebbie, specialmente sulla pianura Padana.

Dopo il successo nel SuperG, Sofia Goggia ha conquistato il secondo posto nella discesa libera disputata oggi sulla stessa pista, cedendo per soli 15 centesimi alla statunitense Shriffin che ha vinto la gara. Per la sciatrice bergamasca una serie di piccoli errori che hanno portato a questo distacco. Il podio della gara di Saint Moritz è stato completato dall’altra azzurra, Federica Brignone, che ha ceduto di 17 secondi alla vincitrice e di soli 2 alla compagna di squadra. La Coppa del Mondo continua oggi con un altro SuperG.

