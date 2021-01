ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Joe Biden proclamato Presidente (8 Gennaio)

Ieri sono stati 18.020 i nuovi casi e 414 vittime per l’epidemia di Coronavirus. Nonostante il calo del numero dei nuovi contagi, torna a salire il tasso di positività, visto il brusco calo anche dei tamponi effettuati che sono stati 121.275. Il tasso è quindi tornato al 14,8%. Con le vittime registrate oggi il totale è arrivato a 77.291, mentre i guariti nella giornata odierna sono stati 15.659. Il saldo tra nuovi casi e dimessi ha portato ad un aumento di 2.343 persone positive. Nelle terapie intensive si trovano 16 persone più di ieri e nei reparti ordinari 117 in più. Guardando ai dati delle regioni il Veneto resta quella con il maggiore numero di nuovi casi, 3.596, con altre 6 regioni che hanno superato quota mille, Lombardia, Emilia Romagna, entrambe oltre 2mila, e Lazio, Sicilia, Campania a Piemonte.

Ultime notizie, Joe Biden proclamato presidente degli Stati Uniti

Dopo lo stop della giornata di mercoledì, dovuto all’invasione del Parlamento da parte dei sostenitori di Trump, ieri c’è stata la proclamazione ufficiale di Joe Biden da parte del Congresso americano. Il presidente uscente, dopo la richiesta del neo eletto, ha chiesto ai suoi sostenitori di uscire da Capitol Hill senza provocare incidenti, ma negli scontri che si sono verificati si sono registrate 4 vittime, oltre a una cinquantina di feriti. Molti anche gli arresti tra i manifestanti che sventolavano bandiere USA e striscioni a sostegno di Trump.

Ultime notizie, Condanna unanime da parte delle altre nazioni

Gli eventi di mercoledì a Washington sono stati condannati dalle autorità di tutti gli altri paesi, che hanno parlato di un attacco impensabile contro la democrazia americana e di un evento senza precedenti. Anche Facebook e Twitter hanno bloccato, a tempo indeterminato, gli account di Donald Trump e si sta facendo strada la possibilità che il presidente uscente sia costretto a lasciare la sua carica prima del 20 gennaio, data nella quale avverrà il passaggio di consegne, sfruttando quanto previsto nella costituzione al 25esimo emendamento.

Ultime notizie, Continua la campagna vaccinale

Continua la campagna vaccinale in Italia, che secondo i dati di ieri è la seconda nazione in Europa come numero di vaccinazioni effettuate. Tra le regioni quella che si trova al primo posto è il Lazio, seguita del Veneto, dall’Emilia Romagna, dalla Sicilia e dalla Lombardia. In totale in Italia sono state vaccinate oltre 319mila persone a fronte dei 900mila vaccini che sono stati consegnati da Pfzier.

Ultime notizie, Nuova bozza per il Recovery Fund

Il Governo ha preparato una nuova bozza per il Recovery Fund che è stata trasmessa ai partiti per avere l’approvazione od eventuali richieste di modifica. Nella bozza sono state effettuate alcune variazioni come ad esempio l’aumento dei fondi destinati al turismo ed alla cultura, che sono stati raddoppiati. Questi interventi dovrebbero avere un impatto pari al 3% del Pil, con una quota pari al 70% del totale come investimenti. Circa 70 miliardi di euro sono destinati alla transizione ecologica ed alla rivoluzione verde. Gli interventi in totale dovrebbero raggiungere i 222 miliardi, con un aumento rispetto ai 209 miliardi ipotizzati nella prima bozza.

Ultime notizie, La situazione delle scuole

Nella giornata di ieri sono rientrati in classe sia gli alunni delle scuole elementari che gli studenti della scuole medie. Per quanto riguarda le superiori invece, ci saranno delle differenze tra le varie regioni, ma in generale sarà consentito un rientro con la percentuale del 50% con alcune regioni che apriranno già dal prossimo lunedì mentre altre lo faranno nelle settimane successive.



© RIPRODUZIONE RISERVATA