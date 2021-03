ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Italia verso una grande zona rossa (12 marzo)

Numeri tutti in salita nel bollettino di oggi relativo all’epidemia di coronavirus. I nuovi contagiati sono 25.673 a fronte di oltre 372mila tamponi processati e il tasso di positività a fronte di questi dati si è portato al 6,9%. Aumentano anche le vittime che passano dalle 332 di ieri alle 373 odierne. Per quanto riguarda le terapie intensive il totale dei ricoverati è salito a 2.859 con un aumento di 32 unità, mentre nei reparti ordinari l’aumento è stato di 265 unità con il rotale che ha raggiunto quota 23.247. Il numero dei casi per regione vede ancora la Lombardia al primo posto con un aumento di 5.849 casi, seguita dai 2,981 della Campania, e dai 2,845 dell’Emilia Romagna. Anche il Piemonte sopra quota 2mila con 2.322. Il numero odierno dei guariti è di 15mila.

Ultime notizie, aperta una inchiesta sulla morte del militare dopo la vaccinazione

Dieci indagati da parte della procura di Siracusa per il decesso di Stefano Paternò, il militare morto dopo essere stato vaccinato. L’indagine dovrà appurare se sono state seguite le regole nella conservazione e nell’utilizzo dei vaccini Astra Zeneca. Nella mattina di domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo del militare, per chiarire le vere cause della morte, mentre i Nas stanno sequestrando tutte le fiale dello stesso lotto. L’accusa nei confronti degli indagati è di omicidio colposo.

Ultime notizie, approvato dall’Ema il vaccino Johnson & Johnson

Oggi è stato autorizzato dall’Ema il vaccino prodotto dalla statunitense Johnson & Johnson, che nello stesso momento ha confermato che consegnerà all’unione europea 200 milioni di dosi entro la fine del 2021. Un prodotto che risulta più maneggevole, e con una grande efficacia, che potrebbe dare veramente una svolta alla campagna vaccinale. Il nuovo vaccino necessita di una sola somministrazione, senza richiamo e quindi l’immunizzazione dei pazienti avviene più velocemente rispetto agli altri che si stanno utilizzando attualmente in Italia.

Ultime notizie, l’Italia rischia una maggioranza di regioni in colore scuro

L’ultimo monitoraggio disponibile fa passare in rosso diverse regioni del nord Italia, Lombardia. Friuli Venezia Giulia, Piemonte ed Emilia Romagna ed una del centro, le Marche. Rischiano il passaggio in zona rossa anche il veneto e la Toscana, mentre passano in arancione il Lazio, che potrebbe addirittura fare un doppio salto. Il peggioramento è quindi maggiore di quanto previsto, e le regioni in colore giallo potrebbero essere soltanto 3, sicuramente la Sicilia e probabilmente sia la Calabria che la Valle d’Aosta. In bilico sono sia la Puglia che la Liguria, mentre resta in zona bianca la Sardegna, anche se nell’isola si sono registrati degli aumenti di percentuale dei contagi.

Ultime notizie, possibile ritorno di Enrico Letta alla guida del PD

Sabato e domenica è in programma l’assemblea del Partito Democratico che deve scegliere il nuovo segretario dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. L’ex primo ministro Enrico Letta è tornato a Roma ed in molti sono pronti a sostenere la sua candidatura. Letta ha preso tempo per decidere se accettare la proposta, ed ha parlato con diversi dei big. Il governatore della Puglia, Emiliano lo sta spingendo ed anche il sindaco di Firenze Nardella, ha detto che è l’uomo giusto.

